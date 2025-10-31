శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025 (13:33 IST)

Shobhita Dhulipala: నాగచైతన్య గ్రీన్ సిగ్నల్ తో శోభిత ధూళిపాళ తమిళ్ ఎంట్రీ ?

Shobhita Dhulipala
అక్కినేని నాగచైతన్యను గత ఏడాది డిసెంబర్ లో వివాహం చేసుకున్న శోభిత ధూళిపాళ సినిమాలకు దూరంగా వుంది. ఇటీవలే విదేశాల్లో పర్యటిస్తూ గర్భం దాల్చినట్లుగా ఫొటోలతో సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అయింది. కానీ తర్వాత వారు రూడీ చేయలేదు. తాజా సమాచారం మేరకు శోభిత ధూళిపాళ తమిళ సినిమాలో ఎంట్రీ ఇస్తోందని తెలుస్తోంది. పా. రంజిత్ దర్శకత్వంలో రూపొందే సినిమాలో నటించనున్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
 
అయితే అంతకుముందుగా సురేష్ ప్రొడక్షన్ నిర్మిస్తున్న వెబ్ సిరీస్ లో ఆమె నటిస్తోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కోసం చేస్తున్న ఈ సిరీస్ ఆమెకు భారీ పారితోషికం ఇస్తున్నారట. కాగా, రంజిత్ రూపొందిస్తున్న సినిమా సైన్స్ ఫిక్షన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతుంది.  దీనికి వెట్టువం అనే టైటిల్ పెడుతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో దినేష్ హీరోగా నటిస్తుండగా, జోడీ శోభిత ధూళిపాళ నటిస్తోందని సినీ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
 
వివాహం అయ్యాక తెలుగులోనే నటించాలని ప్లాన్ చేసింది ఆమెకు కొద్దిరోజులు గేప్ తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. అందుకే సురేష్ ప్రొడక్షన్ ముందుకు వచ్చి వెబ్ సిరీస్ చేస్తుంది. అది ఆదరణ పొందితే తెలుగులో భారీ సినిమాలో నటించే ఛాన్స్ వుంటుందని సినీ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

చిత్తూరు మేయర్ దంపతులు హత్య కేసు : ఐదుగురుకి ఉరిశిక్ష

చిత్తూరు మేయర్ దంపతులు హత్య కేసు : ఐదుగురుకి ఉరిశిక్షఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చిత్తూరు మేయరుగా ఉన్న కఠారి అనురాధ, ఆమె భర్త మోహన్ దంపతుల హత్య కేసులో కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ఐదుగురు దోషులకు ఉరిశిక్ష ఖరారు చేసింది. సుమారు పదేళ్ల క్రితం 2015 నవంబరు 17న అప్పటి చిత్తూరు మేయర్ కఠారి అనురాధ, మోహన్ దంపతుల హత్య జరిగింది. నగర పాలక సంస్థ కార్యాలయంలోనే ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

Chiranjeevi: డీప్ ఫేక్‌పై ప్రభుత్వాలు అసెంబ్లీ చట్టాలు తీసుకురావాలి: చిరంజీవి డిమాండ్ (video)

Chiranjeevi: డీప్ ఫేక్‌పై ప్రభుత్వాలు అసెంబ్లీ చట్టాలు తీసుకురావాలి: చిరంజీవి డిమాండ్ (video)హైదరాబాద్ పీపుల్స్ ప్లాజాలో జరిగిన ఏక్ దివాస్ 2కె రన్‌కు హాజరైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డీప్ ఫేక్ ఫోటోలు మరియు వీడియోల అంశంపై మాట్లాడుతూ, పెరుగుతున్న సాంకేతిక దుర్వినియోగంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల, ఈ విషయంపై చిరంజీవి హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కమిషనర్ సివి సజ్జనార్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. తన ఫోటోలను కొన్నింటిని డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అశ్లీల వీడియోలుగా మార్ఫింగ్ చేశారని ఆరోపించారు.

ఏం చెట్టురా అది, ఆ చెట్టు పడిపోకూడదు, బ్రతకాలి (video)

ఏం చెట్టురా అది, ఆ చెట్టు పడిపోకూడదు, బ్రతకాలి (video)మొంథా తుఫాన్ అపారంగా నష్టాన్ని సృష్టించింది. వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టంతో పాటు ఎన్నో చెట్లు నేలకొరిగాయి. ఐతే సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. మొంథా తుఫాన్ పెనుగాలికి కూలిపోయేందుకు సిద్ధంగా వున్న ఓ రావి చెట్టును కొంతమంది యువకులు రక్షించారు. ఆ రావి చెట్టును కుర్రాళ్లందరూ కలిసి గట్టిగా పట్టుకున్నారు. ఇసుక బస్తాలు నింపి దాని మొదట్లో కుమ్మరించారు. ఆ తర్వాత ఏకంగా ఓ సిమెంట్ బెంచినీ తీసుకుని వచ్చి ఆ చెట్టును దానికి గట్టిగా తాళ్లతో కట్టేసారు. అలా చెట్టును కూలిపోకుండా రక్షించారు. వృక్షో రక్షతి రక్షితః...

మద్యం తాగి ఇంట్లో పడొచ్చుకదా.. ఇలా రోడ్లపైకి ఎందుకు.. బైకును ఢీకొట్టి ఈడ్చుకెళ్లిన టీచర్ (video)

మద్యం తాగి ఇంట్లో పడొచ్చుకదా.. ఇలా రోడ్లపైకి ఎందుకు.. బైకును ఢీకొట్టి ఈడ్చుకెళ్లిన టీచర్ (video)గుజరాత్ హిట్ అండ్ రన్ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మద్యం మత్తులో కారును నడిపిన ఓ టీచర్‌... ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడమే కాకుండా కిలో మీటరుకు పైగా అలానే ఈడ్చుకెళ్లిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆ టీచర్‌ను ఏకిపారేస్తున్నారు. అతనికి కఠిన శిక్ష పడాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

అబ్బా.. నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను డీపీగా పెట్టి రూ.54లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు

అబ్బా.. నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను డీపీగా పెట్టి రూ.54లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లుసైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. మొబైల్ యాప్‌లు, సోషల్ మీడియా వాడకంతో సైబర్ నేరగాళ్లకు చిక్కుకునే సాధారణ ప్రజల సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. అయితే ఈసారి మంత్రి పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు భారీగా డబ్బును కాజేశారు. ఏపీ ఐటీ, విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను దుర్వినియోగం చేస్తూ భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను సీఐడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.

Watch More Videos

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
