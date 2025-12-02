మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025 (20:58 IST)

డేట్స్ లేకపోయినా అడ్జెస్ట్ చేసుకుని అఖండలో నటించా : సంయుక్తా

Samyuktha Menon
అఖండ-2 చిత్ర కథ నచ్చడంతో తనకు డేట్స్ అడ్జెస్ట్ కాకపోయినా వీలు చూసుకుని ఆ చిత్రంలో నటించినట్టు హీరోయిన్ సంయుక్తా మీనన్ అన్నారు. 'భీమ్లా నాయక్‌', 'బింబిసార', 'సార్‌', 'విరూపాక్ష' ఇలా విజయవంతమైన చిత్రాల్లో అందం, అభినయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న సంయుక్తా మీనన్... ఇప్పుడు మరో విభిన్న పాత్రతో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. బాలకృష్ణ సరసన సంయుక్త నటించిన 'అఖండ 2' శుక్రవారం విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో ఆమె పంచుకున్న పలు విశేషాలివీ..
 
'బింబిసార, విరూపాక్ష, సార్, భీమ్లా నాయక్' ఒకే సమయంలో అంగీకరించినవే. అయినా ఒక్కో సినిమా ఒక్కో సమయంలో విడుదలైంది. 'విరూపాక్ష' తర్వాత తెలుగులో చాలా సినిమా అవకాశాలొచ్చాయి. కానీ, నేను నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలనే ఎంపిక చేసుకుంటూ వస్తున్నా. అలా నటించినవే.. 'అఖండ 2', 'స్వయంభు', 'నారీ నారీ నడుమ మురారి', 'పూరి జగన్నాథ్‌ - విజయ్‌ సేతుపతి మూవీ' నటించాను. 
 
సాధారణంగా ఒక సినిమా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుంది అన్న నమ్మకంతోనే చేస్తాం. విడుదలయ్యాక వారికి నచ్చితే అదే హ్యాపీ. లేకుంటే ఏం చేయలేం కదా. మా టీమ్‌ నా డేట్స్ ఖాళీగా లేవని చెప్పినా.. 'అఖండ-2' బాగా నచ్చడంతో కాల్షీట్లు సర్దుబాటు చేసుకుని మరీ నటించా. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ఊహకు మించి ఉంటుంది. ఇందులో నాది స్టైలిష్‌ రోల్‌. ఓ సీక్వెన్స్‌లో నా పాత్ర కీలకం. 
 
ఇందులోని 'జాజికాయ జాజికాయ' స్పెషల్‌ సాంగ్‌కు డ్యాన్స్‌ చేయాలని తెలియగానే తొలుత ఆందోళన చెందా. నేనెప్పుడూ ఇలాంటి మాస్‌ సాంగ్‌కు డ్యాన్స్‌ చేయకపోవడమే కారణం. తర్వాత సవాలుగా తీసుకుని, ప్రాక్టీస్‌ మొదలుపెట్టా. ఆ క్రమంలో నా మోకాలు సహకరించలేదు. ఫిజియోథెరపీ తీసుకుని, మళ్లీ ప్రారంభించా. ఎట్టకేలకు పూర్తి చేయగలిగా అని సంయుక్తా మీనన్ వెల్లడించారు. 
 
అదేసమయంలో బాలకృష్ణ స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు. ఈ సినిమా కన్నా ముందు ఆయనను ఓ యాడ్‌ షూటింగ్‌లో కలిశా. అప్పుడే నేనెంతో పరిచయం ఉన్న మనిషిలాగా మాట్లాడారు. దర్శకుడు ఎలా చెబితే అలా నటిస్తారాయన. ఆ లక్షణం బాగా నచ్చింది. బాలయ్యతో సౌకర్యవంతంగా నటించా. ఆయన సినిమాల్లో ‘డాకు మహారాజ్‌’ ఇష్టం. కేరళలోనూ అది విజయవంతమైంది అని ఆమె గుర్తుచేశారు.  

నారా లోకేష్‌తో పెట్టుకోవద్దు.. జగన్ విమాన ప్రయాణాల ఖర్చు రూ.222 కోట్లు.. గణాంకాల వెల్లడి

నారా లోకేష్‌తో పెట్టుకోవద్దు.. జగన్ విమాన ప్రయాణాల ఖర్చు రూ.222 కోట్లు.. గణాంకాల వెల్లడిఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆధునిక రాజకీయాలు ఎంత పదునుగా, సూటిగా ఉన్నాయో చూపిస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు లోకేష్ తరచుగా హైదరాబాద్‌కు విమానంలో వెళ్లి ప్రజా ధనాన్ని వృధా చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కానీ నారా లోకేష్ ఆలస్యం చేయకుండా స్పందించారు. ప్రభుత్వం బాధ్యతలు స్వీకరించిన రోజు నుండి ఆయన విమాన ప్రయాణానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను విడుదల చేసింది.

బీమా సొమ్ము కోసం అన్నను చంపిన తమ్ముడు

బీమా సొమ్ము కోసం అన్నను చంపిన తమ్ముడునేటి సమాజంలో బంధు బంధుత్వాలు, మానవ సంబంధాలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. డబ్బు, ఆస్తిపాస్తుల కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ తమ్ముడు బీమా డబ్బుల కోసం ఏకంగా అన్ననే హత్య చేశాడు. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

శోభనం రోజు భయంతో పారిపోయిన వరుడు... ఎక్కడ?

శోభనం రోజు భయంతో పారిపోయిన వరుడు... ఎక్కడ?ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరమైన ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. కొత్తగా పెళ్ళి చేసుకున్న వరుడు.. శోభనం రోజున మానసిక ఆందోళనతో పారిపోయాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు... మూడు రోజుల తర్వాత అతన్ని హరిద్వార్‌లో గుర్తించి అదుపులోకి కుటుంబ సభ్యులకు సురక్షితంగా అప్పగించారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు...

Hayatnagar, ఏడేళ్ల బాలుడిపై 10 వీధి కుక్కల దాడి, చెవిని పీకేసాయి

Hayatnagar, ఏడేళ్ల బాలుడిపై 10 వీధి కుక్కల దాడి, చెవిని పీకేసాయిపట్టణాలు, నగరాల్లో వీధి కుక్కల బెడద విపరీతంగా వుంటోంది. పాదచారులను, ద్విచక్రవాహనదారులను వెంటబడి మరీ కరుస్తున్నాయి. ఈ ఘటనల్లో కొందరు ప్రాణాలను సైతం కోల్పోతున్నారు. మరికొందరు ర్యాబిస్ వ్యాధి సోకి మరణిస్తున్నారు. తాజాగా హైదరాబాదులోని హయత్ నగర్‌లో ఏడేళ్ల బాలుడిపై 10 వీధి కుక్కలు దాడి చేసాయి. శివగంగ కాలనీలో ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్న ఆ బాలుడిపై మూకుమ్మడిగా కుక్కలన్నీ మీదపడి కరిచాయి. ఈ దాడిలో బాలుడి చెవి తెగిపోయింది. కుక్కల దాడి సమయంలో బాలుడు ఆర్తనాదాలు విని స్థానికులు వెంటనే కుక్కల్ని తరిమి బాలుడిని రక్షించారు.

వరి రైతుల ఖాతాల్లో రూ. 2,830 కోట్లు జమ చేశాం.. నాదెండ్ల మనోహర్

వరి రైతుల ఖాతాల్లో రూ. 2,830 కోట్లు జమ చేశాం.. నాదెండ్ల మనోహర్రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల నుండి 11.9 లక్షల టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి, వారి ఖాతాల్లో రూ.2,800 కోట్లకు పైగా జమ చేసిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మంగళవారం తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వరి సేకరణ ప్రక్రియలో రైతులు నివేదించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి విజయవాడలోని కానూరు పౌర సరఫరాల భవన్‌లో ప్రత్యేక నియంత్రణ గదిని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.
