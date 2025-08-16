Atal Bihari Vajpayee: అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఏడవ వర్ధంతి..ప్రముఖుల నివాళి
మాజీ ప్రధానమంత్రి, 'భారతరత్న' అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఏడవ వర్ధంతిని భారతదేశం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, జాతీయ సేవ, సుపరిపాలన పట్ల ఆయన అంకితభావాన్ని ప్రశంసిస్తూ నివాళులు అర్పించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాజీ ప్రధానికి నివాళులు అర్పించారు.
"మాజీ ప్రధానమంత్రి, బిజెపి వ్యవస్థాపక సభ్యుడు, భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి విలువ ఆధారిత రాజకీయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తూ అభివృద్ధి, సుపరిపాలనకు బలమైన పునాది వేశారు. అటల్ జీ తన ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోయేలా చేసినప్పటికీ, సూత్రాలు, భావజాలంపై ఎప్పుడూ రాజీపడని నాయకుడు" అని అమిత్ పోస్టు చేశారు.
ఆయన నాయకత్వంలో, భారతదేశం పోఖ్రాన్లో విజయవంతంగా అణు పరీక్షలను నిర్వహించింది, కార్గిల్ యుద్ధంలో శత్రువులకు నిర్ణయాత్మక ప్రతిస్పందనను అందించింది. తన ఆలోచనలు, చర్యల ద్వారా, అటల్ జీ మనందరినీ జాతీయ సేవ మార్గంలో నడవడానికి ప్రేరేపిస్తూనే ఉంటారు. గౌరవనీయ అటల్ జీ వర్ధంతి సందర్భంగా, నేను ఆయనకు నా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను.. అని అమిత్ షా అన్నారు.
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జె.పి. నడ్డా ఎక్స్ ద్వారా కలిసి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయికి హృదయపూర్వక నివాళులు అర్పించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మాజీ ప్రధానమంత్రికి హృదయపూర్వక నివాళులు అర్పించారు. ఆయనను "ప్రజల నాయకుడు, జాతీయ విధికి నిర్భయ సంరక్షకుడు" అని పిలిచారు.
ఇంకా భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన లక్షలాది మంది కార్యకర్తలకు మార్గదర్శకుడు, మన స్ఫూర్తిదాయకుడు, మాజీ ప్రధానమంత్రి, భారతరత్న గౌరవనీయులైన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జీ వర్ధంతి సందర్భంగా వినయపూర్వకమైన నివాళి" అని బిజెపి ఎక్స్ ఖాతాలో రాసింది.