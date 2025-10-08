బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (12:55 IST)

కెప్టెన్సీపై మనసులోని మాటను వెల్లడించిన రోహిత్ శర్మ

rohith sharma
భారత క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీపై స్పదించారు. వన్డే జట్టు బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత తొలిసారి స్పందించాడు. ఈ నిర్ణయంపై ఎలాంటి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయకుండా, ఎంతో హుందాగా, స్పోర్టివ్ మాట్లాడాడు. ఆస్ట్రేలియాతో జరగబోయే సిరీస్‌లో ఆడేందుకు ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నానని తెలిపాడు.
 
ముంబైలో జరిగిన సియట్ క్రికెట్ రేటింగ్ అవార్డుల కార్యక్రమంలో రోహిత్ మాట్లాడుతూ, "ఆస్ట్రేలియాతో ఆడటమంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అక్కడికి వెళ్లడం, అక్కడి ప్రజల క్రికెట్ ప్రేమను చూడటం ఎంతో బాగుంటుంది" అని వ్యాఖ్యానించాడు. కెప్టెన్సీ మార్పు గురించి నేరుగా ప్రస్తావించకపోయినా, ఒక ఆటగాడిగా సిరీస్కు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన మాటల ద్వారా స్పష్టమైంది.
 
ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న వన్డే సిరీస్ కోసం బీసీసీఐ జట్టును ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌కు కెప్టెన్‌గా శుభమన్ గిల్‌ను నియమించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లిలను జట్టులోకి ఎంపిక చేసినప్పటికీ, వారికి నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించలేదు. ఈ ఏడాది మార్చిలో రోహిత్ సారథ్యంలోనే భారత్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ గెలిచిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం అభిమానులను, క్రీడా విశ్లేషకులను షాక్‌కు గురిచేసింది. 
 
ఈ విషయంపై బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ స్పందిస్తూ, కెప్టెన్సీ మార్పు గురించి రోహిత్ శర్మకు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చామని స్పష్టం చేశారు. "ఈ మార్పు గురించి రోహిత్‌తో మేం మాట్లాడాం. ఆ సంభాషణ మా మధ్య వ్యక్తిగతమైనది. కానీ, అతనికి తెలియజేయకుండా నిర్ణయం తీసుకోలేదు" అని అగార్కర్ వివరించారు. 

భార్య మాటను పెడచెవిన పెట్టి విహార యాత్ర - ప్రాణాలు కోల్పోయిన గాయకుడు

భార్య మాటను పెడచెవిన పెట్టి విహార యాత్ర - ప్రాణాలు కోల్పోయిన గాయకుడుకట్టుకున్న భార్య చెప్పిన మాట వినకుండా విహార యాత్రకు వెళ్లిన ఓ పంజాబీ గాయకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతుడు పేరు రాజ్‌వీర్ జవాండా. భార్య వద్దన్నా వినకుండా విహార యాత్రకు వెళ్ళి ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఆయన 11 రోజులుగా వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతూ బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : పోటీకి దూరంగా ఉండాలని టీడీపీ నిర్ణయం

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : పోటీకి దూరంగా ఉండాలని టీడీపీ నిర్ణయంతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా దూరంగా ఉండాలని టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రాష్ట్ర పార్టీ నేతలకు సూచించారు. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరాదని, పోటీకి దూరంగా ఉండాలని కోరారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన టీడీపీ నేతలతో మంగళవారం రాత్రి జరిపిన సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ కీలక నిర్ణయం : కనీస పింఛను రూ.25 వేలు

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ కీలక నిర్ణయం : కనీస పింఛను రూ.25 వేలుఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) చందాదారులకు త్వరలో శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. సుమారు 11 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న కనీస పింఛను పెంపుపై ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) కీలక నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఇస్తున్న కనీస పింఛను మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచే ప్రతిపాదనపై కసరత్తు జరుగుతోంది.

విద్యార్థులను వేధించి రూ.కోట్లలో ఫీజులు వసూలు.. మోహన్ బాబు వర్శిటీ గుర్తింపు రుద్దు చేయాలి...

విద్యార్థులను వేధించి రూ.కోట్లలో ఫీజులు వసూలు.. మోహన్ బాబు వర్శిటీ గుర్తింపు రుద్దు చేయాలి...సినీ నటుడు డాక్టర్ మోహన్ బాబుకు చెందిన మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీ (ఎంబీయూ) గుర్తింపు రద్దునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. విద్యార్థులను వేధించి రూ.కోట్లలో ఫీజులు వసూలు చేసిందని, ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఫీజుల కంటే రూ.26.17 కోట్లను అదనంగా వసూలు చేసినట్టు కమిషన్ తన విచారణలో గుర్తించిది. అందువల్ల యూనివర్శిటీ గుర్తింపును తక్షణమే రద్దు చేయాలని యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ వంటి జాతీయ సంస్థలకు సైతం ప్రతిపాదన పంపించింది. దీంతో యూనివర్శిటీ మనుగడపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. పైగా, విద్యార్థుల భవిష్యత్ కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

ప్రాజెక్టు చీతా : ఆఫ్రికా నుంచి భారత్‌కు మరిన్ని చిరుత పులులు

ప్రాజెక్టు చీతా : ఆఫ్రికా నుంచి భారత్‌కు మరిన్ని చిరుత పులులుప్రాజెక్టు చీతాలో భాగంగా ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి భారత్‌కు మరిన్ని చిరుత పులులు రానున్నాయి. దేశంలో చిరుత పులుల పునరావాసం పేరుతో ప్రాజెక్టు చీతాను కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా దేశంలో చిరుత పులుల సంఖ్యను మరింతగా పెంచేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, మరో ఎనిమిది చీతాలను భారత్‌కు తీసుకొచ్చిందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందులో నాలుగు చీతాలను న మీబియా నుంచి, మరో నాలుగు చీతాలను బోత్స్వానా నుంచి తీసుకురానున్నట్లు అటవీశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.

పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో విలన్ పాత్ర కోసం సంప్రదించి.. రూ.3 కోట్లు ఆఫర్ చేశారు : మల్లారెడ్డి

పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో విలన్ పాత్ర కోసం సంప్రదించి.. రూ.3 కోట్లు ఆఫర్ చేశారు : మల్లారెడ్డిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర వార్త ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో విలన్ పాత్ర కోసం ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డిని సంప్రదించినట్లు ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ పాత్ర కోసం తనకు భారీ మొత్తంలో రెమ్యూనరేషన్ కూడా ఆఫర్ చేశారని చెప్పడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Avika Gor: మిలింద్ తో పెండ్లి సమయంలో అవికా గోర్ కన్నీళ్ళుపెట్టుకుంది

Avika Gor: మిలింద్ తో పెండ్లి సమయంలో అవికా గోర్ కన్నీళ్ళుపెట్టుకుందిబాలీవుడ్ లో బాలిక వధు, ససురల్ సిమర్ కా వంటి ప్రముఖ షోలలో పాటు తెలుగులో పలు సినిమాలు నటించి తన నటనకు ప్రసిద్ధి చెందిన నటి అవికా గోర్ ఇటీవల రియాలిటీ షో పతి పత్ని ఔర్ పంగాలో తన చిరకాల ప్రియుడు మిలింద్ చాంద్వానీని వివాహం చేసుకుంది. వివాహ ఎపిసోడ్ ప్రోమో అది భావోద్వేగ వేడుక అని, అవికా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు చూపిస్తుంది.

Vijay Deverakonda: అందుకే సత్యసాయి బాబా మహా సమాధిని విజయ్ దేవరకొండ సందర్శించారా

Vijay Deverakonda: అందుకే సత్యసాయి బాబా మహా సమాధిని విజయ్ దేవరకొండ సందర్శించారావిజయ్ దేవరకొండ కు ఈనెలలోనే వెంటవెంటనే రెండు సంఘటనలు జరిగాయి. హైదరాబాద్‌లో రష్మిక మందన్నతో నిశ్చితార్థం జరుపుకున్నారు. ఆ వెంటనే తెలంగాణాలో కారు ప్రమాదంతో బయటపడ్డారు. అది పెద్ద ప్రమాదం కాదని కారుకు డేష్ ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ ఉదంతరం తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ తన కుటుంబంతో కలిసి పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని సందర్శించారు.

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?

Baahubali 3: బాహుబలి-3 రాబోతోందా? రాజమౌళి ప్లాన్ ఏంటి?బాహుబలి: ది ఎపిక్ సినిమా అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్ రీ-రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతుండటంతో, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రమోషన్లకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవల, ఎడిటింగ్ రూమ్ నుండి వచ్చిన కొత్త ఫోటోలు ఐమాక్స్ వెర్షన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన స్టోరీబోర్డులను చూపించాయి. ఈ గ్లింప్స్ రాజమౌళి వివరాలపై ఎంత శ్రద్ధ చూపుతున్నాయో తెలుపుతున్నాయి. తాజాగా బాహుబలి 3 ప్రకటన గురించి సోషల్ మీడియా పుకార్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బాహుబలి: ది ఎపిక్ ముగింపులో కొత్త చిత్రం గురించి ప్రచారం చేయబడవచ్చని చాలా మంది నమ్ముతారు.

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్

హీరో విజయ్ ఓ జోకర్... శృతిహాసన్కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు విజయ్‌పై హీరోయిన్ శృతిహాసన్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. విజయ్‌ను ఆమె ఓ జోకర్‌తో పోల్చారు. జోకర్ కావడం వల్లే సర్కస్‌కు వెళ్లాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఇటీవల కరూర్‌లో విజయ్ నిర్వహించిన ప్రచార సభలో తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఇందులో 40 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ తొక్కిసలాట ఒక్క తమిళనాడులోనే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఈ తొక్కిసలాటపై అనేక మంది తమతమ సంతాపాలను వ్యక్తం చేశారు.
