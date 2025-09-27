శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025
చిత్రాసేన్
శనివారం, 27 సెప్టెంబరు 2025 (18:53 IST)

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తి

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నిన్న జరిగిన బాలక్రిష్ణ, కామినేని ప్రశ్న సమాధానాల అనంతరం చిరంజీవి వెంటనే స్పందించారు. దీనిపై అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం మేరకు చిరంజీవితోపాటు ఆర్. నారాయణ మూర్తి కూడా వెళ్ళారు. ఈ విషయాలను ఆయన ముందుంచగా జరిగింది ఏమిటో ఇలా తెలియజేశారు. 
 
చిరంజీవిగారు చెప్పింది సత్యం. అప్పట్లో పేర్ని నాని సినిమా మంత్రిగా వున్నారు. పరిశ్రమలో పెద్దలతోపాటు నన్ను కూడా పిలిచారు. అప్పడు ఏం జరిగిందంటే. జగన్ ప్రభుత్వం చిరంజీవితోపాటు ఎవరినీ అవమానించలేదు. గౌరవించారు. కోవిడ్ టైంలో సినిమా ఏమవుతోందని భయంతో పరిశ్రమ పెద్దలు జగన్ ను కలిశారు. చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేశారు. అప్పుడు నేను ఢిల్లీలో వున్నాను. సగటు సినిమాలు తీసే మీరు కూడా రావాలని అని కోరారు. దానితో చిరంజీవి గారి ఇంటిలో మీటింగ్ జరిగింది. 
 
ఆ తర్వాత బందరు నేను కూడా పేర్ని నాని గారిని కలిసి సమస్యలు విన్నవించాను. జగన్ దగ్గరకు వెళ్ళి సమస్యలు చెప్పాను. ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. ఏది కావాలో అవి నెరవేరుద్దామని జగన్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం మారింది. అయినా అప్పటి సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు. కనుక గత విన్నపాలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సాల్వ్ చేయాలని, దుర్గేష్, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా పరిశ్రమ సమస్యలు నివ్రత్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు.

Pawan Kalyan: హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు సహకరించండి.. జనసైనికులతో పవన్

Pawan Kalyan: హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు సహకరించండి.. జనసైనికులతో పవన్హైదరాబాద్‌లో వరద బాధితులకు సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జన సైనికులను కోరారు. భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర వరదలు రావడంతో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు నీటిలో మునిగిపోయాయి. మూసీ నది పొంగి ప్రవహించి ఒడ్డుకు చేరడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో హై-అలర్ట్ పరిస్థితి ఏర్పడింది. బాధిత కుటుంబాలను ఓదార్చాలని, సహాయక చర్యల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని తెలంగాణ జన సైనికులను ఆదేశించారు.

Hyderabad: ఉగ్రనదిగా మారిన మూసీ.. ఆహారం, నీరు ఇచ్చేందుకు డ్రోన్లు

Hyderabad: ఉగ్రనదిగా మారిన మూసీ.. ఆహారం, నీరు ఇచ్చేందుకు డ్రోన్లుభారీ వర్షాల కారణంగా ఎండిపోయిన మూసీ ఉగ్రనదిగా మారిపోయింది. హైదరాబాద్‌లోని అనేక ప్రాంతాలను ముంచెత్తింది. చాదర్‌ఘాట్, పురానాపుల్, ఎంజిబిఎస్, మూసారంబాగ్ వంటి ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఒడ్డున నీరు ప్రవహించడంతో హైడ్రా, రెవెన్యూ, ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్, ఎన్‌ఎస్‌డిఎఫ్, జిహెచ్‌ఎంసి బృందాలు కలిసి రక్షణ, సహాయ కార్యక్రమాల్లో పనిచేస్తున్నాయి. నగరంలో తొలిసారిగా, వరద మండలాల్లో ఆహారం, నీరు, నిత్యావసర వస్తువులను ఇవ్వడానికి డ్రోన్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు.

Divorce : విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండో వివాహం జరిగితే చెల్లదు

Divorce : విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండో వివాహం జరిగితే చెల్లదుమారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా భారతదేశంలో వివాహ చట్టాలు మారుతున్నాయి. కేరళ హైకోర్టు ఇటీవల హిందూ వివాహ చట్టం, 1955 కింద ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. విడాకులు తీసుకున్న రోజునే రెండవ వివాహం జరిగినా, సెక్షన్ 15 కింద చెల్లదని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. మొదటి భర్త దానిని సవాలు చేస్తే అది చెల్లదు. 2023లో ఒక మహిళ తన రెండవ భర్త నుండి విడాకులు కోరినప్పుడు ఈ కేసు ప్రారంభమైంది.

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములు

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములుహైదరాబాద్: ప్రవాసీ రాజస్థానీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారి సంస్కృతి, ఆలోచనలు, రాజస్థానీ మట్టి పరిమళాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భజన్ లాల్ శర్మ అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ వృత్తులలో రాణించడమే కాకుండా సామాజిక కార్యకలాపాలలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అపూర్వమైన కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఆయన చెప్పారు.

Passenger : విమానంలోని టాయిలెట్‌లో సిగరెట్ కాల్చాడు.. అరెస్ట్ అయ్యాడు..

Passenger : విమానంలోని టాయిలెట్‌లో సిగరెట్ కాల్చాడు.. అరెస్ట్ అయ్యాడు..ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 25 ఏళ్ల ప్రయాణీకుడు విమానంలోని టాయిలెట్‌లో ధూమపానం చేస్తూ కనిపించడంతో అతన్ని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. శుక్రవారం రాత్రి ఫుకెట్-ముంబై విమానంలో ప్రయాణీకులు టాయిలెట్ నుండి పొగ వస్తున్నట్లు గమనించడంతో ఈ సంఘటన విమానం లోపల భయాందోళనకు గురిచేసిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.
