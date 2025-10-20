సోమవారం, 20 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 20 అక్టోబరు 2025 (18:06 IST)

రాజకీయాలు చేయడం మానుకుని సమస్యలు పరిష్కరించండి : హర్ష్ గోయెంకా

kira - dk - harsh goenka
దేశ ఐటీ రాజధానిగా విరాజిల్లుతున్న బెంగుళూరు నగరంలో రహదారులు అత్యంత దయనీయంగా ఉన్నాయి. ఈ దుస్థితిపై బయోకాన్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకురాలు కిరణ్ మజుందార్ షా స్పందించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలను కర్నాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త హర్ష్ గోయెంకా స్పందించారు. బెంగుళూరు రహదారుల దుస్థితిపై మజుందార్ చేసిన ట్వీట్‌కు మద్దతు తెలిపారు. 
 
మన రాజకీయ నేతలు విమర్శలను సానుకూలంగా స్వీకరించకపోవడం దురదృష్టకరమని హర్ష్ గోయెంకా ఎక్స్ వేదికగా అభిప్రాయపడ్డారు. బెంగుళూరులోని క్షీణిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాల గురించి కిరణ్ మజుందార్ షా మాట్లాడారని, ఆ సమస్యను పరిష్కరించాల్సిందిపోయి నేతలు దానిపై రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. ప్రభుత్వ అనుకూల పోస్టులు పెట్టాలని ఆమెను బలవంతం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమస్యలపై దృష్టిసారించకుండా విమర్శలు చేస్తున్న వారిపై దాడి చేయడం సర్వసాధారణంగా మారిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
 
కాగా, కిరణ్ మజుందార్‌ చేసిన ట్వీట్‌పై డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ స్పందిస్తూ, రోడ్లు బాగు చేయించడానికి నిధులు ఇస్తామని, బాగు చేయించాలని ఆమెను ఉద్దేశించి ఎద్దేవా చేశారు. అంతేకాకుండా ఆమె వ్యక్తిగత రాజకీయ అజెండాతో విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. 

చిరంజీవి నివాసంలో మెగా దీపావళి వేడుకలు.. అతిథిలు వీరే

చిరంజీవి నివాసంలో మెగా దీపావళి వేడుకలు.. అతిథిలు వీరేదేశ ప్రజలు దీపావళి వేడుకలను సోమవారం ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అలాగే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి నివాసంలో ఈ వేడుకలు జరిగాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉన్న మెగా కాంపౌండ్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో తన స్నేహితులు, టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోలైన విక్టరీ వెంకటేష్, అక్కినేని నాగార్జునలు తమతమ సతీమణులతో హాజరై ఈ వేడుకలకు మరింత ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చారు. అలాగే, హీరోయిన్ నయనతార కూడా ఈ వేడుకలకు హాజరుకావడం ప్రత్యకంగా చెప్పుకోవచ్చు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మన శంకరవర ప్రసాద్ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.

పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలీవుడ్ నటి పరణీతి చోప్రా

పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలీవుడ్ నటి పరణీతి చోప్రాబాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా పండంటి మగబిడ్డకు ఆదివారం ఢిల్లీలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డా క్షేమంగా ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఆదివారం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడిస్తూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

అవార్డులను చెత్త బుట్టలో పడేస్తా : హీరో విశాల్

అవార్డులను చెత్త బుట్టలో పడేస్తా : హీరో విశాల్ఒక్క జాతీయ పురస్కారాలనే కాదు.. ఏ ఒక్క అవార్డును కూడా తాను నమ్మనని హీరో విశాల్ అన్నారు. 'యువర్స్ ఫ్రాంక్లీ విశాల్' పాడ్‌కాస్ట్‌లో అనే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తన సినిమా కెరీర్‌లో అత్యంత కఠినమైన సవాల్ విసిరిన పాత్ర 'అవన్‌ - ఇవన్‌' (తెలుగు టైటిల్‌ వాడు- వీడు) అని, భవిష్యత్‌లో ఎన్ని రూ.కోట్లు ఆఫర్ చేసినా అలాంటి పాత్రలో మళ్లీ నటించే ప్రసక్తే లేదని విశాల్‌ అన్నారు. ఆ రోల్‌ కోసం శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో శ్రమపడ్డానని తెలిపారు.

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)

Meesala Pilla: చిరంజీవి చరిష్మా అలాంటింది.. ఇండియన్ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందింది. ఈ సినిమా రోజురోజుకూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల విడుదలైన మొదటి సింగిల్ మీసాల పిల్ల రెండు రోజుల్లోనే భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న పాటగా రికార్డు సృష్టించింది. ఒక ప్రాంతీయ సినిమా పాట ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఇంత మంది ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం ఇంతటి సంచలనం సృష్టించడం ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని విషయం.

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్మోసగాళ్ళకు మోసగాడు హిట్ అయ్యి మంచి ఊపు మీద ఉన్న కృష్ణ కి ప్రభాకర రెడ్డి కథ తయారు చేసుకుని సినిమా తీద్దామని కథ చెపితే .. నేనే తీస్తాను.. అంటే లేదు నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పట్టు బడితే.. కథ ను వదులుకోలేక ఒప్పుకున్నాడు కృష్ణ.. బ్యానర్ పేరు జయప్రద పిక్చర్స్.. కృష్ణ సమర్పించు.. కృష్ణ తమ్ముడు జి . హనుమంత రావు నిర్మాత గా పేర్లు వేసుకున్నారు. కథ కుదిరింది కానీ నటీ నటులు గా ఎవరు సరిపోతారు

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటా

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటాహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది. స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
