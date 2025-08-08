Amaravati: అమరావతిలో చేనేత మ్యూజియం ఏర్పాటు.. నేతన్న భరోసా పథకంపై చంద్రబాబు
అమరావతిలో చేనేత మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలని, నేతన్న భరోసా పథకం కింద ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి ఏటా రూ.25,000 ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. మంగళగిరిలో 11వ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేనేత కార్మికుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని అన్నారు. విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ సహకారంతో గతంలో ఏర్పాటు చేసిన వీవర్శాలను చంద్రబాబు నాయుడు సందర్శించారు. ఆయన నేత కార్మికులతో సంభాషించి వారి ఉత్పత్తులను వీక్షించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. "మా మ్యానిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చినట్లుగా, చేనేత ఉత్పత్తులపై విధించిన 5 శాతం డీఎస్టీని తిరిగి చెల్లిస్తామని అన్నారు. దీని వల్ల ప్రభుత్వానికి ఏటా రూ.15 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. అదనంగా, 5,386 మంది చేనేత కార్మికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి రూ.5 కోట్ల పొదుపు నిధిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం" అని చంద్రబాబు అన్నారు.
గత ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నేత కార్మికులకు సహాయం చేయడానికి అమలు చేస్తున్నామని బాబు చెప్పారు. ఈ నెల నుండి, చేనేత మగ్గాలకు 200 యూనిట్లు, పవర్లూమ్లకు 500 యూనిట్లు ఉచిత విద్యుత్ అందించబడుతుంది. దీని వలన చేనేత మగ్గాలు నిర్వహిస్తున్న 93,000 కుటుంబాలకు, పవర్లూమ్లు ఉన్న 50,000 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
దీని వల్ల ఏటా రూ.190 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. 50 ఏళ్ల వయస్సు నుండి నేత కార్మికులకు పెన్షన్లు ప్రవేశపెట్టిన మొదటి పార్టీ తమ పార్టీ అని, దీని ద్వారా 92,724 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. సామాజిక పెన్షన్లు నెలకు రూ.4,000కి పెరగడంతో, నేత కార్మికుల పెన్షన్ల కోసం ఏటా రూ.546 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారని అన్నారు.