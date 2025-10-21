మంగళవారం, 21 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్

ఆసియా కప్ ట్రోఫీని ఇచ్చేందుకు నఖ్వీ నిరాకరణ - బీసీసీఐ వార్నింగ్

asia cup - naqvi
ఇటీవల దుబాయ్ వేదికగా ఆసియా క్రికెట్ కప్ టోర్నీ జరిగింది. ఇందులో భారత క్రికెట్ జట్టు ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించి ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. అయితే, ఆ ట్రోఫీని ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ చైర్మన్‌గా పాకిస్థాన్ మంత్రి మోసిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా అందుకునేందుకు భారత క్రికెటర్లు నిరాకరించారు. దీంతో ఆ ట్రోఫీని దుబాయ్‌లో ఏసీసీ కార్యాలయంలో భద్రంగా ఉంచడంతో పాటు తన అనుమతి లేకుండా ఎవరికీ ఇవ్వరాదంటూ నఖ్వీ కార్యాలయ సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఇది భారత్‌కు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. 
 
తాజాగా నఖ్వికి బీసీసీఐ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ట్రోఫీని సరైన పద్ధతిలో అప్పగించాలని, లేకపోతే ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు అధికారిక ఇ-మెయిల్ పంపింది. ఏసీసీ చీఫ్‌ నుంచి ప్రతిస్పందన కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని, ఆయన వైపు నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాకపోతే అధికారిక మెయిల్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని ఐసీసీకి తెలియజేస్తామని బోర్డు కార్యదర్శి దేవ్‌జిత్ సైకియా తెలిపారు. 
 
అయితే, ఏసీసీ కార్యాలయంలో భారత జట్టుకు ట్రోఫీ అందజేయానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని నఖ్వీ ఇదివరకే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. పాక్ మంత్రిగా ఉన్న మోసిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ట్రోఫీని స్వీకరించబోమని బీసీసీఐ తెగేసి చెప్పింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ తర్వాత భారత్, పాక్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఏసీసీ చీఫ్‌, పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డ్‌ ఛైర్మన్‌గా ఉన్న మోసిన్‌ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా వాటిని తీసుకొనేందుకు భారత క్రికెటర్లు నిరాకరించారు. దీంతో ట్రోఫీ ప్రదానం ఓ సమస్యగా మారింది. 

జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరు - 150కి పైగా నామినేషన్లు

జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరు - 150కి పైగా నామినేషన్లుహైదరాబాద్ నగరంలో జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గ ఉపఎన్నికకు సంబంధించి నామినేషన్ల గడువు మంగళవారంతో ముగిసింది. ఈ గడువు ముగిసే సమయానికి మొత్తం 150కి పైగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్‌రెడ్డి మంగళవారం నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. అలాగే, ప్రధాన పార్టీలతోపాటు స్వతంత్రులు, రీజనల్‌ రింగ్‌ రోడ్డు (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌) బాధిత రైతులు, ఓయూ, నిరుద్యోగ సంఘాల నాయకులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.

కోడలితో మామ వివాహేతర సంబంధం - కుమారుడు అనుమానాస్పద మృతి?

కోడలితో మామ వివాహేతర సంబంధం - కుమారుడు అనుమానాస్పద మృతి?తమ ఇంటి కోడలితో మాజీ డీజీపీ అయిన మామ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నట్టు, ఈ విషయం తెలిసిన కుమారుడు అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ మాజీ డీజీపీ పేరు మొహ్మద్ ముస్తాపా. పంజాబ్ రాష్ట్ర మాజీ డీజీపీ. ఈయన కుమారుడు అఖిల్ అఖ్తర్ ఇటీవల అనుమానాస్పదంగా చనిపోయాడు. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టగా సంచలన విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. తన భార్యతో తండ్రికి సన్నిహిత సంబంధం ఉందంటూ మరణానికి ముందు అఖిల్ సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి తాజాగా బయటకు రావడంతో ఈ కేసు చర్చనీయాంశమైంది. దీంతో పోలీసులు మృతుడి కుటుంబసభ్యులపై హత్య అభియోగాలు మోపారు.

తిరుమలలో ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షం - శ్రీవారి భక్తుల అవస్థలు

తిరుమలలో ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షం - శ్రీవారి భక్తుల అవస్థలుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఇక్కట్లుపడుతున్నారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనానికితోడు వాయుగుండం తరుముకొస్తుండటంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో తిరుమల కొండపై భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోంది. ఈ వర్షానికి తోడు చలి తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో భక్తులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. శ్రీవారి నామస్మరణ చేస్తూ నిత్యం భక్తులతో కిటకిటలాడే మాడ వీధులు ఇపుడు బోసిపోయి కనిపిస్తున్నాయి. వర్షం కారణంగా భక్తులు షెడ్లలోనే తలదాచుకుంటున్నారు.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం... ఏపీకి ఆరెంజ్ అలెర్ట్

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం... ఏపీకి ఆరెంజ్ అలెర్ట్నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది వచ్చే 36 గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు, తిరుపతి సహా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బుధవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అందువల్ల ఏపీకి ఆరెంజ్ అలెర్ట్‌ను జారీ చేసినట్టు పేర్కొంది.

ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు ఆర్టీసీ బస్సులు కొనుగోలు : బ్రహ్మానంద రెడ్డి

ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు ఆర్టీసీ బస్సులు కొనుగోలు : బ్రహ్మానంద రెడ్డిఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం సమర్ధమంతమైన ప్రజాపాలనను అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, ప్రజా రవాణాకు అనువుగా, ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు వీలుగా కొత్తగా ఆర్టీసీ బస్సులను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించింది.

Rashmika: గోండ్ తెగల బ్యాక్ డ్రాప్ లో రష్మిక మందన్న.. మైసా

Rashmika: గోండ్ తెగల బ్యాక్ డ్రాప్ లో రష్మిక మందన్న.. మైసారష్మిక మందన్న రవీంద్ర పుల్లె డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్న 'మైసా' అనే పవర్‌ఫుల్, ఫీమేల్ సెంట్రిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఆసక్తికరమైన టైటిల్, అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో బజ్‌ను సృష్టించింది. అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ మైసాను భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది.

Dil Raju: రామానాయుడు, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నా : దిల్ రాజు

Dil Raju: రామానాయుడు, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నా : దిల్ రాజుకిరణ్ అబ్బవరం నటించిన K-ర్యాంప్ మూవీ విజయం దిశగా పరుగులు తీస్తోంది. ఈ సినిమా రిలీజైన 3 రోజుల్లోనే 17.5 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లను అందుకుని బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహించారు. యుక్తి తరేజా హీరోయిన్ గా నటించింది. ఈ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్ నేపథ్యంలో బ్లాక్ బస్టర్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

Sharva : మోటార్ సైకిల్ రేసర్ గా శర్వా.. బైకర్ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్

Sharva : మోటార్ సైకిల్ రేసర్ గా శర్వా.. బైకర్ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్కథానాయకుడు శర్వా తన 36వ చిత్రం మోటార్ సైకిల్ రేసర్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు. అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో UV క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయ్యే దశలో ఉంది. దీపావళి సందర్భంగా నిర్మాతలు ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. 1990, 2000ల బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఈ చిత్రం, రేసింగ్ డ్రీమ్స్, ఎమోషన్స్ , ఫ్యామిలీ డ్రామాగా ఉండబోతుంది.

Chiranjeevi: సైకిళ్లపై స్కూల్ పిల్లలుతో సవారీ చేస్తూ మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: సైకిళ్లపై స్కూల్ పిల్లలుతో సవారీ చేస్తూ మన శంకరవర ప్రసాద్ గారుఇటీవలే ఫస్ట్ సింగిల్ మీసాల పిల్ల.. హిట్‌గా దూసుకెళ్తోంది. రికార్డ్ వ్యూస్ సాధించిన ఈ మెలోడియస్ సాంగ్ ప్రస్తుతం అన్ని మ్యూజిక్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో ట్రెండింగ్‌లోనే ఉంది. తాజగా దీపావళి సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్. లైట్ గ్రీన్ హూడ్ జాకెట్, వైట్ టీషర్ట్, మ్యాచింగ్ ట్రౌజర్స్‌లో స్టైలిష్‌గా కనిపించారు.

భవిష్యత్‌లో సన్యాసం స్వీకరిస్తా : పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి

భవిష్యత్‌లో సన్యాసం స్వీకరిస్తా : పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణిఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ హీరో, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి, సినీ నటి రేణూ దేశాయ్ భవిష్యత్‌లో సన్యాసం స్వీకరిస్తానని అంటున్నారు. తనకు ఆధ్యాత్మిక మార్గం అంటే ఇష్టమన్నారు. భవిష్యత్‌లో సన్యాసం తీసుకునే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
