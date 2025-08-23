Airport: నెల్లూరు ప్రజలకు శుభవార్త.. ఎయిర్ పోర్టు రానుందోచ్!
నెల్లూరులో ఎయిర్ పోర్టు రానుంది. నెల్లూరు పౌరుల చిరకాల కోరిక మేరకు విమానాశ్రయం నిర్మించాలనే కల ఇప్పుడు వాస్తవరూపం దాల్చుతోంది. దగదర్తి మండలం దామవరం వద్ద రాబోయే విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ముసాయిదా ఆర్పీఎఫ్ను ఆమోదించింది. ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య నమూనాలో అభివృద్ధి చేస్తారు.
హడ్కో నుండి భూసేకరణ కోసం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో విమానాశ్రయ అభివృద్ధికి తోడ్పడే అనేక మౌలిక సదుపాయాల సౌకర్యాలను కూడా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం మొత్తం 1379 ఎకరాలను కేటాయించారు. ఇందులో 814 ఎకరాలను ఇప్పటికే సేకరించి విమానాశ్రయ అభివృద్ధి అథారిటీకి అప్పగించారు.
మిగిలిన భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, నిర్మాణ దశ ప్రారంభమవుతుంది. 2019లో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు దామవరం విమానాశ్రయానికి శంకుస్థాపన చేసి పైలాన్ను ప్రారంభించారు. కానీ ఆ సంవత్సరం అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత, జగన్ అధికారంలోకి వచ్చి ప్రాజెక్టును రద్దు చేయడంతో నెల్లూరు పౌరులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. 2024లో చంద్రబాబు నాయుడు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రతిపాదన మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది.
కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తన దార్శనికతకు మద్దతు ఇచ్చారు. నెల్లూరు పౌరులకు వారి దీర్ఘకాల విమానాశ్రయ కల త్వరలో నెరవేరుతుందనే ఆశను కల్పించారు. ఈ ప్రాజెక్టును గతంలో ప్రారంభించిన చంద్రబాబు, దీనిని ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి, కేబినెట్ ఆమోదం కోసం ముందుకు వచ్చారు.
కేంద్ర బృందం దామవరం సందర్శించి, భూసేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. తాజా మంత్రివర్గం ఆమోదంతో, పెండింగ్లో ఉన్న భూసేకరణ పూర్తవుతుంది. దామవరం విమానాశ్రయంలో నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు.