  వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 1 June 2026 (18:38 IST)

రాజ్యసభకు వైఎస్ షర్మిల నామినేషన్ ఖరారు

తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలను ఇప్పటికే గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, దక్షిణ భారతదేశంలో నెమ్మదిగా అధికారాన్ని తిరిగి పొందుతోంది. తమిళనాడులో టీవీకేతో ఇటీవలి పొత్తు, కేరళలో అద్భుతంగా అధికారంలోకి రావడం వంటివి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తిస్థాయిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై దృష్టి సారించినట్లు కనిపిస్తోంది.
 
వారు తమ ప్రాంతీయ అధ్యక్షురాలు షర్మిలకు సరైన రీతిలో మంచి ప్రతిఫలాన్ని అందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున కర్ణాటక రాష్ట్రం నుండి రాజ్యసభకు షర్మిల నామినేషన్ ఖరారైనట్లు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులలో ఒకరైన మల్లికార్జున ఖర్గే ధృవీకరించారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న షర్మిలకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన పదోన్నతి అవుతుంది. అయితే, ఈ అదనపు బాధ్యతను పంచుకోవడం వల్ల కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతాయి. ఎందుకంటే ఆమె రాజ్యసభలోని పనులను, అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్‌ను నడపడాన్ని సమతుల్యం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చాలా గట్టిగా గళం విప్పారు. కానీ రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీ ఇంకా తన జోరును కోల్పోలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ షర్మిలకు రాజ్యసభ సభ్యత్వం రూపంలో ఇచ్చిన ఈ బహుమతి ఆమె రాజకీయ ఆశయాలకు ఆజ్యం పోసి, తద్వారా రాష్ట్రంలో పార్టీకి సహాయపడుతుందో లేదో చూడాలి.
