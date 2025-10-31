Student: హాస్టల్లో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ.. తోటి విద్యార్థిని కత్తితో పొడిచిన మరో స్టూడెంట్
కర్నూలులోని రాయలసీమ విశ్వవిద్యాలయం హాస్టల్లో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఒక విద్యార్థి కత్తితో మరొక విద్యార్థిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గురువారం నాడు రాయలసీమ విశ్వవిద్యాలయ హాస్టల్లో నివసిస్తున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు అజయ్ నాయక్, బాలాజీ నాయక్ మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందని సమాచారం.
మరుసటి రోజు, అజయ్ నాయక్ కోపంతో కత్తితో పాటు బాలాజీ గదికి వెళ్లాడు. అయితే, హాస్టల్ సిబ్బంది, ఇతర విద్యార్థులు జోక్యం చేసుకుని అతన్ని గదిలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకున్నారు.
వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సంఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు అజయ్ నాయక్ ప్రవర్తన గురించి అతని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. క్రమశిక్షణా చర్యలను సమీక్షిస్తున్నారు.