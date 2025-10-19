ఆదివారం, 19 అక్టోబరు 2025
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 19 అక్టోబరు 2025 (09:54 IST)

ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్ : ఆదిలోనే భారత్‌కు ఎదురుదెబ్బ

michel - gill
ఆస్ట్రేలియాతో మూడు వన్డేల సిరీస్‍‌లో భాగంగా, పెర్త్ వేదికగా ఆదివారం ఉదయం తొలి వన్డే మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌కు ఆదిలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన తర్వాత టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు నాలుగో ఓవర్‌ నాలుగో బంతికే మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ (8)వికెట్‌ను కోల్పోయింది. 
 
హేజిల్ వుడ్ బౌలింగ్‌లో రెన్షాకు క్యాచ్ ఇచ్చి రోహిత్ శర్మ వెనుదిరిగాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో తెలుగు కుర్రోడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా అరంగేట్రం చేశాడు. ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ కమిన్స్ గాయపడటంతో ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్‌ జట్టకు సారథ్యం వహించాడు. 
 
కాగా, తొలి వన్డే మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు శుభమన్ గిల్, మిచెల్ మార్ష్ శనివారం నాడు సిరీస్ ట్రోఫీతో ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చాడు. ఈ సిరీస్‌లోని మ్యాచ్‌లన్నీ భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్నాయి.
 
సిరీస్ పూర్తి షెడ్యూల్ 
తొలి వన్డే మ్యాచ్ : అక్టోబరు 9 ఆదివారం, పెర్త్ స్టేడియం, పెర్త్
రెండో వన్డే మ్యాచ్ : అక్టోబరు 23, గురువారం, అడిలైడ్ ఓవర్, అడిలైడ్
మూడో వన్డే మ్యాచ్ : అక్టోబరు 25, శనివారం, సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్, సిడ్నీ 

వృద్ధురాలి మెడలో బంగారు గొలుసు చోరీ చేసిన కౌన్సిలర్

వృద్ధురాలి మెడలో బంగారు గొలుసు చోరీ చేసిన కౌన్సిలర్కేరళ రాష్ట్రంలో ఓ కౌన్సిలల్ సమాజం సిగ్గుపడే దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ప్రజలకు రక్షణగా, ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఏకంగా ఓ వృద్ధురాలి మెడలోని బంగారు గొలుచును బలవంతంగా లాక్కెళ్లాడు. ఈ దొంగతనానికి పాల్పడింది కూడా అధికార సీపీఎం పార్టీకి చెందిన సిట్టింగ్ కౌన్సిలర్ కావడం, ఆయనను పోలీసులు అరెస్టు చేయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

ప్రియురాలితో లాడ్జీలో బస చేసిన యువకుడు అనుమానాస్పద మృతి

ప్రియురాలితో లాడ్జీలో బస చేసిన యువకుడు అనుమానాస్పద మృతిబెంగుళూరు నగరంలోని మడివాళలో ఉన్న ప్రముఖ లాడ్జీలో తన ప్రియురాలితో కలిసి గత ఎనిమిది రోజులుగా ఉంటూ వచ్చిన ఈ యువకుడు శవమైన కనిపించాడు. అతనితో పాటు ఉన్న ప్రియురాలు కనిపించకుండా పోవడం ఇపుడు అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

సంత్రాగచ్చి - చర్లపల్లి స్పెషల్‌లో మహిళపై అత్యాచారం

సంత్రాగచ్చి - చర్లపల్లి స్పెషల్‌లో మహిళపై అత్యాచారంసంత్రాగచ్చి - చర్లపల్లి ప్రాంతాల మధ్య నడిచి ప్రత్యేక రైలులో వచ్చిన ఓ మహిళపై అత్యాచారం జరిగింది. ఐదు రోజుల క్రితం ఈ దారుణం జరిగితే ఆలస్యంగా వచ్చింది. పోలీసులు దర్యాప్తులో వెల్లడైన కథనాల మేరరకు.. ఐదు రోజుల క్రితం సత్రాంగచ్చి చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైలులో మహిళపై అత్యాచారం జరిగినట్టు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

బాణాసంచా దుకాణంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

బాణాసంచా దుకాణంలో భారీ అగ్నిప్రమాదంతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా ఆందోల్ మండలం, సంగుపేట గ్రామ శివారులో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. టపాసులు ప్యాకింగ్ పేపర్ల వ్యర్థాల్లో ప్రమాదవశాత్తు నిప్పు రవ్వ పడటంతో మంటలు చెలరేగి ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. కటకం వేణుగోపాల్ అండ్ సన్స్ హోల్‌సేల్ అండ్ రిటైల్ టపాసుల దుకాణంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్ - 40 మంది స్టార్ క్యాంపైనర్లు

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్ - 40 మంది స్టార్ క్యాంపైనర్లుహైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక జరుగనుంది. ఈ ఎన్నికను అధికార కాంగ్రెస్, విపక్ష పార్టీలైన భారత రాష్ట్ర సమితి, భారతీయ జనతా పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా అధికార కాంగ్రెస్ మాత్రం జూబ్లీహిల్స్‌లో జెండా ఎగురవేయాలన్న గట్టి పట్టుదలతో ఉంది. దీంతో ఈ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసేందుకు ఏకంగా 40 మందిని స్టార్ క్యాంపైనర్లుగా నియమించింది. ఈ జాబితాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సినీ నటి విజయశాంతితో పాటు దానం నాగేందర్ కూడా ఉన్నారు. ఈ స్థానానికి నవంబరు 11వ తేదీన ఉప ఎన్నిక ఓటింగ్ జరుగనుంది.

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందింది. ఈ సినిమా రోజురోజుకూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల విడుదలైన మొదటి సింగిల్ మీసాల పిల్ల రెండు రోజుల్లోనే భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న పాటగా రికార్డు సృష్టించింది. ఒక ప్రాంతీయ సినిమా పాట ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఇంత మంది ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని విషయం.

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్మోసగాళ్ళకు మోసగాడు హిట్ అయ్యి మంచి ఊపు మీద ఉన్న కృష్ణ కి ప్రభాకర రెడ్డి కథ తయారు చేసుకుని సినిమా తీద్దామని కథ చెపితే .. నేనే తీస్తాను.. అంటే లేదు నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పట్టు బడితే.. కథ ను వదులుకోలేక ఒప్పుకున్నాడు కృష్ణ.. బ్యానర్ పేరు జయప్రద పిక్చర్స్.. కృష్ణ సమర్పించు.. కృష్ణ తమ్ముడు జి . హనుమంత రావు నిర్మాత గా పేర్లు వేసుకున్నారు. కథ కుదిరింది కానీ నటీ నటులు గా ఎవరు సరిపోతారు

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీ కారణం అదే..

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీ కారణం అదే..ప్రతి ఏడాది దీపావళికి తనింటిలో ఘనంగా వేడుకలు చేసుకుని యూ ట్యూబ్ లో వీడియో షేర్ చేసే నటుడు, నిర్మాత, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి, కోళ్ళ ఫారమ్ అధినేత బండ్ల గణేష్ తాజాగా దీపావళి సందర్భంగా ఈరోజు రాత్రి తనింటిలో పార్టీ ఇవ్వనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లో వుంటున్న ఆయన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, సినీ ఉద్దండుల సమీపంలో వుంటున్నారు.

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వంటి చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసిన తర్వాత, నటుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన పూర్తి దృష్టిని రాజకీయ బాధ్యతలపైకి మళ్లించాలని భావించారు. అయితే, తాజా నివేదికలు అతని సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదని సూచిస్తున్నాయి. సినీ వర్గాల ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో చిరంజీవి, యష్, దళపతి విజయ్ వంటి స్టార్లతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులను నిర్మించడానికి పేరుగాంచిన కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి పనిచేయవచ్చునని తెలుస్తోంది. కెవిఎన్ నిర్మాతలు పవన్‌ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి తదుపరి ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించినట్లు తెలిసింది.

K Ramp: కొందరు కావాలనే K-ర్యాంప్ మూవీపై పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు : నిర్మాత

K Ramp: కొందరు కావాలనే K-ర్యాంప్ మూవీపై పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు : నిర్మాతహీరో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ ఈ రోజు థియేటర్స్ లోకి వచ్చిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు ఎంటర్ టైన్ మెంట్ అందిస్తూ ఘన విజయాన్ని దక్కించుకుంది. మూవీ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
