Pawan Kalyan: పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి బలమైన శాంతిభద్రతలు కీలకం: పవన్ కల్యాణ్
పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి బలమైన శాంతిభద్రతలు కీలకమని, అభివృద్ధి- ప్రజా సంక్షేమానికి స్థిరమైన పాలన అవసరమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం అన్నారు. కాకినాడలో 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, కళ్యాణ్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా సభలో ప్రసంగిస్తూ, "పెట్టుబడులు రావాలంటే శాంతిభద్రతలు బలంగా ఉండాలి. అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి స్థిరమైన పాలన అవసరం" అని అన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాలలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పురోగతిని వేగవంతం చేస్తుందని జనసేనాని తెలిపారు. అంతర్గత స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసే శక్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కొందరు "అశాంతిని సృష్టించడానికి విదేశీ ఎజెండాను అనుసరించారని" ఆరోపించారు.
ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఓటు దొంగతనం చేస్తున్నాయని, అభివృద్ధిని నిలిపివేసి, ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించాయని కళ్యాణ్ ఆరోపించారు. "మా ప్రభుత్వం నిరాధారమైన ఆరోపణలతో పరధ్యానం చెందదు. ప్రజలు వాక్చాతుర్యాన్ని కాదు, ఫలితాలను ఆశిస్తున్నారు. మేము వాగ్దానం చేసిన వాటిని అమలు చేస్తున్నాము" అని జనసేనాని పేర్కొన్నారు.