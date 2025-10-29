నవంబర్ 15 నుంచి విజయవాడ - ఆస్ట్రేలియా నగరాలకు విమాన సేవలు
నవంబర్ 15 నుండి ఇండిగో విజయవాడ నుండి సింగపూర్, సిడ్నీ, మెల్బోర్న్, బ్రిస్బేన్లకు విమానాలను నడపనుంది. ఈ విమానాలు క్వాంటాస్ ఎయిర్వేస్తో కోడ్షేర్ ఒప్పందం కింద నడుస్తాయి. ఈ ప్రకటన ఆస్ట్రేలియాలో బంధువులు ఉన్న కుటుంబాలకు ఉత్సాహాన్నిచ్చింది.
గత వారం ఆస్ట్రేలియాను సందర్శించి, విజయవాడ నుంచి పలు దేశాలకు విమానాలను నడిపడంపై చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లిన ఏపీ మంత్రి మంత్రి నారా లోకేష్కు చాలా మంది కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రతి మంగళవారం, గురువారం, శనివారం విమానాలు నడుస్తాయి.
విజయవాడ నుంచి ఆస్ట్రేలియన్ మూడు నగరాల మధ్య పూర్తి సామాను బదిలీతో చెల్లుబాటు అయ్యే కనెక్షన్ కోసం ప్రయాణీకులు ఇప్పుడు ఒకే టికెట్ను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆస్ట్రేలియాతో కనెక్టివిటీకి అధిక డిమాండ్ ఈ నిర్ణయానికి దారితీసింది. కొత్త సేవలు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య వ్యాపారం, పర్యాటకం, విద్యా సంబంధాలను ప్రోత్సహిస్తాయి. పెద్ద తెలుగు సమాజం ఇప్పటికే సిడ్నీ, మెల్బోర్న్, బ్రిస్బేన్లలో నివసిస్తుంది. గత దశాబ్దంలో వారి సంఖ్య వేగంగా పెరిగింది.
విజయవాడ మరియు సమీప ప్రాంతాల నుండి చాలా మంది ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాను శాంతియుత, అందమైన స్వాగతించే గమ్యస్థానంగా ఇష్టపడతారు.