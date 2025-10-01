Chandrababu: విదేశాల్లో పర్యటించనున్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఎందుకో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మిషన్ పాజిబుల్ మోడ్లో ఉన్నారు. వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేయడం నుండి వ్యాపారాన్ని వేగవంతం చేయడం వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు. పెట్టుబడులను వేగవంతం చేయడం, గత ప్రభుత్వం హయాంలో కోల్పోయిన ఐదు సంవత్సరాలను తిరిగి పొందడం ఆయన లక్ష్యంగా మారింది.
పేదరికాన్ని అంతం చేయడానికి సంపద సృష్టి కీలకమని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు విశ్వసిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది వనరులను పేదలకు తిరిగి ఇవ్వడానికి అనుమతిస్తుంది. బహుళ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆయన ఇప్పుడు విశ్వసనీయ పెట్టుబడిదారుల కోసం చురుకుగా వెతుకుతున్నారు.
ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి రాష్ట్రం నవంబర్ 14-15 తేదీలలో వైజాగ్లో భాగస్వామ్య సమ్మిట్ 2025ను నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు అక్టోబర్ 22 నుండి 24 వరకు విదేశాలకు వెళతారు. ముఖ్యమంత్రి దుబాయ్, అబుదాబి, యుఎఇలలో పర్యటిస్తారని అధికారులు ధృవీకరించారు.
ఆయనతో పాటు మంత్రులు టిజి భరత్, బిసి జనార్ధన్ రెడ్డి, సీనియర్ అధికారులు కూడా ఉంటారు. రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణం, లాజిస్టిక్స్, రవాణా, ఆర్థిక, సేవలు, ఆవిష్కరణలు దృష్టి సారించిన రంగాలలో ఉన్నాయి.