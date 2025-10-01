Tughlaq: నేను జగన్ లాంటి తుగ్లక్ని కాదు.. చంద్రబాబు ఫైర్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన పాలనకు, గత వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వివరించారు. నేను జగన్ లాంటి తుగ్లక్ని కాదు అని చంద్రబాబు తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. విజయనగరం జిల్లాలో జరిగిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన పదవీకాలంలో ప్రజల ఆనందాన్ని అణచివేశారని ఆరోపించారు.
జగన్ పరిపాలనలో, ప్రజా కదలికలను నియంత్రించడానికి చెట్లను నరికి, కందకాలు తవ్వడంతో పౌరులు స్వేచ్ఛగా పండుగలు కూడా జరుపుకోలేకపోయారని చంద్రబాబు అన్నారు. 2024 ఎన్నికలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు స్వేచ్ఛ, ఆశను పునరుద్ధరించాయని ఎత్తి చూపారు.
పౌరులపై తన ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని హైలైట్ చేస్తూ, ఇప్పటివరకు విజయవంతంగా అమలు చేయబడిన సూపర్ సిక్స్ సంక్షేమ పథకాలను బాబు ప్రస్తావించారు. తల్లికి వందనం కింద పిల్లలున్న కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం, అన్నదాత సుఖీభవ ద్వారా రైతులకు ప్రత్యక్ష సహాయం, స్త్రీ శక్తి కింద మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ ప్రయాణం, దీపం-2 కింద ఏటా మూడు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు, అక్టోబర్ 4 నుండి ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15,000 సహాయం, మెగా డీఎస్సీ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా 15,000 ఉద్యోగాల కల్పన వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.
సంక్షేమం పట్ల ప్రభుత్వ నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తూ, కేవలం 16 నెలల్లోనే రూ.48,000 కోట్లు పెన్షన్ల కోసం ఖర్చు చేశామని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు.