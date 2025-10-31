శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025 (13:07 IST)

అలీసా హీలీ డ్రాప్ చేసిన ఆ క్యాచ్.. భారత్‌కు అద్భుత క్షణం.. ఫ్యాన్స్ హ్యాపీ.. జెమియాకి జై జై (వీడియో)

Alyssa Healy
Alyssa Healy
ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌ను జెమియా తన భుజస్కంధాలపై వేసుకుంది. అన్నీ తానై ఈ మ్యాచ్‌ను గెలిపించింది. తద్వారా ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో భారత్ ఫైనల్‌కు చేరింది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ అజేయ సెంచరీతో జట్టు గెలుపు తీరాలకు చేరింది.
 
నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో గురువారం జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాను భారత్ 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. 339 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని భారత్ 48.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్ హీరో మాత్రం జెమీమానే. 134 బంతుల్లో 14 ఫోర్లతో అజేయంగా 127 పరుగులు చేసింది జెమీమా. ఇన్నింగ్స్ చివరి వరకు క్రీజులో నిలిచి విజయాన్ని అందించింది. 
 
భారత కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ 89 పరుగులతో ఆకట్టుకుంది. జెమీమా, హర్మన్ ప్రీత్ మూడో వికెట్‌కు రికార్డు స్థాయిలో 167 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. జెమీమా రోడ్రిగ్స్, ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్ వన్డే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నింగ్స్‌లో ఒకటి అనదగిన ఆటతీరును ప్రదర్శించింది. 
 
అమన్‌జోత్ కౌర్ విన్నింగ్ బౌండరీ కొట్టగానే క్రీజులో కూలబడిన రోడ్రిగ్స్, దు:ఖాన్ని ఆపుకోలేకపోయింది. మహిళల వన్డే చరిత్రలో రికార్డు ఛేదనలో (339 పరుగులు) ఆమె పోరాటాన్ని ఆస్వాదించారు. 
 
ఈ వరల్డ్ కప్ మొదలైనప్పటి నుంచి దాదాపు ప్రతిరోజు ఏడ్చానని, ఒక్కరోజు కూడా సరిగ్గా నిద్రపోలేదని, యాంగ్జైటీతో బాధపడ్డానని మ్యాచ్ అనంతరం జెమీమా వెల్లడించింది. అలిస్సా హీలీ ప్రపంచ కప్‌ను కోల్పోయిన క్షణం.. బంతిని వదిలిన క్షణం.. భారత్‌కు కలిసొచ్చింది. 
 
అయితే, మ్యాచ్ రసవత్తర సమయంలో జెమీమా ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్‌ను ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ అలీసా హీలీ డ్రాప్ చేయడంతో మ్యాచ్ ఒక్కసారిగా మలుపు తిరిగింది. ఆ క్యాచ్ పట్టుంటే ఫలితం మరోలా ఉండేది.
 
అయితే, అభిమానులు ఊపిరి బిగపట్టిన ఆ క్షణంలో, బంతి ఆమె గ్లౌజ్‌ల నుంచి జారిపడిన బంతిని చూసి మైదానంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. 
 
హీలీ వదిలేసిన ఆ క్యాచ్‌తో భారత జట్టుకు కొత్త ఊపిరి లభించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఈ క్షణం హైలైట్‌గా నిలిచింది. ఈ అద్భుతమైన క్షణానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతుంది.

మద్యం తాగి ఇంట్లో పడొచ్చుకదా.. ఇలా రోడ్లపైకి ఎందుకు.. బైకును ఢీకొట్టి ఈడ్చుకెళ్లిన టీచర్ (video)

మద్యం తాగి ఇంట్లో పడొచ్చుకదా.. ఇలా రోడ్లపైకి ఎందుకు.. బైకును ఢీకొట్టి ఈడ్చుకెళ్లిన టీచర్ (video)గుజరాత్ హిట్ అండ్ రన్ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మద్యం మత్తులో కారును నడిపిన ఓ టీచర్‌... ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడమే కాకుండా కిలో మీటరుకు పైగా అలానే ఈడ్చుకెళ్లిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆ టీచర్‌ను ఏకిపారేస్తున్నారు. అతనికి కఠిన శిక్ష పడాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

అబ్బా.. నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను డీపీగా పెట్టి రూ.54లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు

అబ్బా.. నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను డీపీగా పెట్టి రూ.54లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లుసైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. మొబైల్ యాప్‌లు, సోషల్ మీడియా వాడకంతో సైబర్ నేరగాళ్లకు చిక్కుకునే సాధారణ ప్రజల సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. అయితే ఈసారి మంత్రి పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు భారీగా డబ్బును కాజేశారు. ఏపీ ఐటీ, విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను దుర్వినియోగం చేస్తూ భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను సీఐడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.

కాపురంలో కలహాలు.. సినీ ఫక్కీలో భార్య స్కెచ్.. అదృష్టం బాగుండి భర్త..?

కాపురంలో కలహాలు.. సినీ ఫక్కీలో భార్య స్కెచ్.. అదృష్టం బాగుండి భర్త..?వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా కట్టుకున్న భర్తలను హతమార్చడం ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌గా మారింది. అయితే తాజాగా ఓ యువతి కాపురంలో కలహాలు వస్తున్నాయని, భర్తతో తగాదాలు పెరిగిపోతున్నాయనే కోపం ఆవేశంతో భర్తను హతమార్చడానికి ప్లాన్ చేసింది. కానీ భర్త అదృష్టం బాగుండి భార్య వేసిన స్కెచ్ నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఈ ఘటన మైసూర్ జిల్లాలోని నంజన్‌గూడ్ పట్టణంలో జరిగింది.

కృష్ణా నదికి భారీ వరద, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక

కృష్ణా నదికి భారీ వరద, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరికకృష్ణా నది పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 5.67 లక్షల క్యూసెక్కులుగా వుంది. కృష్ణానది వరద పెరుగుతుంది. ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసారు. నది ప్రయాణాలు, ఈతకు వెళ్ళడం, చేపలు పట్టడం చేయరాదు. లంకగ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. తుఫాన్ నష్టం రూ. 5265 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుఫాను వల్ల జరిగిన మొత్తం ఆర్థిక నష్టాన్ని రూ.5265 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.

ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. కేటీఆర్ వీడియో వైరల్

ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. కేటీఆర్ వీడియో వైరల్హైదరాబాద్‌లోని ఒక ప్రముఖ సమావేశంలో కేటీఆర్ ప్రసంగిస్తున్న ఆసక్తికరమైన వీడియో క్లిప్‌ను బీఆర్‌ఎస్ షేర్ చేసింది. భారత రాజకీయాల భవిష్యత్తు గురించి ఆయన ధైర్యంగా అంచనాలు వేయడంతో ఆయన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. రాబోయే 20 ఏళ్లలో భారతదేశాన్ని ఏ ఒక్క ప్రధాన జాతీయ లేదా ప్రాంతీయ పార్టీ పాలించదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, భవిష్యత్తు పెద్ద జాతీయ పార్టీల కంటే ప్రాంతీయ, లౌకిక పార్టీలదే అవుతుంది.

Rashmika Mandanna: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ నుంచి కురిసే వాన.. లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్

Rashmika Mandanna: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ నుంచి కురిసే వాన.. లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్రశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటించిన సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇంటెన్స్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందించారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలు. సరికొత్త ప్రేమ కథగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Rohit Nara:.నటి సిరి లెల్లాతో రోహిత్ నారా వివాహం హైదరాబాద్ లో జరిగింది

Rohit Nara:.నటి సిరి లెల్లాతో రోహిత్ నారా వివాహం హైదరాబాద్ లో జరిగిందిరోహిత్ నారా వివాహం సిరి లెల్లాతో గురువారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. నారా చంద్రబాబునాయుడు, భువనేశ్వరి, నారా లోకేష్ కుటుంబ సభ్యులు హాజరై వధూ వరులను దీవించారు. అనేక మంది రాజకీయ మరియు సినీ ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ప్రతినిధి 2లో శిరీష పేరుతో వెండితెరకు పరిచయమైంది సిరి లెల్లా.

Malavika Nair: శర్వా.. బైకర్ ఫస్ట్ ల్యాప్ గ్లింప్స్ థియేటర్లలో స్క్రీనింగ్

Malavika Nair: శర్వా.. బైకర్ ఫస్ట్ ల్యాప్ గ్లింప్స్ థియేటర్లలో స్క్రీనింగ్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వా తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'బైకర్‌' లో మోటార్‌సైకిల్ రేసర్‌గా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో యువి క్రియేషన్స్ ఈ సినిమాని నిర్మించింది. ఈ చిత్రం పూర్తయ్యే దశకు చేరుకుంది. ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ తో ఇప్పటికే మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేసింది.

Thaman: బాలకృష్ణ.. అఖండ 2: తాండవం బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం సర్వేపల్లి సిస్టర్స్

Thaman: బాలకృష్ణ.. అఖండ 2: తాండవం బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం సర్వేపల్లి సిస్టర్స్గాడ్ ఆఫ్ ది మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్ లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ డివైన్ యాక్షన్ ఎక్స్‌ట్రావగాంజా 'అఖండ 2: తాండవం'. ఇది వారి సెన్సేషనల్ బ్లాక్‌బస్టర్ అఖండకు సీక్వెల్. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.

Dulquer : దుల్కర్ సల్మాన్.. కాంత నుంచి రాప్ ఆంథమ్ రేజ్ ఆఫ్ కాంత రిలీజ్

Dulquer : దుల్కర్ సల్మాన్.. కాంత నుంచి రాప్ ఆంథమ్ రేజ్ ఆఫ్ కాంత రిలీజ్వెర్సటైల్ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ బైలింగ్వల్ పీరియాడికల్ డ్రామా 'కాంత' నవంబర్ 14న రిలీజ్ కానుంది. 1950మద్రాస్, సినిమా గోల్డెన్ ఏజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాంత అద్భుతమైన ప్రేమకథతో పాటు మూవీ వరల్డ్ కి ట్రిబ్యూట్. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. సముద్రఖని కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. చిత్రాన్ని దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తో కలిసి సంయుక్తగా నిర్మిస్తున్నారు.
