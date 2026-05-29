స్వచ్ఛ గోదావరి - పవిత్ర పుష్కరాలు : కాలుష్య రహిత గోదావరి కోసం నిరంతర తనిఖీలు : పవన్ ఆదేశం
'స్వచ్ఛ గోదావరి- పవిత్ర పుష్కరాల' నేపథ్యంలో అధికారులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాలుష్యరహిత గోదావరి, పుష్కరాల నిర్వహణకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఆరు జిల్లాల్లో 262 పుష్కర పంచాయతీలను గుర్తించారు. మురుగురహిత పంచాయతీలుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. మురుగు నీరు నేరుగా గోదావరిలో కలవకుండా ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. మున్సిపాలిటీ సామర్థ్యానికి తగిన విధంగా మురుగు శుద్ధి ప్లాంట్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు.
పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు మంజూరు చేసిన రూ.100 కోట్ల నుంచి కూడా నిధుల వినియోగించాలని ఆదేశించారు. రోజువారీ 104 మిలియన్ లీటర్ల మురుగునీరు జీవనదిని కలుషితం చేస్తోందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి 8.38 మిలియన్ లీటర్ల మురుగు నీరు గోదావరిలో కలుస్తోందని పేర్కొన్నారు.
పారిశ్రామిక వ్యర్థాల్లో ఆంధ్ర పేపర్ మిల్లు వెదజల్లే రోజువారీ కాలుష్యమే 32 మిలియన్ లీటర్లు ఉంటుందన్నారు. నిత్యం గోదావరిలో కలిసే 13.24 మిలియన్ లీటర్ల ఆక్వా కాలుష్యం వీటికి అదనమన్నారు. పారిశ్రామిక కాలుష్య నివారణకు నిరంతర తనిఖీలు చేయాలని సూచించారు. ఆర్టీజీఎస్ తరహా కంట్రోల్ రూం ద్వారా నిరంతరం ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ టాస్క్ ఫోర్స్కి కంట్రోల్ రూం నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగించారు.
Samantha: రాజ్ నిడిమోరు విజయవంతమైన దర్శకుడే కాదు, భర్త కూడా!
సమంత రూత్ ప్రభు తో సినిమా నిర్మిస్తూ ఆమెకు అండగా నిలిచిన రాజ్ నిడుమోరు మరోసారి తెరముందుకు వచ్చారు. ఆయన నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. అంతకుముందే ఆమె జీవితంలో ప్రవేశించిన రాజ్ నిడిమోరు గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో భాగంగా ఓ పోస్ట్ చెక్కర్లు కొడుతోంది. రాజ్ నిడిమోరు కేవలం ఒక విజయవంతమైన దర్శకుడే కాదు, అత్యంత అదృష్టవంతుడైన భర్త కూడా అంటూ.. వారిద్దరి ఫొటోలతోపాటు సమంత కొండలు, సెలయేర్లలో వున్న ఫొటోలు కూడా కనిపించాయి.
సూపర్ స్టార్ క్రిష్ణ జయంతి రోజైన మే 31న మహేష్ బాబు, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన 1: నేనొక్కడినే 4Kలో తిరిగి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో, తన తల్లిదండ్రుల హంతకుల కోసం వేటాడుతున్న స్కిజోఫ్రెనియాతో బాధపడే రాక్స్టార్ పాత్రలో మహేష్ బాబు నటించిన 2014 నాటి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ '1: నేనొక్కడినే', 60-70 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించబడి, 30-40 కోట్ల వసూళ్లతో వాణిజ్యపరంగా నిర్మాతకు నిరాశ పరిచింది. పైగా మహేస్ కు పరాజయ చిత్రంగా మిగిల్చింది.
కలెక్షన్ నంబర్లలో ఒక చిత్ర విజయాన్ని నిర్ణయించలేం : రామ్ చరణ్
ఒక చిత్ర సక్సెస్ను బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ నంబర్లతో నిర్ణయించలేమని హీరో రామ్ చరణ్ అన్నారు. ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. జూన్ 4వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రామ్ చరణ్ తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, ఒక చిత్రానికి కలెక్షన్లు ముఖ్యమే అయినప్పటికీ.. వాటితోనే ఆ చిత్ర విజయాన్ని నిర్ణయించలేమని పేర్కొన్నారు.
ప్రతి ఒక్కరికి కష్టాలు కామన్గా ఉంటాయి... కానీ : జగపతి బాబు
ప్రతి ఒక్కరికీ కష్టాలు కామన్గా ఉంటాయని కానీ, కష్టానికి ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని ప్రముఖ సినీ హీరో జగపతిబాబు అన్నారు. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం పెద్ది. జూన్ నెల 4వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు.
PM Modi: ప్రధాని మోదీ పెద్ది గురించి అడిగారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో యూత్ పెద్ది గెటప్తో వచ్చారు: రామ్ చరణ్
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో చిత్ర బృందం ఢిల్లీలో గ్రాండ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.