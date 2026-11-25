Dimple, Sharwa : డింపుల్ హయాతి కి శర్వానంద్ ఎందుకు పెట్ట పీఠ వేశాడో తెలుసా?
శర్వానంద్ నటించిన 'భోగి' ఈనెల 27న విడుదలకాబోతుంది. ప్రమోషన్ లో డింపుల్ హయాతి తో చెట్టపట్టాలేసుకుని శర్వా వుండడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇటీవలే జరిగిన వేడుకలో డాన్స్ కూడా వేశారు. మ్యూజికల్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రత్యేకంగా ఆమెను పట్టుకుని పొట్టి డ్రెస్ లతో వున్న డింపుల్ తో సరదాగా గడిపాడు. ఈ సందర్భంగా గ్రాండ్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
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ఇదిలా వుండగా, ఈ సినిమాలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ కూడా వుంది. మెయిన్ హీరోయిన్ గా రిలీజ్ చేసిన ఆమె ఫస్ట్ లుక్ పోస్టరే చెప్తుంది. కానీ ఆ తర్వాత ఆమె ఎక్కడా కనిపించలేదు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు భోగిలో సెకండ్ హీరోయిన్ అయిన డింపుల్ హయాతి ప్రమోషన్లలో చురుగ్గా పాల్గొంటుండటంతో అసలు ఏం జరుగుతోందనే ఆసక్తి మొదలైంది.
డింపుల్ హయాతిని మొదట ఓ ప్రత్యేక పాత్ర కోసమే తీసుకున్నారని, ఆ తర్వాత కథలో మార్పులు చేయడంతో ఆమెకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత వచ్చిందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అనుపమకు మొదట చెప్పిన కథకు, ప్రస్తుతం తెరకెక్కిన కథకు మధ్య మార్పులు జరిగాయనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ విషయమై సినిమా విడుదలై ఆదరణ పొందితే బాగానే వుంటుంది. అటూ ఇటూ అయితే భోగీ నిజంగా మంటల సెగలు పుట్టిస్తోందేమో చూడాలి. ఇప్పటికే ఆదర్శకుటుంబం లో త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో నటించిన పూజిత తనను తీసేశారనే విషయం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.