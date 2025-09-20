Chandrababu: వ్యర్థాల పన్నుతో పాటు వ్యర్థ రాజకీయ నాయకులను తొలిగిస్తాను.. చంద్రబాబు
మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో మాచర్లలో ప్రజాస్వామ్యం లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. అప్పట్లో అనేక దారుణాలు జరిగాయని, కానీ ఇప్పుడు ప్రజలు చివరకు స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. శనివారం మాచర్లలో పర్యటించిన సందర్భంగా సీఎం పెద్ద ఎత్తున జరిగిన ప్రజా సభలో ప్రసంగించారు. గతంలో ఆత్మకూర్ను సందర్శించకుండా తనను ఎలా ఆపారో గుర్తుచేసుకున్నారు.
వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వ హయాంలో గత మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో జరిగిన దాడులను ప్రజలకు గుర్తు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వైకపా చెందిన పల్నాడు ప్రాంత నాయకులను హెచ్చరించారు. ఎటువంటి హింసాత్మక లేదా సామాజిక వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను సహించబోమని పేర్కొన్నారు.
ప్రజా ఆస్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే తన ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని పల్నాడు పౌరుల ప్రయోజనాలను కాపాడతానని హామీ ఇచ్చారు. వ్యర్థాల పన్నును రద్దు చేయడంతో పాటు, "వ్యర్థ రాజకీయ నాయకులను" కూడా తొలగిస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ప్రజలు తమకు నచ్చని నాయకులను ఇకపై సహించరని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
పరిపాలనా సంస్కరణలతో పాటు రాజకీయ ప్రక్షాళనను కూడా సూచించారు. పల్నాడులో రౌడీయిజాన్ని అంతం చేస్తామని కూడా ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు. జనసమూహాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ, "వ్యర్థాలను శుభ్రం చేయడమే కాదు, నేను వ్యర్థ రాజకీయ నాయకులను శుభ్రం చేస్తాను" అని అన్నారు.
సూపర్ సిక్స్ పథకాలతో ప్రజలు సంతృప్తి చెందారని, రాష్ట్రం పేదరిక నిర్మూలన దిశగా పయనిస్తోందని తెలిపారు. దసరా సందర్భంగా ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15,000 అందిస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. కొందరు కేవలం మాటలు చెబుతుంటే, తన ప్రభుత్వం హామీలను అమలు చేయడం ద్వారా నెరవేరుస్తుందని ఆయన తన ప్రత్యర్థులను విమర్శించారు.
ప్రజలకు నిజమైన అభివృద్ధిని నిర్ధారించడమే తన దార్శనికత అని చంద్రబాబు తెలిపారు. వ్యర్థాల నుంచి సంపదను ఉత్పత్తి చేయవచ్చని చంద్రబాబు చెప్పారు. కడప, రాజమండ్రి, నెల్లూరు, కర్నూలులో వ్యర్థాల నుండి విద్యుత్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రణాళికలను ఆయన వెల్లడించారు. జూన్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లాస్టిక్ రహితంగా మారుతుందని కూడా ఆయన ప్రకటించారు.