ఐఐటీలో మరో మృతి- ఉరేసుకుని పీహెచ్డీ విద్యార్థి ఆత్మహత్య
పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో శనివారం మరో విద్యార్థి మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లోని అంబేద్కర్ హాల్ నుండి పరిశోధక విద్యార్థి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. మృతుడి పేరు హర్ష్ కుమార్ పాండే (24). అతను ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో పిహెచ్డి చేస్తున్నాడు. అతను జార్ఖండ్కు చెందినవాడు.
పోలీసులు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి ఉరి వేసుకున్న విద్యార్థి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిని శవపరీక్ష కోసం పంపారు. ప్రాథమికంగా ఇది ఆత్మహత్య కేసుగా కనిపిస్తోంది.
దేశంలోని అత్యుత్తమ సంస్థ అయిన ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో ఈ సంవత్సరం నమోదైన ఆరవ మరణం ఇది. ఆరుగురిలో ఐదుగురు ఉరివేసుకుని మరణించారు. జనవరిలో, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో మూడవ సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థి షావోన్ మాలిక్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఏప్రిల్లో, ఓషన్ ఇంజనీరింగ్లో చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థి అనికేత్ వాకర్ ఇలాంటి పరిస్థితులలో చనిపోయాడు. మేలో, 22 ఏళ్ల మూడవ సంవత్సరం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి మొహమ్మద్ ఆసిఫ్ కమర్ ఉరివేసుకుని కనిపించాడు.
జూలైలో, రితమ్ మండల్ (21) అనే నాల్గవ సంవత్సరం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి తన హాస్టల్ గదిలో ఉరివేసుకుని కనిపించాడు. అతను దక్షిణ కోల్కతాలోని రీజెంట్ పార్క్ నివాసి. అదే నెలలో, 19 ఏళ్ల ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి చంద్రదీప్ పవార్ నెహ్రూ హాల్ మెస్లో రాత్రి భోజనం తర్వాత ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.