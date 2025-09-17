బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (15:33 IST)

Lionel Messi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మెస్సీ బర్త్ డే గిఫ్ట్.. ఏంటది?

Messi
Messi
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 75వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ప్రపంచ నాయకులు, ప్రముఖుల నుంచి ఎక్స్‌లో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వారిలో, ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ ఈ క్షణాన్ని గుర్తుచేసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక బహుమతిని పంపారు. 2022 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ సందర్భంగా తాను ధరించిన సంతకం చేసిన జెర్సీని మెస్సీ బహుమతిగా ఇచ్చారు. 
 
ఈ సంవత్సరం ప్రధాని మోదీ అందుకున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతులలో ఇది ఒకటిగా అభివర్ణించబడుతోంది.డిసెంబర్ 13 నుండి 15 వరకు మెస్సీ భారతదేశాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉన్నందున ఈ బహుమతి మరింత దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ పర్యటన కారణంగా మెస్సీ ముంబై, కోల్‌కతా, ఢిల్లీలలో పర్యటించే అవకాశం ఉంది. ఈ పర్యటనలో ఆయన ప్రధాని మోదీతో భేటీ కావచ్చునని  తెలుస్తోంది. 
 
ప్రతి సంవత్సరం, ప్రధాని తనకు లభించే బహుమతులను వేలం వేసి, దాతృత్వానికి విరాళంగా ఇస్తారు. ఈ సంవత్సరం ఛారిటీ వేలంలో మెస్సీ సంతకం చేసిన జెర్సీ కోట్లకు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇకపోతే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్‌ ద్వారా ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

శ్రీవారి అంగప్రదక్షిణ టోకన్ల కేటాయింపులో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ విధానానికి స్వస్తి.. కొత్త రూల్ అమలు

శ్రీవారి అంగప్రదక్షిణ టోకన్ల కేటాయింపులో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ విధానానికి స్వస్తి.. కొత్త రూల్ అమలుతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) బోర్డు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శ్రీవారి ఆలయంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో చేసుకునే అంగప్రదక్షిణ టిక్కెట్ల కేటాయింపులో ప్రస్తుత విధానానికి స్వస్తి చెప్పి పాత విధానాన్ని తిరిగి అమల్లోకి తీసుకునిరానుంది. ఇప్పటివరకు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ విధానం ద్వారా ఈ టిక్కెట్లను కేటాయిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఇక నుంచి లక్కీ డిప్ ద్వారా ఈ టిక్కెట్లను కేటాయించనున్నారు. డిసెంబరు కోటాకు సెప్టెంబరు 18వ తేదీ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించనున్నారు. ఒకసారి ఈ టిక్కెట్లను పొందినవారు 180 రోజుల తర్వాతే ఈ టిక్కెట్లను కేటాయించనున్నారు.

సంచలన ప్రకటన చేసిన మావోయిస్టులు... శాంతి చర్చలకు సిద్ధం

సంచలన ప్రకటన చేసిన మావోయిస్టులు... శాంతి చర్చలకు సిద్ధంమావోయిస్టులు సంచలన ప్రకటన చేశారు. గత కొంతకాలంగా వరుసగా ఎదురు దెబ్బలు తింటూ అనేక మందిని కోల్పోతున్న నక్సలైట్లు ఇపుడు ఆయుధాలు వీడి శాంతి చర్చలకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో ఒక ప్రకటన విడుదలైంది. ఆగస్టు 15వ తేదీనతో కూడిన ఈ ప్రకటన మంగళవారం రాత్రి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇందులో మావోయిస్టులు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో శాంతి చర్చలకు సిద్ధమని, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి గళం విప్పుతామని అందులో పేర్కొన్నారు.

CM: ఎన్టీఆర్ కు తెరవెనుక కుట్ర తెలిసే రాత్రికి రాత్రే ఎమ్మెల్యేలను దాచాం : చంద్రబాబు

CM: ఎన్టీఆర్ కు తెరవెనుక కుట్ర తెలిసే రాత్రికి రాత్రే ఎమ్మెల్యేలను దాచాం : చంద్రబాబుతెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చిన ప్రతి పాలసీ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అమరావతిలో తెలుగు వైభవం పేరుతో ఎన్టీఆర్ స్మృతి వనం ఏర్పాటు చేస్తామని, ఎన్టీఆర్ స్పూర్తితో స్వర్ణాంధ్ర కల సాకారం చేస్తామని, పేదరికం లేని సమాజం సాధిస్తామని స్పష్టం చేశారు. విజయవాడ పోరంకిలో నిర్వహించిన సజీవ చరిత్ర-1984 ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమం పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించింది.

151 మేకలను బలిచ్చి మొక్కు తీర్చుకున్న లారీ డ్రైవర్...

151 మేకలను బలిచ్చి మొక్కు తీర్చుకున్న లారీ డ్రైవర్...అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఓ లారీ డ్రైవర్ అమ్మవారికి మొక్కు తీర్చుకున్నాడు. ఏకంగా 151 మేకలను బలిచ్చి తన మొక్కు తీర్చాడు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన లారీ డ్రైవర్.. తాను కోలుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడుగా మారితే మేకలను బలిస్తానని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తానని మొక్కుకున్నాడు. అమ్మవారి దయవల్ల అతను కోలుకోవడంతో తన మొక్కును తీర్చుకునేందుకు 151 మేకలను బలిచ్చాడు. ఈ ఘటన తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ధర్మపురి జిల్లా అత్తిమరత్తూర్ గ్రామంలో జరిగింది. ఈ గ్రామానికి చెందిన లారీ డ్రైవర్ తంగరాజ్ ఈ మొక్కు తీర్చుకునేందుకు ఏకంగా రూ.10 లక్షలకు ఖర్చు చేశాడు.

తల్లి మందలించిందనీ ఆత్మహత్య చేసుకున్న నవ వధువు..

తల్లి మందలించిందనీ ఆత్మహత్య చేసుకున్న నవ వధువు..హైదరాబాద్ నగరంలోని మూసాపేటలో ఓ విషాదం చోటుచేసుకుంది. కన్నతల్లి మందలించడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన నవ వధువు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. కటుంబ సభ్యులు, బంధువులు తెలిపిన వివరాల మేరకు... మూసాపేటలోని యాదవబస్తీకి చెందిన తలసమ్మ, జానకీరావు దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. మూడు నెలల క్రితం వారి పెద్ద కుమార్తె రమ్య (18)కు ప్రొక్లెయిన్ డ్రైవర్‌గా పని చేసే అశోక్ అనే యువకుడుకి ఇచ్చి వివాహం చేశారు.

హరికథ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి

హరికథ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరికిరణ్, రంజిత్, సజ్జన్ , అఖిల్ రామ్, లావణ్య రెడ్డి, కీర్తి ప్రధాన పాత్రలలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం హరికథ. ఐరావత సినీ కలర్స్ బ్యానర్ పై రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, వివేకా నంద, రఘు , కవిత సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించగా అశోక్ కడ్లూరి, రాంపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి సమర్పణలో అనుదీప్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. లవ్ & ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్ పోస్టర్ ను పశుసంవర్థక, క్రీడలు & యువజన సర్వీ

డ్రాగన్ కోసం బరువు తగ్గుతున్న ఎన్టీఆర్.. వర్కౌట్ వీడియో వైరల్

డ్రాగన్ కోసం బరువు తగ్గుతున్న ఎన్టీఆర్.. వర్కౌట్ వీడియో వైరల్టాలీవుడ్‌ హీరో ఎన్టీఆర్ వర్కౌట్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సినిమా రోల్స్ కోసం బరువు తగ్గమంటే వెంటనే తగ్గే కెపాసిటీ ఎన్టీఆర్‌కు వుంది. టెంపర్, అరవింద సమేత వంటి చిత్రాలలో తన సిక్స్ ప్యాక్‌తో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు ఎన్టీఆర్. తరువాత, దేవర కోసం బరువు తగ్గారు. అలాగే వార్ 2 కోసం లుక్ మార్చాడు.

Sridevi: హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవి అపల్లా జంటగా బ్యాండ్ మేళం చిత్రం

Sridevi: హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవి అపల్లా జంటగా బ్యాండ్ మేళం చిత్రంకోర్ట్ చిత్రంలో నటించిన హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ అపల్లా మరోసారి ఓ అందమైన ప్రేమ కథతో ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోన్నారు. ఈ క్యూట్ కాంబోని బ్లాక్ బస్టర్ రచయిత కోన వెంకట్ తెరపైకి తీసుకు వస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్‌పై కావ్య, శ్రావ్య నిర్మిస్తున్నారు. శివరాజు ప్రణవ్ ఈ చిత్రాన్ని సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మ్యాంగో మాస్ మీడియా ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది.

Modi: ఇంగ్లీష్ లోనూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్ మా వందే ప్రకటన

Modi: ఇంగ్లీష్ లోనూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్ మా వందే ప్రకటనదేశాన్ని అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలుపుతున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్ ను మా వందే టైటిల్ తో సిల్వర్ కాస్ట్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ వీర్ రెడ్డి.ఎం. ఈ చిత్రంలో నరేంద్ర మోదీ పాత్రలో మలయాళ స్టార్ హీరో ఉన్ని ముకుందన్ నటిస్తున్నారు. ఎన్నో పోరాటాల కన్నా తల్లి సంకల్ప బలం గొప్పదనే సందేశాన్నిస్తూ ప్రధాని మోదీ జీవితాన్ని యదార్థ ఘటనల ఆధారంగా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు క్రాంతికుమార్.సీహెచ్.

Chiranjeevi: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు షూటింగ్ వాయిదాకు కారణం అదేనా..

Chiranjeevi: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు షూటింగ్ వాయిదాకు కారణం అదేనా..మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. కొద్దిరోజులు హైదరాబాద్ ఫిలింసిటీలో జరుపుకుంది. తాజాగా హైదరాబాద్ శివార్లో నిన్నటినుంచి షూటింగ్ జరగాల్సి వుంది. అయితే షడెన్ గా షూటింగ్ వాయిదా వేస్తూ చిత్ర టీమ్ నిర్ణయం తీసుకుందట. దానికి కారణం డాన్స్ డైరెక్టర్ తో వచ్చిన కొద్దిపాటి సమన్వయంలోపంగా తెలుస్తోంది. ఓ పాటను చిరంజీవి బ్రుందంపై చిత్రీకరించాల్సి వుంది. అయితే అందుకు కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్ వల్ల చిన్న తప్పిదం జరగడంలో మొత్తం గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొందని సమాచారం.
