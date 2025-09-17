Lionel Messi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మెస్సీ బర్త్ డే గిఫ్ట్.. ఏంటది?
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 75వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ప్రపంచ నాయకులు, ప్రముఖుల నుంచి ఎక్స్లో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వారిలో, ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ ఈ క్షణాన్ని గుర్తుచేసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక బహుమతిని పంపారు. 2022 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ సందర్భంగా తాను ధరించిన సంతకం చేసిన జెర్సీని మెస్సీ బహుమతిగా ఇచ్చారు.
ఈ సంవత్సరం ప్రధాని మోదీ అందుకున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతులలో ఇది ఒకటిగా అభివర్ణించబడుతోంది.డిసెంబర్ 13 నుండి 15 వరకు మెస్సీ భారతదేశాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉన్నందున ఈ బహుమతి మరింత దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ పర్యటన కారణంగా మెస్సీ ముంబై, కోల్కతా, ఢిల్లీలలో పర్యటించే అవకాశం ఉంది. ఈ పర్యటనలో ఆయన ప్రధాని మోదీతో భేటీ కావచ్చునని తెలుస్తోంది.
ప్రతి సంవత్సరం, ప్రధాని తనకు లభించే బహుమతులను వేలం వేసి, దాతృత్వానికి విరాళంగా ఇస్తారు. ఈ సంవత్సరం ఛారిటీ వేలంలో మెస్సీ సంతకం చేసిన జెర్సీ కోట్లకు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇకపోతే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్ ద్వారా ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.