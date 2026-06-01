Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 1 June 2026 (19:42 IST)

పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణ

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల ఆందోళనలను కారణంగా చూపుతూ, మంగళవారం జరగాల్సిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. దీనిపై జనసేన నాయకులు కోర్టును ఆశ్రయించారు.
 
రాష్ట్రంలో పార్టీ విస్తరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా, గచ్చిబౌలిలో ఒక బహిరంగ సభను నిర్వహించాలని జనసేన తెలంగాణ నాయకులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం పార్టీ శ్రేణులు ఏర్పాట్లు కూడా ప్రారంభించాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు సభ నిర్వహణకు అవసరమైన అనుమతి లభించలేదని వార్తలు వెలువడుతున్నాయి.
 
సభ నిర్వహణకు అనుమతి కోరుతూ జనసేన న్యాయపరమైన మార్గాలను అన్వేషిస్తోందని, ఈ విషయమై తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. 
 
ఈ సమావేశం తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలతో ఏకకాలంలో జరుగుతోంది. ఈ వేడుకలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అధికారిక కార్యక్రమాలతో జరుపుకోనుంది. తత్ఫలితంగా, పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసు సిబ్బంది భద్రత, ప్రోటోకాల్ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు.
 
అందుచేత ఒక సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు పాల్గొనే ఏ పెద్ద సమావేశానికైనా విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు అవసరమని రాజకీయ పరిశీలకులు పేర్కొంటున్నారు. అందువల్ల, షెడ్యూల్ చేయబడిన రాష్ట్ర కార్యక్రమాలు, భద్రతా నిబద్ధతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు అనుమతిని నిరాకరించారు.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్‌ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు.

ప్రముఖ గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'కొత్త మలుపు' జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. భైరవి ఆర్థ్యా కథానాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వం వహించగా, తాటి బాలకృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు. తథాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించిన ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది.

సకుటుంబ కథా చిత్రాలతో తెలుగు తెరకు మిరుమిట్లు గొలిపే విజయాలు అందించిన దిగ్దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ప్రస్తుతం తన 43వ సినిమా "వేదవ్యాస్" రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత కె . అచ్చిరెడ్డి సమర్పణలో నూతన నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి తన సాయి ప్రగతి ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పిడుగు విశ్వనాథ్ హీరోగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా...కొరియన్ నటి జూన్ హ్యూంజీ, మంగోలియన్ నటుడు షరన్ బోల్డ్ సెగ్మెంట్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతున్నారు.

తన రాబోయే తెలుగు చిత్రం పెద్ది విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా 29 ఏళ్ల జాన్వీ కపూర్ న్యూఢిల్లీ లోని IANSతో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. సినిమాలో నటించడం ప్రేక్షకులను మెప్పిండం కోసం చేసే సేవ అని విశ్లేషించారు. సినిమా నిర్మాణం అనేది అంతిమంగా ప్రేక్షకులకు చేసే ఒక సేవ అని అభిప్రాయపడ్డారు.

మాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న నూతన చిత్రం ఇరుముడి. అయ్యప్పమాలలో పలికే ఇరుముడి కథలో ట్విస్ట్ వుంటుందని దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా గ్లింప్స్ ని జూన్ 3న విడుదల చేస్తున్నట్టు ఓ క్లాస్ పోస్టర్ తో కన్ఫర్మ్ చేశారు.