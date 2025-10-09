దీపాల పండుగను దుబాయ్లో జరుపుకోండి, ఈ నగరం దీపావళి సమయంలో ఎప్పటికంటే ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోతుంది. మిరుమిట్లు గొలిపే బాణాసంచా, కుటుంబ-స్నేహపూర్వక మేళాల నుండి, బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లు, విశిష్టమైన భోజన అనుభవాల వరకు, దుబాయ్ ఈ ప్రియమైన పండుగను నిర్వచించే ఆనందం, వెలుగు మరియు ఐక్యత యొక్క స్ఫూర్తిని స్వీకరిస్తుంది.
నగరం అంతటా, సందర్శకులు, నివాసితులు దీపాలకు రంగులు వేయడం, రంగోలి వర్క్షాప్ల వంటి సాంప్రదాయ భారతీయ కార్యకలాపాలలో పాల్గొనవచ్చు, నృత్యం, సంగీతం యొక్క ఉత్సాహభరితమైన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను అన్వేషించవచ్చు. బంగారం, ఆభరణాలు మరియు పండుగ అలంకరణలపై ప్రత్యేకమైన షాపింగ్ ఆఫర్లను ఆస్వాదించవచ్చు. సాంప్రదాయ స్వీట్లు, దీపాల నుండి సువాసనగల కొవ్వొత్తులు మరియు గృహోపకరణాల వరకు అందంగా రూపొందించిన బహుమతులను కనుగొనండి. ఈ సందర్భం కోసం ప్రత్యేకంగా క్యూరేట్ చేయబడిన మెనూలను అందించే 400 కంటే ఎక్కువ భారతీయ రెస్టారెంట్లలో భోజనం చేయండి.
మేళాలు మరియు సాంస్కృతిక వేడుకలు
గ్లోబల్ విలేజ్ దీపావళి మేళా (17-20 అక్టోబర్): కుటుంబాలు తప్పక సందర్శించవలసిన ప్రదేశం, గ్లోబల్ విలేజ్ సంగీతం, కళ, షాపింగ్ మరియు ప్రామాణికమైన భారతీయ వంటకాలతో ఒక ఉత్సాహభరితమైన దీపావళి మేళాగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఉత్సాహభరితమైన రంగోలి కళను అన్వేషించండి, ప్రధాన వేదికపై ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలను ఆస్వాదించండి మరియు హస్తకళలు, ఆభరణాలు, గృహాలంకరణ మరియు సావనీర్ల కోసం ఇండియన్ పెవిలియన్లో షాపింగ్ చేయండి. ఇండియన్ చాట్ బజార్లో ప్రాంతీయ ఇష్టమైన వాటిని రుచి చూడండి లేదా పార్క్ అంతటా ఉన్న అనేక భారతీయ రెస్టారెంట్లలో ఒకదానిలో భోజనం చేయండి. అక్టోబర్ 18 మరియు 19 తేదీలలో, మళ్ళీ అక్టోబర్ 24 మరియు 25 తేదీలలో రాత్రి 9 గంటలకు బాణాసంచా ప్రదర్శనలు ఆకాశాన్ని వెలిగిస్తాయి.
నూర్: ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్ అల్ సీఫ్ వద్ద (17-19 అక్టోబర్): దుబాయ్ క్రీక్ వెంబడి ఉన్న అల్ సీఫ్ యొక్క చారిత్రక ఆకర్షణ నేపథ్యంలో, నూర్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్ భారతదేశ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని జరుపుకునే ప్రదర్శనలు మరియు కార్యకలాపాల ప్యాక్డ్ షెడ్యూల్తో తిరిగి వస్తుంది. దీపావళి యొక్క వెలుగు మరియు పునరుద్ధరణ ఇతివృత్తాలను అన్వేషించే ఇంటరాక్టివ్ వర్క్షాప్లు మరియు చర్చలతో పాటు, అద్భుతమైన ఊరేగింపులు, ప్రత్యక్ష సంగీతం, కవిత్వం, నృత్యం మరియు స్టాండ్-అప్ కామెడీని ఆశించవచ్చు.
పాకశాస్త్ర వేడుకలు
ఈ దీపావళికి దుబాయ్ డైనింగ్ దృశ్యం పండుగ రుచులతో సజీవంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నగరం అంతటా రెస్టారెంట్లు పరిమిత-ఎడిషన్ మెనూలు మరియు వేడుక విందులను అందిస్తాయి.
జుమేరా అల్ ఖస్ర్లోని అత్రంగి బై రితు డాల్మియా వద్ద, అతిథులు AED690కి ఒక ప్రత్యేకమైన మిచెలిన్-స్టార్డ్ డైనింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.
అట్లాంటిస్, ది పామ్ అక్టోబర్ 18-20 వరకు కుటుంబాలను కాలిడోస్కోప్కు స్వాగతిస్తుంది. ఇక్కడ సాంప్రదాయ భారతీయ వంటకాలు, స్వీట్లు మరియు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలతో కూడిన బఫే ఉంటుంది (AED280; పిల్లలకు 50% తగ్గింపు).
జుమేరా జబీల్ సరాయ్లోని అమలాలో, భోజన ప్రియులు అక్టోబర్ 17–20 వరకు ప్రతి వ్యక్తికి AED250 ధరతో ఒక పండుగ సెట్ మెనూను ఆస్వాదించవచ్చు.
స్థానిక ఇష్టమైన ఢాబా లేన్ అక్టోబర్ 15–22 వరకు తన నగరవ్యాప్త అవుట్లెట్లలో కేవలం AED65కి ఐదు-కోర్సుల పంజాబీ విందును అందిస్తుంది.
డౌన్టౌన్ దుబాయ్లోని జామావర్లో, అక్టోబర్ 17–23 వరకు AED375కి ఒక ప్రత్యేకమైన నాలుగు-కోర్సుల మెనూను అందిస్తుంది.
తాజ్ ఎక్సోటికా రిసార్ట్ & స్పా, ది పామ్లోని వర్క్, అక్టోబర్ 17–20 మధ్య భోజనం చేసే అతిథులకు కాంప్లిమెంటరీ పండుగ బహుమతులతో భారతదేశ విభిన్న రుచుల ద్వారా ఒక ఇంద్రియ ప్రయాణానికి భోజన ప్రియులను ఆహ్వానిస్తుంది.
అద్భుతమైన వీక్షణల కోసం, క్రిస్ విత్ ఎ వ్యూ పానీ పూరి మరియు సమోసాలతో సహా క్లాసిక్ భారతీయ ఇష్టమైన వాటి బఫేను అందిస్తుంది (ప్రతి వ్యక్తికి AED99; 15+ సమూహాలకు AED89).
చివరగా, డౌన్టౌన్ దుబాయ్లోని లవంగ్ వద్ద మీ వేడుకలను ఒక తీపి నోట్తో ముగించండి, ఇక్కడ అక్టోబర్ 13–20 వరకు 24 చేతితో తయారు చేసిన స్వీట్లతో కూడిన పరిమిత-ఎడిషన్ మిఠాయి బాక్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
బాణాసంచా మరియు వినోదం
దీపావళి వారాంతం అంతటా దుబాయ్ ఆకాశం అద్భుతమైన బాణాసంచాతో సజీవంగా ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 17న రాత్రి 9 గంటలకు అల్ సీఫ్కు వెళ్ళండి, ఇక్కడ సాంప్రదాయ పడవలు మరియు వారసత్వ వాస్తుశిల్పం సరైన నేపథ్యాన్ని అందిస్తాయి.
గ్లోబల్ విలేజ్లో, అక్టోబర్ 18-19, 24-25 తేదీలలో బాణాసంచాతో వేడుకలు కొనసాగుతాయి, ప్రతి ప్రదర్శన రాత్రి 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
షాపింగ్ మరియు పండుగ ఆఫర్లు
సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ అని పిలువబడే దుబాయ్, పండుగ షాపింగ్ను కొత్త శిఖరాలకు తీసుకువెళుతుంది. దుబాయ్ జ్యువెలరీ గ్రూప్దీపావళిని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ 3–26 వరకు ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్ ప్రమోషన్ల శ్రేణిని నిర్వహిస్తోంది, ఇది దుకాణదారులకు నగరం వ్యాప్తంగా రాఫెల్స్ మరియు డ్రాల ద్వారా AED 150,000 వరకు విలువైన వోచర్లను గెలుచుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
పాల్గొనే రిటైలర్లు అర్హత గల కొనుగోళ్లపై కాంప్లిమెంటరీ బంగారు నాణేలు, పాత-బంగారం మార్పిడిపై సున్నా తగ్గింపు, మరియు ఎంపిక చేసిన వజ్రం మరియు ముత్యాల ఆభరణాలపై 60 – 75 శాతం వరకు తగ్గింపులు వంటి అదనపు ఆఫర్లను కూడా నడుపుతున్నారు.
ఆభరణాలకు మించి, దుబాయ్ అంతటా అందంగా అలంకరించబడిన సూక్లు మరియు మాల్స్లో పండుగ అలంకరణలు, కొవ్వొత్తులు, స్వీట్లు, పరిమళ ద్రవ్యాలు మరియు హస్తకళలు అందుబాటులో ఉంటాయి, ఇవి ప్రియమైనవారికి సరైన దీపావళి బహుమతిని కనుగొనడాన్ని సులభం చేస్తాయి.
ఈ దీపావళికి, దుబాయ్ను దాని అత్యంత ప్రకాశవంతమైన రూపంలో అనుభవించండి - ఇక్కడ పురాతన సంప్రదాయాలు ఆధునిక వేడుకలను కలుస్తాయి మరియు ప్రతి క్షణం ఐక్యత యొక్క వెలుగుతో మెరుస్తుంది.