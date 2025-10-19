ఆదివారం, 19 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 19 అక్టోబరు 2025 (17:52 IST)

పెర్త్ వన్డే మ్యాచ్ : ఆస్ట్రేలియా చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన భారత్

india - australia
పెర్త్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన తొలి వన్డే మ్యాచ్‌లో భారత్ చిత్తుగా ఓడిపోయింది. టీమిండియా బ్యాటర్లు సమిష్టిగా చేతులెత్తేయడంతో భారత జట్టుకు ఓటమి తప్పలేదు. ఫలితంగా ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఏకంగా ఏడు వికెట్లు తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. ఈ మ్యాచ్‌కు వరుణుడు పలుమార్లు ఆటంకం కలిగించడంతో ఆటను 26 ఓవర్లకు కుదించారు. 
 
ముందుగా టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 136 పరుగులు చేసింది. డక్‌వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం ఆస్ట్రేలియాకు 131 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా.. 21.1 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ 52 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌ల సాయంతో 46, జోష్‌ ఫిలిప్ 29 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ల సాయంతో 37, రెన్ షా 21 చొప్పున పరుగులు చేసిన నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ట్రావిస్ హెడ్ (8)ని అర్ష్‌దీప్ వెనక్కి పంపగా.. మాథ్యూ షార్ట్ (8)ని అక్షర్ ఔట్ చేశాడు. సుందర్‌ బౌలింగ్‌లో ఫిలిప్ పెవిలియన్ చేరాడు. రెండో వన్డే గురువారం జరగనుంది.
 
మరోవైపు, ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు బ్యాటర్లలో కేఎల్ రాహుల్ 31 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ల 38 పరుగులుచేసి జట్టులోని మిగిలిన ఆటగాళ్లలో టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. ఆ తర్వాత అక్షర్ పటేల్ 31 పరుగులు చేసి  ఫర్వాలేదనిపించాడు. మాజీ కెప్టెన్లు విరాట్ కోహ్లీ డకౌట్‌ కాగా.. రోహిత్‌ శర్మ ఎనిమిది పరుగులు, ప్రస్తుత సారథి శుభమన్ గిల్‌ పది, శ్రేయాస్ అయ్యర్ 11, వాషింగ్టన్ సుందర్ 10, నితీశ్ రెడ్డి 19 (నాటౌట్) చొప్పున పరుగులు చేశారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో హేజిల్‌వుడ్, మిచెల్ ఓవెన్, కునెమన్ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టగా.. మిచెల్ స్టార్క్, నాథన్ ఎలిస్‌కు చెరో వికెట్ దక్కింది. కాగా, 2026 సంవత్సరంలో భారత జట్టు ఖాతాలో తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఓటమి ఎదురైంది. వరుసగా ఎనిమిది విజయాల తర్వాత టీమ్ఇండియా పరాజయం చవిచూసింది. 

ఒకే వేదికపై ఇద్దరు యువతులను పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడు

ఒకే వేదికపై ఇద్దరు యువతులను పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడుకర్నాటక రాష్ట్రంలోని చిత్రదుర్గతో ఓ విచిత్ర వివాహం జరిగింది. ఒకే వేదికపై ఇద్దరు యువతులను ఓ యువకుడు వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరు యువతులను ఆ యువకుడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం గమనార్హం. ఇది స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పైగా, ఈ పెళ్లిళ్లు ఆయా కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి అంగీకారంతో ఈ వివాహం జరగడం మరో విశేషం.

ఆ స్వీట్ చాలా కాస్ట్లీ గురూ... స్వర్ణ ప్రసాదం రూ.1.11 లక్షలు

ఆ స్వీట్ చాలా కాస్ట్లీ గురూ... స్వర్ణ ప్రసాదం రూ.1.11 లక్షలుదీపావళి పండుగ అంటేనే మతలాబులు, స్వీట్ల పండగ. ఈ పండగ వేళ స్వీట్ల సందడి మామూలుగా ఉండదు. ప్రముఖ దుకాణాలాన్ని భారీ మొత్తంలో స్వీట్లు తయారుచేసి విక్రయిస్తుంటాయి. అయితే, జైపూర్‌లోని ఓ దుకాణంలో అమ్ముతున్న ఒక స్వీట్ ధర తెలిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. దాని పేరు 'స్వర్ణ ప్రసాదం'. ధర అక్షరాలా రూ.1.11 లక్షలు! ప్రస్తుతం దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మిఠాయి ఇదేనని చెబుతున్నారు.

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో బలపడుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో బలపడుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనంఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం రోజురోజుకూ బలపడుతుంది. ఇది మంగళవారానికి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అందువల్ల జాలర్లు సముద్రంలోకి చేపలవేటకు వెళ్లవద్దని సూచించింది. ఈ ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణాలోనూ పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని, హైదరాబాద్ సహా అనేక జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : భారాస డమ్మీ అభ్యర్థిగా విష్ణువర్థన్ రెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : భారాస డమ్మీ అభ్యర్థిగా విష్ణువర్థన్ రెడ్డిహైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల వాతావరణం వేడెక్కింది. అన్ని పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే, ఈ ఉప ఎన్నికల్లో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్తగా పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే భారాస జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కోసం దివంగత నేత, మాజీ మంత్రి పి.జనార్ధన్ రెడ్డి (పీజేపీ) కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితోనూ నామినేషన్ వేయించింది.

దీపావళి వేడుకలకు దూరంగా ఉండండి : పార్టీ నేతలకు హీరో విజయ్ పిలుపు

దీపావళి వేడుకలకు దూరంగా ఉండండి : పార్టీ నేతలకు హీరో విజయ్ పిలుపుదీపావళి వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని పార్టీ నేతలకు హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గత నెలలో కరూర్ బహిరంగ సభలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి జ్ఞాపకార్థం ఈ ఏడాది దీపావళి వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని తమ పార్టీ శ్రేణులకు, మద్దతుదారులకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు శనివారం పార్టీ అధికారికంగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Watch More Videos

అవార్డులను చెత్త బుట్టలో పడేస్తా : హీరో విశాల్

అవార్డులను చెత్త బుట్టలో పడేస్తా : హీరో విశాల్ఒక్క జాతీయ పురస్కారాలనే కాదు.. ఏ ఒక్క అవార్డును కూడా తాను నమ్మనని హీరో విశాల్ అన్నారు. 'యువర్స్ ఫ్రాంక్లీ విశాల్' పాడ్‌కాస్ట్‌లో అనే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తన సినిమా కెరీర్‌లో అత్యంత కఠినమైన సవాల్ విసిరిన పాత్ర 'అవన్‌ - ఇవన్‌' (తెలుగు టైటిల్‌ వాడు- వీడు) అని, భవిష్యత్‌లో ఎన్ని రూ.కోట్లు ఆఫర్ చేసినా అలాంటి పాత్రలో మళ్లీ నటించే ప్రసక్తే లేదని విశాల్‌ అన్నారు. ఆ రోల్‌ కోసం శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో శ్రమపడ్డానని తెలిపారు.

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందింది. ఈ సినిమా రోజురోజుకూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల విడుదలైన మొదటి సింగిల్ మీసాల పిల్ల రెండు రోజుల్లోనే భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న పాటగా రికార్డు సృష్టించింది. ఒక ప్రాంతీయ సినిమా పాట ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఇంత మంది ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని విషయం.

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్మోసగాళ్ళకు మోసగాడు హిట్ అయ్యి మంచి ఊపు మీద ఉన్న కృష్ణ కి ప్రభాకర రెడ్డి కథ తయారు చేసుకుని సినిమా తీద్దామని కథ చెపితే .. నేనే తీస్తాను.. అంటే లేదు నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పట్టు బడితే.. కథ ను వదులుకోలేక ఒప్పుకున్నాడు కృష్ణ.. బ్యానర్ పేరు జయప్రద పిక్చర్స్.. కృష్ణ సమర్పించు.. కృష్ణ తమ్ముడు జి . హనుమంత రావు నిర్మాత గా పేర్లు వేసుకున్నారు. కథ కుదిరింది కానీ నటీ నటులు గా ఎవరు సరిపోతారు

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీ కారణం అదే..

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో దీపావళి పార్టీ కారణం అదే..ప్రతి ఏడాది దీపావళికి తనింటిలో ఘనంగా వేడుకలు చేసుకుని యూ ట్యూబ్ లో వీడియో షేర్ చేసే నటుడు, నిర్మాత, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి, కోళ్ళ ఫారమ్ అధినేత బండ్ల గణేష్ తాజాగా దీపావళి సందర్భంగా ఈరోజు రాత్రి తనింటిలో పార్టీ ఇవ్వనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లో వుంటున్న ఆయన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, సినీ ఉద్దండుల సమీపంలో వుంటున్నారు.

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వంటి చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసిన తర్వాత, నటుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన పూర్తి దృష్టిని రాజకీయ బాధ్యతలపైకి మళ్లించాలని భావించారు. అయితే, తాజా నివేదికలు అతని సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదని సూచిస్తున్నాయి. సినీ వర్గాల ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో చిరంజీవి, యష్, దళపతి విజయ్ వంటి స్టార్లతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులను నిర్మించడానికి పేరుగాంచిన కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి పనిచేయవచ్చునని తెలుస్తోంది. కెవిఎన్ నిర్మాతలు పవన్‌ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి తదుపరి ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించినట్లు తెలిసింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com