గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025 (18:05 IST)

India Vs Australia: భారత్‌పై రెండు వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియా విజయం

Australia Beat India
ఆసీస్‌తో గురువారం జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో భారత్‌పై రెండు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి, మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను ఆస్ట్రేలియా కైవసం చేసుకుంది. ఆసీస్ ఆటగాళ్లలో మాథ్యూ షార్ట్, కూపర్ కొన్నోలీ చక్కటి అర్ధ సెంచరీలు సాధించారు. భారత స్టార్ ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ 97 బంతుల్లో 73 ఏడు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో తిరిగి ఫామ్‌లోకి వచ్చినప్పటికీ, భారత్ భారీ స్కోరు సాధించలేకపోయింది. ఫలితంగా భారత్ తొమ్మిది వికెట్లకు 264 పరుగులు చేసింది.
 
శ్రేయాస్ అయ్యర్ 61 పరుగులు చేయగా, ఆడమ్ జంపా 60 పరుగులకు 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. జేవియర్ బార్ట్‌లెట్ 39 పరుగులకు 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే విరాట్ కోహ్లీ డకౌట్ అయ్యాడు. ఆసీస్ బౌలర్లలో ఆడమ్ జంపా (4/60) నాలుగు వికెట్లు తీయగా.. గ్జేవియర్ బార్ట్‌లెట్ (3/36) మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. మిచెల్ స్టార్క్‌కు ఓ వికెట్ దక్కింది.
 
అనంతరం ఆస్ట్రేలియా 46.2 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 265 పరుగులు చేసి గెలుపొందింది. మాథ్యూ షార్ట్(78 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లతో 74), కూపర్ కన్నోల్లీ(51 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, సిక్స్‌తో 57 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు.

భారత బౌలర్లలో అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వాషింగ్టన్ సుందర్ రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. అక్షర్ పటేల్, మహమ్మద్ సిరాజ్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. ఇరు జట్ల మధ్య మూడో వన్డే సిడ్నీ వేదికగా శనివారం జరగనుంది. కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మన్ గిల్ వరుసగా రెండు పరాజయాలు ఎదుర్కోవడంతో పాటు తొలి సిరీస్‌ను కోల్పోయాడు. 

మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా వుంటోందని వివాహితను హత్య చేసిన మొదటి ప్రియుడు

మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా వుంటోందని వివాహితను హత్య చేసిన మొదటి ప్రియుడుకర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తిలో దారుణ హత్య జరిగింది. ఇద్దరు పురుషులతో వివాహేతరం సంబంధం సాగిస్తూ వచ్చిన వివాహితను మొదటి ప్రియుడు అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసి పరారయ్యాడు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వెల్దుర్తిలోని 14వ వార్డులో నివాసం వుండే ఉజ్మాకు, మస్తాన్‌కు పదిహేనేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు వున్నారు. ఐతే భర్త పనిపై తెలంగాణలోని హైదరాబాదుకి వెళ్లినప్పుడు వడ్డెగేరిలో నివాసం వుండే మరో వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. ఈ క్రమంలో భర్త ఊరెళ్లినప్పుడల్లా ఉజ్మా అతడితో సంబంధాన్ని సాగిస్తూ వచ్చింది.

రూ.2.7 కోట్ల విలువైన 908 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం.. ఎలా పట్టుకున్నారంటే?

రూ.2.7 కోట్ల విలువైన 908 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం.. ఎలా పట్టుకున్నారంటే?ఒడిశాలోని మల్కన్‌గిరి నుండి హైదరాబాద్ మీదుగా మహారాష్ట్రకు గంజాయిని రవాణా చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ముఠాను గుట్టురట్టు చేశారు. రూ.2.7 కోట్ల విలువైన 908.41 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. వీరిలో వాహన డ్రైవర్, అతని ఇద్దరు స్నేహితులతో సహా నగరం నుండి ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు హైదరాబాద్ పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిస్తే పెద్దమ్మ గుడి కట్టిస్తా : బండి సంజయ్

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిస్తే పెద్దమ్మ గుడి కట్టిస్తా : బండి సంజయ్హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిస్తే పెద్దమ్మ గుడి కట్టిస్తానని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఓటర్లకు హామీ ఇచ్చారు. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మృతితో ఈ స్థానానికి వచ్చే నెలలో ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, భారాసలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఈ త్రిముఖ పోటీలో అభ్యర్థులు విజయం కోసం ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి కోసం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రచారం చేస్తున్నారు.

Jagan: బాలయ్య మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు.. వైఎస్ జగన్ ఫైర్ (video)

Jagan: బాలయ్య మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు.. వైఎస్ జగన్ ఫైర్ (video)ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తాడేపల్లిలోని తన నివాసంలో గురువారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. అలాగే నందమూరి బాలకృష్ణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై చేసిన వ్యాఖ్యల చుట్టూ ఉన్న వివాదంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యల గురించి ఒక విలేకరి అడిగినప్పుడు, జగన్, ఆయన ఏమి మాట్లాడాలి, అసలు ఆయన ఏమి చెప్పారు అది అర్థరహిత సంభాషణ. బాలకృష్ణ మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు.

వైఎస్ వివేకా హత్య కేసు : అవినాశ్ రెడ్డిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించాలి : వైఎస్ సునీత

వైఎస్ వివేకా హత్య కేసు : అవినాశ్ రెడ్డిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించాలి : వైఎస్ సునీతవైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో మరింత లోతైన దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతూ ఆయన కుమార్తె డాక్టర్ వైఎస్ సునీతారెడ్డి బుధవారం హైదరాబాద్ నగరంలోని నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు కోసం ట్రయల్ కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల సూచించిన నేపథ్యంలో, ఆమె ఈ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

Rebel Star Prabhas: ఫ్యాన్స్ లేకపోతే నేను జీరో అంటున్న రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్

Rebel Star Prabhas: ఫ్యాన్స్ లేకపోతే నేను జీరో అంటున్న రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నేడు పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయన హైదరాబాద్ లోనే వున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లోని ఆయన ఇంటి దగ్గర అభిమానులు సందడి నెలకొంది. పోలీసుల రక్షణ, కంట్రోల్ తో ఇంకా జనాలను నియంత్రిస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల తర్వాత నుంచి అభిమానులు తరలివచ్చారు. మద్యాహ్నానికి మరింత ఎక్కువయ్యారు. ఇంటిలోనుంచే ప్రభాస్ వారికి దన్నం పెడుతూ ప్రేమతో ఇంతదూరం వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Chiranjeevi.: సూపర్ స్టార్ చిరంజీవి.. విశ్వంభర.. ఎప్పుడొస్తుందో తెలుసా..

Chiranjeevi.: సూపర్ స్టార్ చిరంజీవి.. విశ్వంభర.. ఎప్పుడొస్తుందో తెలుసా..మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్నారు. ఆల్రెడీ వశిష్ట ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో విశ్వంభ‌ర షూటింగ్ ను పూర్తి చేసి, దాన్ని రిలీజ్ కు రెడీ చేస్తున్నారు. ఫాంటసీ నేపథ్యంలో సత్యలోకం కాన్సెప్ట్ తో రూపొందుతోంది. దానికోసం టెక్నికల్ గా అన్ని హంగులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అయితే ఈ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుందో ఇంకా క్లారిటీ లేదు. కానీ, చిరంజీవి తర్వాత నటిస్తున్న అనిల్ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో మ‌న శంక‌ర‌వ‌ర‌ప్ర‌సాద్ గారు సంక్రాంతికి విడుదలకు సిద్ధమని చెప్పేశారు.

Chandini Chowdhury : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా చాందినీ చౌదరి... సంతాన ప్రాప్తిరస్తు

Chandini Chowdhury : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా చాందినీ చౌదరి... సంతాన ప్రాప్తిరస్తుకలర్ ఫొటో, గామి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది హీరోయిన్ చాందినీ చౌదరి. ఆమె హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న కొత్త మూవీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కల్యాణి ఓరుగంటి అనే క్యారెక్టర్ లో చాందినీ ఆకట్టుకోనుంది. ఈరోజు చాందినీ చౌదరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా బర్త్ డే విశెస్ చెబుతూ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. పెళ్లి కూతురిగా ముస్తాభైన చాందినీ స్టిల్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది.

Bandla Ganesh: రవితేజకి ఆల్టర్నేట్ జొన్నలగడ్డ సిద్దు: బండ్ల గణేష్

Bandla Ganesh: రవితేజకి ఆల్టర్నేట్ జొన్నలగడ్డ సిద్దు: బండ్ల గణేష్సిద్ధు జొన్నలగడ్డ లేటెస్ట్ రాడికల్ బ్లాక్ బస్టర్ తెలుసు కదా. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వం వహించారు. అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదలైన ఈ చిత్రం రన్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ అప్రిషియేషన్ మీట్ నిర్వహించారు.

డ్యూడ్ రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు : హ్యాట్రిక్ కొట్టిన కోలీవుడ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్

డ్యూడ్ రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు : హ్యాట్రిక్ కొట్టిన కోలీవుడ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్కోలీవుడ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. తాను నటించిన మూడు చిత్రాలు వరుసగా వంద కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్స్ రాబట్టాయి. ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలైన 'డ్యూడ్' చిత్రం కూడా ఏకంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు దాటేసినట్టు చిత్ర నిర్మాతలు గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేసింది. 'బాక్సాఫీసు వద్ద 'డ్యూడ్‌' సెంచరీ కొట్టింది. దీపావళి సీజన్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది' అని పేర్కొంది. ఈ నెల 17న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం 6 రోజుల్లో ఈ కలెక్షన్లు రాబట్టడం గమనార్హం.
