పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణ
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల ఆందోళనలను కారణంగా చూపుతూ, మంగళవారం జరగాల్సిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. దీనిపై జనసేన నాయకులు కోర్టును ఆశ్రయించారు.
రాష్ట్రంలో పార్టీ విస్తరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా, గచ్చిబౌలిలో ఒక బహిరంగ సభను నిర్వహించాలని జనసేన తెలంగాణ నాయకులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం పార్టీ శ్రేణులు ఏర్పాట్లు కూడా ప్రారంభించాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు సభ నిర్వహణకు అవసరమైన అనుమతి లభించలేదని వార్తలు వెలువడుతున్నాయి.
సభ నిర్వహణకు అనుమతి కోరుతూ జనసేన న్యాయపరమైన మార్గాలను అన్వేషిస్తోందని, ఈ విషయమై తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ సమావేశం తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలతో ఏకకాలంలో జరుగుతోంది. ఈ వేడుకలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అధికారిక కార్యక్రమాలతో జరుపుకోనుంది. తత్ఫలితంగా, పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసు సిబ్బంది భద్రత, ప్రోటోకాల్ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు.
అందుచేత ఒక సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు పాల్గొనే ఏ పెద్ద సమావేశానికైనా విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు అవసరమని రాజకీయ పరిశీలకులు పేర్కొంటున్నారు. అందువల్ల, షెడ్యూల్ చేయబడిన రాష్ట్ర కార్యక్రమాలు, భద్రతా నిబద్ధతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు అనుమతిని నిరాకరించారు.
