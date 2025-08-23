27 ఏళ్ల యూట్యూబర్ సాహసం చేయబోయి.. వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాడు..
ఒడిశాలోని బెర్హంపూర్కు చెందిన 27 ఏళ్ల యూట్యూబర్కి సాహసయాత్ర విషాదంగా మారింది. కోరాపుట్ జిల్లాలోని డుడుమా జలపాతంలో ఉప్పొంగుతున్న నీటిలో కొట్టుకుపోయాడు. బాధితుడు సాగర్ టుడుగా గుర్తించబడ్డాడు. తన యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం డ్రోన్ ఫుటేజ్ను తీయడానికి కటక్కు చెందిన తన స్నేహితుడు అభిజిత్ బెహెరాతో కలిసి సుందరమైన కానీ ప్రమాదకరమైన జలపాతం వద్ద ప్రయాణించాడు.
ఎగువన ఉన్న మాచ్కుండ్ ఆనకట్ట నుండి నీటిని అకస్మాత్తుగా విడుదల చేసిన తరువాత నీటి మట్టాలు అకస్మాత్తుగా పెరగడంతో, ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా స్లూయిస్ గేట్లు తెరవబడినట్లు నివేదించబడినందున, తుడు జారే రాళ్లపై తన కాలు స్లిప్ అయి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
బెహెరా తృటిలో ఆ వరద నుండి తప్పించుకుంది. రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (SDRF) సహాయంతో స్థానిక పోలీసులు భారీ గాలింపు చర్యను ప్రారంభించారు. అయితే, టుడు జాడ తెలియలేదు. ఇటీవలి నెలల్లో డుడుమాలో జరిగిన రెండవ సంఘటన ఇది. జూన్లో, ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఒక పర్యాటకుడు తప్పిపోయాడు. ఇంకా అతని ఆచూకీ దొరకలేదు.