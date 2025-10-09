శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025 (22:29 IST)

దుబాయ్‌లో దీపావళి అద్భుతాన్ని అనుభవించండి

Diwali
దీపాల పండుగను దుబాయ్‌లో జరుపుకోండి, ఈ నగరం దీపావళి సమయంలో ఎప్పటికంటే ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోతుంది. మిరుమిట్లు గొలిపే బాణాసంచా, కుటుంబ-స్నేహపూర్వక మేళాల నుండి, బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లు, విశిష్టమైన భోజన అనుభవాల వరకు, దుబాయ్ ఈ ప్రియమైన పండుగను నిర్వచించే ఆనందం, వెలుగు మరియు ఐక్యత యొక్క స్ఫూర్తిని స్వీకరిస్తుంది.
 
నగరం అంతటా, సందర్శకులు, నివాసితులు దీపాలకు రంగులు వేయడం, రంగోలి వర్క్‌షాప్‌ల వంటి సాంప్రదాయ భారతీయ కార్యకలాపాలలో పాల్గొనవచ్చు, నృత్యం, సంగీతం యొక్క ఉత్సాహభరితమైన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను అన్వేషించవచ్చు. బంగారం, ఆభరణాలు మరియు పండుగ అలంకరణలపై ప్రత్యేకమైన షాపింగ్ ఆఫర్‌లను ఆస్వాదించవచ్చు. సాంప్రదాయ స్వీట్లు, దీపాల నుండి సువాసనగల కొవ్వొత్తులు మరియు గృహోపకరణాల వరకు అందంగా రూపొందించిన బహుమతులను కనుగొనండి. ఈ సందర్భం కోసం ప్రత్యేకంగా క్యూరేట్ చేయబడిన మెనూలను అందించే 400 కంటే ఎక్కువ భారతీయ రెస్టారెంట్లలో భోజనం చేయండి.
 
మేళాలు మరియు సాంస్కృతిక వేడుకలు
గ్లోబల్ విలేజ్ దీపావళి మేళా (17-20 అక్టోబర్): కుటుంబాలు తప్పక సందర్శించవలసిన ప్రదేశం, గ్లోబల్ విలేజ్ సంగీతం, కళ, షాపింగ్ మరియు ప్రామాణికమైన భారతీయ వంటకాలతో ఒక ఉత్సాహభరితమైన దీపావళి మేళాగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఉత్సాహభరితమైన రంగోలి కళను అన్వేషించండి, ప్రధాన వేదికపై ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలను ఆస్వాదించండి మరియు హస్తకళలు, ఆభరణాలు, గృహాలంకరణ మరియు సావనీర్‌ల కోసం ఇండియన్ పెవిలియన్‌లో షాపింగ్ చేయండి. ఇండియన్ చాట్ బజార్‌లో ప్రాంతీయ ఇష్టమైన వాటిని రుచి చూడండి లేదా పార్క్ అంతటా ఉన్న అనేక భారతీయ రెస్టారెంట్లలో ఒకదానిలో భోజనం చేయండి. అక్టోబర్ 18 మరియు 19 తేదీలలో, మళ్ళీ అక్టోబర్ 24 మరియు 25 తేదీలలో రాత్రి 9 గంటలకు బాణాసంచా ప్రదర్శనలు ఆకాశాన్ని వెలిగిస్తాయి.
 
నూర్: ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్ అల్ సీఫ్ వద్ద (17-19 అక్టోబర్): దుబాయ్ క్రీక్ వెంబడి ఉన్న అల్ సీఫ్ యొక్క చారిత్రక ఆకర్షణ నేపథ్యంలో, నూర్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్ భారతదేశ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని జరుపుకునే ప్రదర్శనలు మరియు కార్యకలాపాల ప్యాక్డ్ షెడ్యూల్‌తో తిరిగి వస్తుంది. దీపావళి యొక్క వెలుగు మరియు పునరుద్ధరణ ఇతివృత్తాలను అన్వేషించే ఇంటరాక్టివ్ వర్క్‌షాప్‌లు మరియు చర్చలతో పాటు, అద్భుతమైన ఊరేగింపులు, ప్రత్యక్ష సంగీతం, కవిత్వం, నృత్యం మరియు స్టాండ్-అప్ కామెడీని ఆశించవచ్చు. 
 
పాకశాస్త్ర వేడుకలు
ఈ దీపావళికి దుబాయ్ డైనింగ్ దృశ్యం పండుగ రుచులతో సజీవంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నగరం అంతటా రెస్టారెంట్లు పరిమిత-ఎడిషన్ మెనూలు మరియు వేడుక విందులను అందిస్తాయి.
జుమేరా అల్ ఖస్ర్‌లోని అత్రంగి బై రితు డాల్మియా వద్ద, అతిథులు AED690కి ఒక ప్రత్యేకమైన మిచెలిన్-స్టార్డ్ డైనింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.
 
అట్లాంటిస్, ది పామ్ అక్టోబర్ 18-20 వరకు కుటుంబాలను కాలిడోస్కోప్‌కు స్వాగతిస్తుంది. ఇక్కడ సాంప్రదాయ భారతీయ వంటకాలు, స్వీట్లు మరియు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలతో కూడిన బఫే ఉంటుంది (AED280; పిల్లలకు 50% తగ్గింపు).
 
జుమేరా జబీల్ సరాయ్‌లోని అమలాలో, భోజన ప్రియులు అక్టోబర్ 17–20 వరకు ప్రతి వ్యక్తికి AED250 ధరతో ఒక పండుగ సెట్ మెనూను ఆస్వాదించవచ్చు.
 
స్థానిక ఇష్టమైన ఢాబా లేన్ అక్టోబర్ 15–22 వరకు తన నగరవ్యాప్త అవుట్‌లెట్లలో కేవలం AED65కి ఐదు-కోర్సుల పంజాబీ విందును అందిస్తుంది.
 
డౌన్‌టౌన్ దుబాయ్‌లోని జామావర్‌లో, అక్టోబర్ 17–23 వరకు AED375కి ఒక ప్రత్యేకమైన నాలుగు-కోర్సుల మెనూను అందిస్తుంది.
 
తాజ్ ఎక్సోటికా రిసార్ట్ & స్పా, ది పామ్‌లోని వర్క్, అక్టోబర్ 17–20 మధ్య భోజనం చేసే అతిథులకు కాంప్లిమెంటరీ పండుగ బహుమతులతో భారతదేశ విభిన్న రుచుల ద్వారా ఒక ఇంద్రియ ప్రయాణానికి భోజన ప్రియులను ఆహ్వానిస్తుంది.
 
అద్భుతమైన వీక్షణల కోసం, క్రిస్ విత్ ఎ వ్యూ పానీ పూరి మరియు సమోసాలతో సహా క్లాసిక్ భారతీయ ఇష్టమైన వాటి బఫేను అందిస్తుంది (ప్రతి వ్యక్తికి AED99; 15+ సమూహాలకు AED89).
 
చివరగా, డౌన్‌టౌన్ దుబాయ్‌లోని లవంగ్ వద్ద మీ వేడుకలను ఒక తీపి నోట్‌తో ముగించండి, ఇక్కడ అక్టోబర్ 13–20 వరకు 24 చేతితో తయారు చేసిన స్వీట్లతో కూడిన పరిమిత-ఎడిషన్ మిఠాయి బాక్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
 
బాణాసంచా మరియు వినోదం
దీపావళి వారాంతం అంతటా దుబాయ్ ఆకాశం అద్భుతమైన బాణాసంచాతో సజీవంగా ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 17న రాత్రి 9 గంటలకు అల్ సీఫ్‌కు వెళ్ళండి, ఇక్కడ సాంప్రదాయ పడవలు మరియు వారసత్వ వాస్తుశిల్పం సరైన నేపథ్యాన్ని అందిస్తాయి.
 
గ్లోబల్ విలేజ్‌లో, అక్టోబర్ 18-19, 24-25 తేదీలలో బాణాసంచాతో వేడుకలు కొనసాగుతాయి, ప్రతి ప్రదర్శన రాత్రి 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
 
షాపింగ్ మరియు పండుగ ఆఫర్లు
సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ అని పిలువబడే దుబాయ్, పండుగ షాపింగ్‌ను కొత్త శిఖరాలకు తీసుకువెళుతుంది. దుబాయ్ జ్యువెలరీ గ్రూప్దీపావళిని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ 3–26 వరకు ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్ ప్రమోషన్ల శ్రేణిని నిర్వహిస్తోంది, ఇది దుకాణదారులకు నగరం వ్యాప్తంగా రాఫెల్స్ మరియు డ్రాల ద్వారా AED 150,000 వరకు విలువైన వోచర్‌లను గెలుచుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
 
పాల్గొనే రిటైలర్లు అర్హత గల కొనుగోళ్లపై కాంప్లిమెంటరీ బంగారు నాణేలు, పాత-బంగారం మార్పిడిపై సున్నా తగ్గింపు, మరియు ఎంపిక చేసిన వజ్రం మరియు ముత్యాల ఆభరణాలపై 60 – 75 శాతం వరకు తగ్గింపులు వంటి అదనపు ఆఫర్‌లను కూడా నడుపుతున్నారు.
 
ఆభరణాలకు మించి, దుబాయ్ అంతటా అందంగా అలంకరించబడిన సూక్‌లు మరియు మాల్స్‌లో పండుగ అలంకరణలు, కొవ్వొత్తులు, స్వీట్లు, పరిమళ ద్రవ్యాలు మరియు హస్తకళలు అందుబాటులో ఉంటాయి, ఇవి ప్రియమైనవారికి సరైన దీపావళి బహుమతిని కనుగొనడాన్ని సులభం చేస్తాయి.
 
ఈ దీపావళికి, దుబాయ్‌ను దాని అత్యంత ప్రకాశవంతమైన రూపంలో అనుభవించండి - ఇక్కడ పురాతన సంప్రదాయాలు ఆధునిక వేడుకలను కలుస్తాయి మరియు ప్రతి క్షణం ఐక్యత యొక్క వెలుగుతో మెరుస్తుంది.

Srinidhi Shetty: సీత పాత్ర మిస్ అయ్యా, వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చేయాలనుకుంటున్నా : శ్రీనిధి శెట్టి

Srinidhi Shetty: సీత పాత్ర మిస్ అయ్యా, వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చేయాలనుకుంటున్నా : శ్రీనిధి శెట్టిమిరాయ్ లాంటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా'. స్టార్ బాయ్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు.

Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్‌ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?

Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్‌ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?త్రిష పెళ్లి పుకార్లు మరోసారి సోషల్ మీడియాను కుదిపేశాయి. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమె పెళ్లికి ఆమోదం తెలిపారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. గతంలో, ఆమె వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్‌తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ అది జరగలేదు. అప్పటి నుండి, త్రిష పూర్తిగా తన నటనా జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా వుండిపోవాలని త్రిష భావించింది. అయితే తాజాగా త్రిష వివాహం గురించి తన మనసు మార్చుకుందా? అన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ పుకార్లకు త్రిష స్పందించింది. సరైన వ్యక్తి దొరికితే తాను పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది కానీ సరైన సమయం ఇంకా రాలేదని చెప్పింది.

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజ

Teja: నటి సంతోషిని హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో దర్శకుడు తేజహైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 3 లో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 9 హెల్త్ కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను గురువారం నాడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మల్టీ మాడ్యులర్‌గా ప్రారంభించిన ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ విశేషాల గురించి ప్రతినిధులు పంచుకున్నారు. ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌ను దర్శకుడు తేజ సినీనటి సంతోషిని, శ్రీకర్ కలిసి ప్రారంభించారు.

Charmi Kaur: విజయ్ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్

Charmi Kaur: విజయ్ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ సేతుపతి తొలిసారిగా కలిసి చేస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్, జెబి మోషన్ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్ పై పూరి జగన్నాథ్, చార్మీ కౌర్, జెబి నారాయణరావు కొండ్రోల్లా నిర్మిస్తున్నారు. సంయుక్త కథానాయికగా నటిస్తోంది.

అరి.. ప్రయాణంలో తండ్రిని, బావని కోల్పోయిన దర్శకుడు ఎమోషనల్ పోస్ట్

అరి.. ప్రయాణంలో తండ్రిని, బావని కోల్పోయిన దర్శకుడు ఎమోషనల్ పోస్ట్ఒక సినిమా కోసం దర్శకుడు ఎంతటి త్యాగం చేస్తాడో చెప్పడానికి 'అరి' చిత్రం ఒక ఉదాహరణ. ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో, దర్శకుడు జయశంకర్ తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన ఇద్దరు వ్యక్తులను కోల్పోయారు. ఈ భావోద్వేగ భారాన్ని మోస్తూనే, ఆయన ఎంతో పరిశోధనతో, పట్టుదలతో ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేశారు.

Watch More Videos

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులుఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్‌పీస్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలు

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలుబాలబాలికలు తెలుసుకోవాల్సిన శ్రీకృష్ణుడి సందేశాలు, వారి జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసేవిగా ఉంటాయి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ముఖ్యమైన 8 సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. కర్మ చేయడం ముఖ్యం, ఫలితం కాదు బాలబాలికలు తమ పని(ఉదాహరణకు, చదువుకోవడం, ఆటలు ఆడటం) మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆ పనిని కష్టపడి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి, ఒత్తిడి పడకూడదు. 2. ఏది జరిగినా అది మంచి కోసమే ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలు మంచిగా అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో అవి మనకు మేలు చేస్తాయి. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి.

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌సీజన్ యొక్క ఆత్మీయత, కాంతి, ఆనందాన్ని వేడుక జరుపుకుంటూ, ఫ్యాబ్ఇండియా తమ దీపావళి 2025 కలెక్షన్‌ను స్వర్నిమ్ పేరిట విడుదల చేసింది. ఊదా, నీలం రంగుల లోతైన ఛాయలతో ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, సాంప్రదాయ పనితనంను సమకాలీన డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పండుగ శైలి, బహుమతి కోసం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఉత్పత్తి, భారతీయ పనితనం పట్ల ఫ్యాబ్ఇండియా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది, చేతితో నేసిన వస్త్రాలు, చేతివృత్తులకు సంబంధించిన లోతైన వివరాలను ఆధునిక సౌందర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టైలింగ్ లేదా బహుమతి కోసం తగినట్లుగా పరిపూర్ణమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఈ కలెక్షన్ వారసత్వాన్ని వేడుక జరుపుకుంటుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్సౌకర్యం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా నిలిచే గ్లోబల్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్, క్రాక్స్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమ షేర్ ది జాయ్ ప్రచారంతో పండుగ సీజన్‌ను మరోసారి ప్రారంభిస్తోంది. గత సంవత్సరం పండుగ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ, ఈ సీజన్‌లో క్రాక్స్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ రష్మిక మందన్న నేతృత్వంలో ఈ బ్రాండ్ సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పండుగ స్ఫూర్తి యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని చాటిచెప్పడం. ఇది లోపాలు లేని ప్రణాళికల గురించి కాదు, సహజంగా వెల్లువెత్తే ఆనంద క్షణాల గురించి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com