ఓజార్క్ పర్వతంలో 13 ఏళ్ల క్రితం అదృశ్యమైన విమానం.. 212 మంది ఆచూకీ ఏమైంది?
13 ఏళ్ల క్రితం అదృశ్యమైన విమానం ఓజార్క్ పర్వతాల లోతుల్లో లభ్యమైంది. కానీ 212 మంది ఆచూకీ ఇప్పటికీ లభించలేదు. బ్రాన్సన్ సమీపంలో ఇంతకుముందు ఎవరూ అన్వేషించని ఒక గుహలో దానిని కనుగొన్నారు.
Plane
2013లో 212 మంది ప్రయాణీకులు, సిబ్బందితో అదృశ్యమైన ఈ విమానం, ఒక భారీ భూగర్భ గదిలో దాదాపు పూర్తిగా చెక్కుచెదరకుండా ఉన్న స్థితిలో కనుగొనబడింది. సంవత్సరాల తరబడి గాలించిన తర్వాత కూడా, అదృశ్యమైన విమానానికి సంబంధించిన ఎలాంటి శిథిలాలు గానీ, ఆధారాలు గానీ ఇంతవరకు లభించలేదు.
అన్వేషకులు మొదట చీకటిలోంచి బయటకు పొడుచుకు వచ్చిన విమానం తోక భాగాన్ని గుర్తించారు. ఆ తర్వాత, రాతిమయమైన గుహ నేలపై ఒక పూర్తి ప్రయాణీకుల విమానం ఉందని గ్రహించారు.
విమానంలోకి ప్రవేశించిన పరిశోధకులు, పైనున్న అరలలో సామాను ఇంకా సర్ది ఉండటం, క్యాబిన్ అంతటా వ్యక్తిగత వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటం, ప్రయాణీకుల సీట్లు చాలావరకు చెక్కుచెదరకుండా ఉండటాన్ని గమనించినట్లు సమాచారం. అయితే, విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న 212 మంది జాడ మాత్రం కనబడలేదు.
మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, అంత పెద్ద విమానం ఇమడటానికి ఆ గుహకు తెలిసిన ప్రవేశ ద్వారాలు చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి. భారీ నష్టం జరగకుండా ఆ జెట్ విమానం భూగర్భ గదిలోకి ఎలా చేరుకుందో దర్యాప్తు అధికారులు ఇంకా నిర్ధారించలేదు.
ఈ ఆవిష్కరణ, విమానం చివరి క్షణాల్లో ఏమి జరిగిందో, దానిలోని ప్రయాణికులు ఎక్కడికి వెళ్లి ఉండవచ్చో అనే దానిపై కొత్త ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. అధికారులు ఇప్పుడు ఓజార్క్ పర్వతాల కిందకు మరింత లోతుగా విస్తరించి ఉన్న అనేక అన్వేషించని సొరంగాలతో సహా, అదనపు సాక్ష్యాల కోసం చుట్టుపక్కల ఉన్న గుహల వ్యవస్థను పరిశీలిస్తున్నారు.
13 ఏళ్లుగా సమాధానాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాలకు, ఈ ఆవిష్కరణ కొత్త ఆశను కలిగించింది, కానీ అతిపెద్ద రహస్యం మాత్రం ఇంకా అపరిష్కృతంగానే మిగిలిపోయింది. విమానం చివరకు దొరికింది. కానీ అందులో ప్రయాణిస్తున్న 212 మంది ఆచూకీ లభించలేదు.