విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సదస్సు.. ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ హబ్గా అమరావతి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నవంబర్లో విశాఖపట్నంలో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ప్రపంచ పరిశ్రమల ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి దుబాయ్లో జరిగిన రోడ్షో సందర్భంగా ఆయన ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు.
మూడు రోజుల పాటు యూఏఈ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు, వివిధ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తారమైన పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో పాల్గొనమని ప్రపంచ పరిశ్రమల ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిశ్రమలను స్థాపించడానికి ముందుకు వచ్చే వారికి 15 రోజుల్లోపు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయబడతాయని అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. వాయు, జల, రోడ్డు అనుసంధానానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా, అంతర్గత జలమార్గాలను పునరుద్ధరించడం ద్వారా ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ హబ్గా మారాలనే రాష్ట్ర లక్ష్యాన్ని చంద్రబాబు తెలిపారు.
దుబాయ్ పర్యాటక రంగంలో విజయం సాధించినందుకు చంద్రబాబు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఏటా దాదాపు 18 మిలియన్ల మంది సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగానికి పరిశ్రమ హోదా కల్పించడం ద్వారా ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు.
ఇంకా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏడు యాంకర్ హబ్లు, 25 థీమాటిక్ సర్క్యూట్లు, మూడు జాతీయ ఉద్యానవనాలను పెద్ద ఎత్తున ఆకర్షించడానికి అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు వివరించారు.
విశాఖపట్నంలో గూగుల్ అమెరికా 15 బిలియన్ల ఏఐ డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తోందని, రాష్ట్రం యువతను భవిష్యత్ శ్రామిక శక్తిగా సంపన్నం చేయడానికి నైపుణ్య అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి పెట్టుబడిదారులకు తెలియజేశారు. విశాఖపట్నంను భవిష్యత్ నగరంగా అభివర్ణించారు. అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా కూడా అభివృద్ధి చేస్తామని పునరుద్ఘాటించారు.