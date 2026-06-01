Pawan Kalyan: సేన గళం అనే కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన పవన్ కల్యాణ్
జనసేన అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సేన గళం అనే కమిటీ ఏర్పాటును ప్రకటించారు. రాజ్యాంగ విలువలను పరిరక్షిస్తూ, సమ్మిళిత రాజకీయ సంభాషణలను ప్రోత్సహిస్తూనే, జెన్ జెడ్ యువత ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే గళాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చడమే ఈ కమిటీ ప్రధాన లక్ష్యమని ప్రకటించారు.
మంగళగిరిలోని జనసేన కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ప్రకటన చేశారు. పార్టీకి సంబంధించిన సంస్థాగత, రాజకీయ అంశాలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ భవిష్యత్తు దిశానిర్దేశాన్ని వివరించారు.
సామాజిక సామరస్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, బాధ్యతాయుతమైన రాజకీయాలను ప్రోత్సహించడానికి, సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు గౌరవం లభించేలా చూడటానికి ఈ కమిటీ పనిచేస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. రాజ్యాంగ సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండాలని, జాతీయ ఐక్యత, సమగ్రతను కాపాడటానికి దోహదపడాలని ఆయన కమిటీ సభ్యులను ఆదేశించారు.
కుల ఆధారిత రాజకీయ ప్రతిస్పందనలను, ఒక వర్గాన్ని మరో వర్గానికి వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టే విభజనవాద పద్ధతులను జనసేన అధినేత విమర్శించారు. అటువంటి విధానాలను తిరస్కరిస్తూ, రాజకీయ విమర్శలను కులం, మతం లేదా సామాజిక వర్గాలతో ముడిపెట్టకూడదని, జనసేన సమస్యల ఆధారిత, ప్రగతిశీల రాజకీయాలను అనుసరిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కొందరు రాజకీయ శక్తులు వ్యక్తుల తప్పులను మొత్తం సామాజిక వర్గాలకు ఆపాదించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి పద్ధతులు సామాజిక ఉద్రిక్తతలను, విద్వేషాలను పెంచుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. బాధ్యత నుండి తప్పించుకోవడానికి కొందరు తమ కుల, మత లేదా ప్రాంతీయ గుర్తింపుల చాటున దాక్కుంటున్నారని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ ధోరణిని యువతరం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోందని పవన్ తెలిపారు. పార్టీ వైఖరిని పునరుద్ఘాటిస్తూ, వ్యక్తుల చర్యలను వ్యక్తిగతంగానే పరిగణించాలి తప్ప, వాటిని సాకుగా చూపి మొత్తం సామాజిక వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదని పవన్ స్పష్టం చేశారు.
Tollywood Exibitors war : ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వార్ - దిల్ రాజు మనుషులు బెదిరింపు !
గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్లోని నటరాజ్ థియేటర్ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.
Shruti Haasan: గ్రామస్తుల వింత పరిస్థితికి సింగ్ గీతం నుంచి ఏమైంది' సాంగ్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘సింగ్ గీతం’ మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన ‘ఏమైంది’ పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్ని అందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.
పోలీస్ కంప్లైంట్ లో కృష్ణ సినిమాలను గుర్తు చేస్తూ ప్రత్యేక పాట
డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.
Charan: జీవితాంతం దాచుకునే సినిమాల్లో పెద్ది ఒకటి : రామ్ చరణ్
పెద్ది’ కోసం మేమంతా రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డాం. నేను 285 రోజులు షూటింగ్లో పాల్గొన్నాను. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఐదేళ్లు శ్రమించారు. ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ పిల్లర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. ఆయనలాంటి లెజెండ్తో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ చెన్నై వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు తెలిపారు.
Allu Aravind : అల్లు రామలింగయ్య పేరిట గది నిర్మాణానికి అల్లు అరవింద్ విరాళం
ప్రముఖ నిర్మాత, గీతా ఆర్ట్స్ అధినేత అల్లు అరవింద్ మంచి మనసు చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లో గల ఆల్ ఇండియా కాపు, తెలగ, బలిజ సంఘం (AITKB Sangham) కు భారీ విరాళం అందించారు. తన తండ్రి కీ.శే. పద్మశ్రీ డా. అల్లు రామలింగయ్య పేరిట లోయర్ ట్యాంక్బండ్లోని సంఘ భవనంలో ఒక గది నిర్మాణానికి 30 లక్షల రూపాయల విరాళం అందజేశారు..