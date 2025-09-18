గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025 (13:16 IST)

ఆసియా కప్ ఆట ముంగిట పాక్ డ్రామాలు... పీసీబీ చీఫ్ తలాతోకా లేని సమాధానాలు...

pcb chief naqvi
ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నీ ముంగిటి పాకిస్థాన్ మరోమారు సరికొత్త డ్రామాలకు తెరలేపింది. ఈ డ్రామాను మరింతగా రక్తికట్టించేందుకు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు, ఆసియా క్రికెక్ కౌన్సిల్ చీఫ్ మోసిన్ నఖ్వీ మరింతగా డ్రామా ఆడారు. ఏసీసీ క్రికెట్ చీఫ్‌గా ఉన్న ఆయన.. ఈ టోర్నీలో పాకిస్థాన్ కొనసాగడానికి గల కారణాలను వివరించేందుకు తలాతోకలేని సమాధానాలు ఇచ్చారు.
 
ఆసియా కప్ నుంచి వైదొలిగితే ఆర్థికంగా పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టుకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందనీ, తమకు వచ్చే ఆ కాస్తంత ఆదాయం కూడా రాదని దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈ టోర్నీలో తమ జట్టు కొనసాగాల్సి వస్తుందని సెలవిచ్చారు. కానీ, పైకి మాత్రం ఐసీసీ రిఫరీ క్షమాపణలు చెప్పడంతోనే ఆడుతున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
'సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి. మ్యాచ్ రిఫరీ పాత్రపై మేం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాం. అయితే, యూఏఈతో పోరుకు కాసేపటి ముందు మ్యాచ్ ఆయన మా టీమ్ కోచ్, కెప్టెన్, మేనేజర్‌తో మాట్లాడారు. 'కరచాలనం' ఘటన జరిగి ఉండకూడదని అభిప్రాయపడ్డాడు. మేం ఇప్పటికే కోడ్ అతిక్రమణపై విచారణ జరపాలని ఐసీసీని కోరాం. 
 
క్రీడలు, రాజకీయాలు ఎప్పటికీ ఒకటి కాదని నమ్ముతున్నాం. ఇది ఆట. అలాగే ఉండనివ్వండి. మిగతా వాటి నుంచి ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. ఒకవేళ మేం ఆసియా కప్‌ను బహిష్కరించాలని అనుకుంటే పెద్ద నిర్ణయమే అవుతుంది. అయితే, ప్రధానమంత్రితోపాటు ప్రభుత్వ అధికారులు, ఇంకా చాలా మంది మద్దతు మాకు ఉంది. కానీ, మేం అలా చేయడం లేదు. సమస్యను పరిష్కరించడంపైనే దృష్టి పెట్టాం' అని నఖ్వి వ్యాఖ్యానించారు.
 
కాగా, గ్రూప్ స్టేజ్‌లో ఇదివరకే ఒకసారి భారత్ - పాకిస్థాన్ తలపడిన సంగతి తెలిసిందే. అందులో టీమ్ ఇండియా విజయం సాధించింది. మరోసారి ఇరు జట్లూ ఢీకొనడం ఖాయం. సూపర్ -4లో అడుగు పెట్టిన భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు సెప్టెంబరు 21న తలపడతాయి. మరోవైపు, భారత క్రికెట్ జట్టు తన చివరి మ్యాచ్‌ను ఒమన్ క్రికెట్ జట్టుతో ఆడాల్సివుంది. 

అమ్మ పొద్దస్తమానం చదువుకోమంటోంది... తల్లిపై పోలీసులకు కుమారుడు ఫిర్యాదు

అమ్మ పొద్దస్తమానం చదువుకోమంటోంది... తల్లిపై పోలీసులకు కుమారుడు ఫిర్యాదుఅమ్మ పొద్దస్తమానం చదువుకోమంటుంది అంటూ 11 యేళ్ల బాలుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పైగా ఫోన్ కూడా చూడనివ్వడం లేదని పదేపదే చదువుకోమని సతాయిస్తుందంటూ ఏకంగా ఏసీపీకి ఫిర్యాదు చేశాడు. బాలుడు ఫిర్యాదుతో ఆశ్చర్యపోయిన ఏసీపీ.. బాలుడు తల్లిని పిలిపించి ఆమె ఎదుటు బాలుడికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఈ ఆసక్తికర సంఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Kerala: మైనర్ బాలుడిపై 14మంది వ్యక్తులు రెండేళ్ల పాటు అత్యాచారం.. ఆ యాప్‌ వల్లే అంతా!

Kerala: మైనర్ బాలుడిపై 14మంది వ్యక్తులు రెండేళ్ల పాటు అత్యాచారం.. ఆ యాప్‌ వల్లే అంతా!కేరళలో ఒక మైనర్ బాలుడిపై అత్యాచారం జరిగింది. 16 ఏళ్ల బాలుడిని దాదాపు 14మంది వ్యక్తులు రెండేళ్ల పైగా లైంగికంగా వేధించారు. చివరకు ఆ మైనర్ బాలుడి తల్లి ఫిర్యాదుతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కాసర్‌గోడ్ జిల్లాకు చెందిన 16 ఏళ్ల మైనర్ బాలుడు ఎల్జీబీటీక్యూ కమ్యూనిటీలో ఓ డేటింగ్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నాడు.

Telangana: సెప్టెంబర్ 21- 13 రోజుల పాటు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు

Telangana: సెప్టెంబర్ 21- 13 రోజుల పాటు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులుఅక్టోబర్ 2న జరగనున్న దసరా పండుగకు పాఠశాలలకు ఇంకా మూడు రోజులు మాత్రమే సెలవులు ఉన్నాయి. పాఠశాల విద్యా శాఖ సెప్టెంబర్ 21 నుండి 13 రోజుల పాటు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ప్రకటించింది. జూనియర్ కళాశాలలకు వారం తర్వాత, సెప్టెంబర్ 28 నుండి సెలవులు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 3 వరకు సెలవుల తర్వాత, పాఠశాలలు అక్టోబర్ 4న తిరిగి తెరవబడతాయి. విద్యార్థులు అక్టోబర్ 4న అంటే శనివారం అయినందున పాఠశాలకు వెళ్లకపోతే, వారు తమ సెలవులను రెండు రోజులు పొడిగించి, అక్టోబర్ 6 సోమవారం తరగతి పనిలో చేరవచ్చు.

నంద్యాలలో క్లౌడ్ బరస్ట్ : గ్రామాన్ని ముంచెత్తిన వరద

నంద్యాలలో క్లౌడ్ బరస్ట్ : గ్రామాన్ని ముంచెత్తిన వరదఏపీలోని నంద్యాల జిల్లాలో గత కొన్ని రోజులుగా కుండపోత వర్షాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో అనేక గ్రామాలు నీట మునిగాయి. జిల్లాలోని ఆళ్ళగడ్డ నియోజకవర్గంలోని వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో పలు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అయితే, ఉయ్యాలవాడ మండలం హరివరం గ్రామంలో క్లౌడ్ బరస్ట్ అయింది. దీంతో ఆ గ్రామంలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. ఫలితంగా ఈ గ్రామాన్ని వరద ముంచెత్తింది. గ్రామం మొత్తం ఏరును తలపిస్తుంది. ఇళ్ల మధ్య వరద ఏరులై ప్రవహించడం చూసి స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఓట్ల దొంగతనం కుట్ర : ఇపుడు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తున్నా... త్వరలో బాంబు పేలుస్తా : రాహుల్ గాంధీ

ఓట్ల దొంగతనం కుట్ర : ఇపుడు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తున్నా... త్వరలో బాంబు పేలుస్తా : రాహుల్ గాంధీఓట్ల దొంగతనం వెనుక ఉన్న శక్తిని భారత ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కాపాడుతున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన గురువారం ఢిల్లీలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, దేశంలో వ్యవస్థీకృతంగా ఓట్ల చోరీ జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ విషయాన్ని తాను ఆషామాషీగా చెప్పడం లేదని పక్కా ఆధారాలతో చెబుతున్నట్టు తెలిపారు. పైగా, ఓట్ల చోరీకి సంబంధించి ఇపుడు విడుదల చేసిన వీడియో కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేనని, మున్ముందు హైడ్రోజన్ బాంబు పేలుస్తానని తెలిపారు.

ఇంట్లో గొడవలపై మేం ఏం చెప్పినా నమ్మరు.. తల తోక కట్ చేసి ఇష్టానికి రాసేస్తారు : మంచు లక్ష్మి

ఇంట్లో గొడవలపై మేం ఏం చెప్పినా నమ్మరు.. తల తోక కట్ చేసి ఇష్టానికి రాసేస్తారు : మంచు లక్ష్మిమంచు ఫ్యామిలీలో జరిగిన గొడవలు టాలీవుడ్‌లోనేకాకుండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించాయి. ముఖ్యంగా మంచు మోహన్ బాబు, మంచు విష్ణులు కలిసి.. మంచు మనోజ్‌ను ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశారన్న ప్రచారం జోరుగా సాగింది. అయితే, ఈ గొడవల్లో మోహన్ బాబు ఏకైక కుమార్తె మంచు లక్ష్మీప్రసన్న మాత్రం ఎక్కడా కనిపించలేదు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తమ ఇంట్లోని గొడవలపై స్పందించారు.

Laya: రెండు దశాబ్దాల తర్వాత శ్రీకాంత్, లయ తో నాగేశ్వరరెడ్డి చిత్రం

Laya: రెండు దశాబ్దాల తర్వాత శ్రీకాంత్, లయ తో నాగేశ్వరరెడ్డి చిత్రంశ్రీకాంత్, లయ కాంబినేషన్ లో ఓ చిత్రం షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న సినిమాకు జి. నాగేశ్వరరెడ్డి దర్శకుడు. గతంలోో 6టీన్స్ నుంచి పలు సినిమాలు చేశారు. అయితే మంచు విష్ణు తో చేసిన సినిమా డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. దానితో కొంత గేప్ తీసుకుకన్నారు. కాగా, లయ కాంబినేషన్ లో శివాజీతో సినిమా చేయాల్సి వుంది.

Puranala story::మిరాయ్ సక్సెస్ తో పురాణాలపై కల్పిక కథలు క్యూ కడుతున్నాయ్ - స్పెషల్ స్టోరీ

Puranala story::మిరాయ్ సక్సెస్ తో పురాణాలపై కల్పిక కథలు క్యూ కడుతున్నాయ్ - స్పెషల్ స్టోరీసినిమా కథలు అన్నీ కల్పితాలే. సాంఘికాలు, ఇతిహాసాలు, పురణాలు ఇలా రామాయణ, మహాభారతాల్లోనుంచి ఓ అంశాన్ని తీసుకుని సినిమాలు రూపొందించడం సినిమా పుట్టుక నుంచి వున్నదే. తోలుబొమ్మలాట నుంచి వీధి నాటికలు, స్టేజీ డ్రామాలు, బుర్ర కథలు, హరి కథలు ఏదైతే ఏమీ రూపాంతరాలు చెందిన చివరికి వెండితెరపై కథలు ఎ్కువయ్యాయి. ఒకప్పుడు బుల్లితెరపైకూడా హిందీలో రామాయణం కథ వచ్చేది. అప్పట్లో అది చాలా క్రేజ్. టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లో ఆ సీరియల్ కు ఆదరణ అంతా ఇంతా కాదు. ఆ సీరియల్ తో ప్రముఖ నటీనటులు జీవితం సెటిల్ అయిపోయింది.

సింజిత్.. ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎక్కడికీ వెళ్లకు బ్రదర్... మహేశ్

సింజిత్.. ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎక్కడికీ వెళ్లకు బ్రదర్... మహేశ్లిటిల్ హార్ట్స్ చిత్ర బృందాన్ని హీరో మహేశ్ బాబు అభినందించారు. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిన్న చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తుంది. రూ.2.4 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం కేవలం పది రోజుల్లో ఏకంగా రూ.32 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టి సినీ ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది. దీంతో అగ్రహీరోలు అల్లు అర్జున్, రవితేజ, నాని, విజయ్ దేవరకొండ వంటి పలువురు సినిమా చూసి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆ జాబితాలో మహేశ్ బాబు చేరిపోయారు. తన ప్రశంసలతో సినిమాకు మరింత ప్రచారం లభించినట్లయింది.

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోంది

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోందిఅథర్వా మురళీ ఇటీవల టన్నెల్ అంటూ ఓ క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ జానర్‌తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి తమిళ్ లో మంచి విజయం సాధించారు. తమిళంలో హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకున్న ‘టన్నెల్’ తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు సెప్టెంబర్ 19న రాబోతోంది. రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో లావణ్య త్రిపాఠి కథానాయికగా నటించారు. అశ్విన్ కాకుమాను విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీని తెలుగులో లచ్చురామ్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ఎ.రాజు నాయక్ గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నారు.
