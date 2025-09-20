శనివారం, 20 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 20 సెప్టెంబరు 2025 (11:22 IST)

Jr NTR : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాలికి స్వల్ప గాయాలు.. రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి (video)

NTR
NTR
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ షూటింగ్ సమయంలో స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. దీంతో ఆయన రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. అయితే ఆయన పరిస్థితి నిలకడగానే వుందని.. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సినీ యూనిట్ తెలిపింది. 
 
వైద్య సలహా మేరకు, పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆయన రాబోయే రెండు వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అభిమానులు, మీడియా, ప్రజలందరూ ఎలాంటి ఊహాగానాలకు లోనుకాకుండా సహకరించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుతున్నామని ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్ నుంచి ప్రకటన వచ్చింది. దీంతో అభిమానులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.
 
ఇటీవల బాలీవుడ్ చిత్రం వార్-2లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన సంగతి తెలిసిందే. కాగా హైదరాబాద్​లో ఓ ప్రైవేట్ యాడ్ షూటింగ్​లో పాల్గొనగా చిన్న ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయన కాలికి స్వల్ప గాయమైనట్లు సమాచారం.

ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పలు వ్యాపార కంపెనీలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా ఉన్నారు. మెక్ డొనాల్డ్స్, మలాబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్, గ్రీన్ ప్లే, జెప్టో, ఆప్పీ ఫిజ్, ఫ్రూటీ లాంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లను ఎండార్స్ చేస్తున్నారు. ఒవైపు సినిమాలు చేస్తూనే యాడ్స్​లోనూ చురుగ్గా ఉంటున్నారు.

Udhampur Encounter: ఉధంపూర్‌లో ఉగ్రవాదులు- ఆ నలుగురిపై కాల్పులు- జవాను మృతి

Udhampur Encounter: ఉధంపూర్‌లో ఉగ్రవాదులు- ఆ నలుగురిపై కాల్పులు- జవాను మృతిజమ్మూకాశ్మీర్‌లోని ఉధంపూర్‌లో ఉగ్రవాదులకు, భద్రతా బలగాల మధ్య ఎదురు కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఉధంపూర్‌లోని దుడు బసంత్‌గఢ్ పర్వత ప్రాంతాల్లో భద్రతా బలగాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా అక్కడ ముగ్గురు లేదా నలుగురు ఉగ్రవాదులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీరు జైషే మహమ్మద్ ముఠాకి చెందిన వారని సమాచారం. వీరిని భద్రతా బలగాలు చుట్టిముట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు.. కన్నబిడ్డతో పాటు చెరువులో దూకి తండ్రి ఆత్మహత్య

ఆర్థిక ఇబ్బందులు.. కన్నబిడ్డతో పాటు చెరువులో దూకి తండ్రి ఆత్మహత్యఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఓ తండ్రి ఘోరానికి పాల్పడ్డాడు. కన్నకూతురును చంపి తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. బహదూర్‌పల్లి ప్రాంతంలో నివాసం ఉండే అశోక్‌ (50) తన భార్య సోని, కూతురు దివ్య (5)లతో కలిసి ఇందిరమ్మ కాలనీలో అద్దెకుంటున్నారు. ఆయన భార్యకు మూడేళ్ల క్రితం రోడ్డు ప్రమాదంలో లారీ ఢీకొట్టడంతో ఆ కాలు తీసేశారు.

తెలంగాణలో భారీ వరదలు- వన దుర్గ భవాని ఆలయం మూసివేత

తెలంగాణలో భారీ వరదలు- వన దుర్గ భవాని ఆలయం మూసివేతతెలంగాణలో భారీ వరదల కారణంగా ఆలయాలు మూతబడ్డాయి. పాపన్నపేట మండలం నాగసాన్‌పల్లి గ్రామంలోని శ్రీ ఏడుపాయల వన దుర్గ భవాని ఆలయం వద్ద శుక్రవారం కూడా భారీ వరదలు కొనసాగాయి. ఎగువ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాల కారణంగా, మంజీర నది ఉప్పొంగింది. నది మధ్యలో ఉన్న ఆలయంలోకి ప్రవేశించకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. సింగూర్ ఆనకట్ట, వన దుర్గ భవాని ప్రాజెక్ట్ నుండి నీటి విడుదలతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది.

Phone Tapping Case: సీబీఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు

Phone Tapping Case: సీబీఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలి. గతంలో తన ప్రభుత్వం కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిందని రేవంత్ రెడ్డి గతంలో అంగీకరించారు. ఈ కేసును గతంలో సిట్ దర్యాప్తు చేసింది. ఇప్పుడు, సీనియర్ అధికారులు ఈ విషయంపై న్యాయ నిపుణులను సంప్రదించారు. సాధారణ పౌరుల ఫోన్లు ట్యాప్ చేయబడి మావోయిస్టులతో ముడిపడి ఉన్నందున ఈ విషయాన్ని సీబీఐకి వెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. తెలంగాణ అధికారుల ప్రకారం, గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాను తప్పుదారి పట్టించింది. కేంద్ర మంత్రులు, న్యాయవాదులు, గవర్నర్ల ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేయబడ్డాయి.

ED Raids in AP Liquor Scam: లిక్కర్ స్కామ్.. 20 ప్రాంతాల్లో దాడులు

ED Raids in AP Liquor Scam: లిక్కర్ స్కామ్.. 20 ప్రాంతాల్లో దాడులుఏపీ మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ జరిగిందా లేదా అనే దానిపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాడులు ప్రారంభించింది. భారతదేశం అంతటా 20 వేర్వేరు ప్రదేశాలలో దాడులు జరిగాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై, తంజావూరు, సూరత్, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, రాయ్‌పూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనేక ప్రాంతాలలో ఈ దాడులు జరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సుమారు రూ.4,000 కోట్లు నష్టపోయిందని పేర్కొన్న సీఐడీ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ వ్యవహరించింది.

Watch More Videos

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com