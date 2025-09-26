శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025 (19:58 IST)

అసెంబ్లీలో నందమూరి బాలయ్య మాటలు.. చిరంజీవి....

Balakrishna
నందమూరి బాలకృష్ణ ఏపీ అసెంబ్లీలో చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద వివాదాన్ని సృష్టించాయి. ఆయన భాష చాలా మందిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయన సైకో గాడు, ఎవడు వంటి పదాలను ఉపయోగించారు, ఇది చాలామందికి ఆమోదయోగ్యం కాదని అనిపించింది. కొందరు ఆయన చిరంజీవిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని, మరికొందరు ఆయన ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అలా మాట్లాడలేదని అంటున్నారు. 
 
అయినప్పటికీ, బాలయ్య స్వరం అభ్యంతరకరంగా ఉంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ విషయమై ఒక ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసి, తాను బాధపడ్డానని స్పష్టం చేశారు. బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయిన నేపథ్యంలో నటుడు చిరంజీవి పేరిట ఓ ప్రకటన విడుదలైంది.
 
టీడీపీ నేత, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ.. అసెంబ్లీలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైసీపీ శ్రేణులు భగ్గుమంటున్నాయి. వైసీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని, అసెంబ్లీలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు బాలయ్యపై మండిపడుతున్నారు. 
 
ఈ క్రమంలోనే మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని.. బాలకృష్ణపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా, తాను మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో బాలకృష్ణ తనకు ఫోన్ చేశారంటూ పేర్ని నాని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  
 
మరోవైపు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను చూస్తే బాలకృష్ణకు కడుపుమంటగా ఉందని పేర్ని నాని అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబుతో సమానంగా, పవన్ కళ్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎం పదవిలో ఉండటం చూసి బాలకృష్ణ తట్టుకోలేకపోతున్నారని విమర్శించారు.
 
మరోవైపు మంత్రి పదవి కోసమే కామినేని శ్రీనివాస్ అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారని పేర్ని నాని ఆరోపించారు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ స్థానంలో తనకు మంత్రిగా అవకాశం ఇస్తారనే ఆశతోనే ఇలాంటి అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

Sethupathi: పూరి సేతుపతి టైటిల్, టీజర్ విడుదల తేదీ ప్రకటన

Sethupathi: పూరి సేతుపతి టైటిల్, టీజర్ విడుదల తేదీ ప్రకటనడాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ సేతుపతి తొలిసారిగా కలిసి చేస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ #పూరిసేతుపతి. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను జెబి మోషన్ పిక్చర్స్‌ జెబి నారాయణ్ రావు కొండ్రోల్లా కొలాబరేషన్ లో పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌పై పూరి జగన్నాథ్ నిర్మిస్తున్నారు. చార్మీ కౌర్ సమర్పిస్తున్నారు.

NTR: హైదరాబాద్‌లో కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ కు ఎన్టీఆర్

NTR: హైదరాబాద్‌లో కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రీ-రిలీజ్ కు ఎన్టీఆర్ఈ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ అన్ని భాషలలో హ్యుజ్ బజ్‌ క్రియేట్ అంచనాలను భారీగా పెంచింది. హైప్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్ లోకి తీసుకెళ్తు సెప్టెంబర్ 28న హైదరాబాద్‌లో మ్యాసీవ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను టీం అనౌన్స్ చేసింది. ఈ ఈవెంట్ కు ముఖ్య అతిథిగా యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హాజరు కానున్నారు. ఎన్టీఆర్ హాజరుకావడంతో సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ప్రమోషన్‌కి మరింత బలాన్ని చేకూర్చనున్నారు.

Pawan: హృతిక్, అమీర్ ఖాన్ కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్ సెపరేట్ : రవి కె చంద్రన్

Pawan: హృతిక్, అమీర్ ఖాన్ కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్ సెపరేట్ : రవి కె చంద్రన్ఓజీ షూటింగ్ సమయంలో తన అనుభవాలను తలచుకుంటూ సినిమాటోగ్రాఫర్ రవి కె చంద్రన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి అభిమానులను అలరించారు. సుజిత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు ప్రతి సన్నివేశానికి గంట ముందే వచ్చి పరిశీలించేవాడని తెలియజేస్తున్నారు. పవన్ లో తెలీని శక్తి వుంది. ఆయన చుట్టూ ఓ ఆరా వుంటుంది అన్నారు.

OG collections: ఓజీ తో ప్రేక్షకులు రికార్డ్ కలెక్టన్లు ఇచ్చారని దానయ్య ప్రకటన

OG collections: ఓజీ తో ప్రేక్షకులు రికార్డ్ కలెక్టన్లు ఇచ్చారని దానయ్య ప్రకటనదర్శకుడు సుజీత్ చేసిన ఈ ఓజీ ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్స్ మామూలుగా లేవు. ఓవర్ సీస్ తో సహా మొత్తం అద్భుతమైన వసూళ్ళు రాబట్టాయి. అభిమానులు, యూత్ సినిమాను బాగా ఆదిరిస్తున్నారని నిర్మాత తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే హైయెస్ట్ గ్రాసర్ ఓపెనింగ్స్ కొల్లగొట్టిన సినిమాగా నిలిచి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది.

Avatar: అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ 3Dలో పునఃవిడుదల తెలుపుతూ కొత్త ట్రైలర్‌ విడుదల

Avatar: అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ 3Dలో పునఃవిడుదల తెలుపుతూ కొత్త ట్రైలర్‌ విడుదలజేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క సంచలనాత్మక సినిమాటిక్ విశ్వం దాని అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న మూడవ అధ్యాయం, అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్‌తో విస్తరిస్తుంది, ఇది డిసెంబర్ 19, 2025న భారతదేశం అంతటా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం మరియు కన్నడ భాషలలో విడుదల కానుంది. ఇప్పుడు విడుదలైన ఈ సరికొత్త ట్రైలర్, పండోర యొక్క తదుపరి పురాణ అధ్యాయంలో అద్భుతమైన సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది, ఇది ఈ సంవత్సరం అంతిమ సినిమాటిక్ స్పెక్టాక్‌గా ఉంటుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.
