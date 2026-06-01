  4. Pawan Kalyan Unveils Sena Galam Committee
Last Updated : Monday, 1 June 2026 (10:47 IST)

Pawan Kalyan: సేన గళం అనే కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన పవన్ కల్యాణ్

జనసేన అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సేన గళం అనే కమిటీ ఏర్పాటును ప్రకటించారు. రాజ్యాంగ విలువలను పరిరక్షిస్తూ, సమ్మిళిత రాజకీయ సంభాషణలను ప్రోత్సహిస్తూనే, జెన్ జెడ్ యువత ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే గళాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చడమే ఈ కమిటీ ప్రధాన లక్ష్యమని ప్రకటించారు. 
 
మంగళగిరిలోని జనసేన కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ప్రకటన చేశారు. పార్టీకి సంబంధించిన సంస్థాగత, రాజకీయ అంశాలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ భవిష్యత్తు దిశానిర్దేశాన్ని వివరించారు.
 
సామాజిక సామరస్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, బాధ్యతాయుతమైన రాజకీయాలను ప్రోత్సహించడానికి, సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు గౌరవం లభించేలా చూడటానికి ఈ కమిటీ పనిచేస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. రాజ్యాంగ సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండాలని, జాతీయ ఐక్యత, సమగ్రతను కాపాడటానికి దోహదపడాలని ఆయన కమిటీ సభ్యులను ఆదేశించారు. 
 
కుల ఆధారిత రాజకీయ ప్రతిస్పందనలను, ఒక వర్గాన్ని మరో వర్గానికి వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టే విభజనవాద పద్ధతులను జనసేన అధినేత విమర్శించారు. అటువంటి విధానాలను తిరస్కరిస్తూ, రాజకీయ విమర్శలను కులం, మతం లేదా సామాజిక వర్గాలతో ముడిపెట్టకూడదని, జనసేన సమస్యల ఆధారిత, ప్రగతిశీల రాజకీయాలను అనుసరిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
కొందరు రాజకీయ శక్తులు వ్యక్తుల తప్పులను మొత్తం సామాజిక వర్గాలకు ఆపాదించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి పద్ధతులు సామాజిక ఉద్రిక్తతలను, విద్వేషాలను పెంచుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. బాధ్యత నుండి తప్పించుకోవడానికి కొందరు తమ కుల, మత లేదా ప్రాంతీయ గుర్తింపుల చాటున దాక్కుంటున్నారని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. 
 
ఈ ధోరణిని యువతరం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోందని పవన్ తెలిపారు. పార్టీ వైఖరిని పునరుద్ఘాటిస్తూ, వ్యక్తుల చర్యలను వ్యక్తిగతంగానే పరిగణించాలి తప్ప, వాటిని సాకుగా చూపి మొత్తం సామాజిక వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదని పవన్ స్పష్టం చేశారు.
