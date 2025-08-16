ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం- 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన సవతి తల్లి
ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా 42 ఏళ్ల వ్యక్తిని అతని తండ్రి, సవతి తల్లి, సవతి సోదరుడు నిప్పంటించారు. భువనేశ్వర్ శివార్లలోని బాలిపట్న గ్రామానికి చెందిన జ్యోతిరంజన్ మథియాగా గుర్తించబడిన బాధితుడు శనివారం భువనేశ్వర్లోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS)లో కాలిన గాయాలతో మరణించాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే, తన తండ్రి మొదటి వివాహం నుండి వచ్చిన కుమారుడు జ్యోతిరంజన్ అథంతారా కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్లో మరణ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. అతని తండ్రి సురేంద్ర మథియా, రిటైర్డ్ పోలీసు. అతని సవతి తల్లి ప్రభాతి మథియా, సవతి సోదరుడు ప్రశాంత్ మథియాలను నిందితులుగా పేర్కొన్నాడు.
"వారు నాపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. ఆస్తి నా పేరు మీద లేదు" అంటూ జ్యోతిరంజన్ రికార్డ్ చేసిన వీడియో స్టేట్మెంట్లో తెలిపారు. ముగ్గురు నిందితుల అరెస్టులను అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ACP) అభిమన్యు బెహెరా ధృవీకరించారు. "బాధితుడి భార్య మొదట అతన్ని రక్షించి స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేర్చింది.
తరువాత 80 శాతం కాలిన గాయాలతో అతన్ని AIIMS కు తరలించారు కానీ శనివారం మరణించారు. నిందితులను అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు.