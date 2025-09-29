Jagan: అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావాలి.. లేకుంటే అనర్హత వేటు తప్పదు..
వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నిబంధనల ప్రకారం అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావాలని, లేకుంటే అనర్హత వేటు పడుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అన్నారు.
జగన్మోహన్ రెడ్డి, వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు సభ నుంచి సెలవు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని.. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 190(4) ప్రకారం అనర్హతను నివారించడానికి తన ఎమ్మెల్యేల గైర్హాజరీని క్షమించడానికి అలాంటి సెలవును మంజూరు చేయాలని యనమల పేర్కొన్నారు.
జగన్ రెడ్డి, ఆయన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సభ నుండి సెలవు కోరకపోతే, 60 రోజులు పూర్తయిన తర్వాత అనర్హతను ఎదుర్కోవడం తప్ప వారికి వేరే మార్గం లేదు.
సభ వారి సెలవు అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తే, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆయన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు ఖాయమని, ఏమి చేయాలో వారి ఇష్టం అని గమనించాలి. 60 రోజుల్లో 39 రోజులు ఇప్పటికే ముగిశాయని యనమల అన్నారు.