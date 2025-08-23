ఆపరేషన్ సింధూర్ వల్లే అలా జరిగింది.. రైతులు ఓపిగ్గా వుండాలి: రఘునందన్
ఆపరేషన్ సింధూర్ కారణంగా తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలు, చైనా నుండి సరఫరాలో జాప్యం కారణంగా తెలంగాణలో యూరియా కొరత ఏర్పడిందని బిజెపి మెదక్ ఎంపీ ఎం. రఘునందన్ రావు అన్నారు.
మీడియాతో మాట్లాడిన ఎంపీ, చైనా నుండి భారతదేశం 50,000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను అందుకోవాల్సి ఉండగా, ఈ ఆపరేషన్ కారణంగా ఏర్పడిన దౌత్యపరమైన ఘర్షణ కారణంగా ఈ రవాణా నిలిపివేయబడిందని అన్నారు.
తెలంగాణ రైతు సమాజాన్ని ఉద్దేశించి రావు మాట్లాడుతూ, ఈ సవాలుతో కూడిన కాలంలో రైతులు ఓపికగా ఉండాలని కోరారు. జరిగిన ఆలస్యానికి ఆయన రైతు సమాజానికి విచారం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రం నుండి రాష్ట్ర కోటాను యూరియాను పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.