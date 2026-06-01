27 రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం
ద్వివార్షిక, ఉప ఎన్నికలతో సహా 27 రాజ్యసభ స్థానాలకు, అలాగే 3 రాష్ట్రాల శాసన మండళ్లకు జరిగే ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైందని, ఈ మేరకు భారత ఎన్నికల సంఘం అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిందని తెలిపారు.
పోటీ అనివార్యమైతే, జూన్ 18న ఉదయం 8 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుందని, ఆ తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతామని భారత ఎన్నికల సంఘం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఎన్నికల కార్యక్రమానికి సంబంధించి కమిషన్ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది.
అలాగే రిటర్నింగ్ అధికారులు, సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులను నియమించింది. ఈ ఎన్నికలన్నింటికీ సంబంధించిన నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైంది. నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి జూన్ 8వ తేదీ సాయంత్రం 3 గంటల వరకు గడువు ఉందని ఈసీ తెలిపింది.
ఈ ఎన్నికలన్నింటికీ సంబంధించి దాఖలైన నామినేషన్ల పరిశీలనను సంబంధిత రిటర్నింగ్ అధికారులు జూన్ 9, 2026న చేపడతారు. అభ్యర్థిత్వాల ఉపసంహరణకు జూన్ 11వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, రాజస్థాన్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటక, మిజోరం రాష్ట్రాల్లోని 24 రాజ్యసభ స్థానాలకు ద్వివార్షిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో ఒక్కో స్థానానికి చొప్పున రాజ్యసభ ఉప ఎన్నికలు జరుగుతాయని ఈసీ తెలిపింది.
బీహార్లో, రాష్ట్ర శాసన మండలికి సంబంధించిన ద్వివార్షిక ఎన్నికలు తొమ్మిది స్థానాలకు జరగనున్నాయి. కర్ణాటకలో, రాష్ట్ర శాసన మండలికి సంబంధించిన ద్వివార్షిక ఎన్నికలు ఏడు స్థానాలకు జరగనున్నాయి. రాష్ట్ర శాసన మండలికి సంబంధించిన ఏకైక ఉప ఎన్నిక బీహార్లో జరగనుంది.
బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు ఎన్నికైన తర్వాత ఖాళీ చేసిన స్థానానికి ఈ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించబడుతుంది. అలాగే బీహార్లో, జూన్ 28న తమ పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకోనున్న సభ్యులకు సంబంధించిన తొమ్మిది స్థానాలకు ద్వివార్షిక ఎన్నికలు జరుగుతాయి.
పదవీ విరమణ చేయనున్న ఆ తొమ్మిది మంది సభ్యులలో డాక్టర్ కుముద్ వర్మ, ప్రొఫెసర్ గులాం గౌస్, మహమ్మద్ ఫరూక్, భీష్మ సాహని, భగవాన్ సింగ్ కుష్వాహ, సంజయ్ ప్రకాష్, సమీర్ కుమార్ సింగ్, సమ్రాట్ చౌదరి, సునీల్ కుమార్ సింగ్ ఉన్నారు. వీటిలో, సమ్రాట్ చౌదరి, భగవాన్ సింగ్ కుష్వాహా గతంలో నిర్వహించిన స్థానాలు ఇప్పటికే ఖాళీ అయ్యాయి. ఎందుకంటే ఈ ఇద్దరు నాయకులు బీహార్ శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు.
Janhvi Kapoor : సినిమా అనేది ప్రజలకు చేసే సేవ : జాన్వీ కపూర్
Ravi Teja: మాస్ మహారాజా రవితేజ చిత్రం ఇరుముడి గ్లింప్స్ రాబోతోంది
Tollywood Exibitors war : ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వార్ - దిల్ రాజు మనుషులు బెదిరింపు !
గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్లోని నటరాజ్ థియేటర్ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.
Shruti Haasan: గ్రామస్తుల వింత పరిస్థితికి సింగ్ గీతం నుంచి ఏమైంది' సాంగ్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘సింగ్ గీతం’ మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన ‘ఏమైంది’ పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్ని అందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.
పోలీస్ కంప్లైంట్ లో కృష్ణ సినిమాలను గుర్తు చేస్తూ ప్రత్యేక పాట
డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.