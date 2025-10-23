Jagan: బాలయ్య మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు.. వైఎస్ జగన్ ఫైర్ (video)
ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తాడేపల్లిలోని తన నివాసంలో గురువారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. అలాగే నందమూరి బాలకృష్ణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై చేసిన వ్యాఖ్యల చుట్టూ ఉన్న వివాదంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు.
అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యల గురించి ఒక విలేకరి అడిగినప్పుడు, జగన్, ఆయన ఏమి మాట్లాడాలి, అసలు ఆయన ఏమి చెప్పారు? అది అర్థరహిత సంభాషణ. బాలకృష్ణ మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తిని ఎవరైనా సభలోకి ఎలా అనుమతించగలరు? స్పీకర్ దానిని అనుమతించడంలో పేలవమైన తీర్పును చూపించారు. అసెంబ్లీలో ఆయన ప్రవర్తన నుండి ఆయన మానసిక స్థితి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆయన తన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తానే ప్రశ్నించుకోవాలి.. అని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇంతలో, అసెంబ్లీలో బాలయ్య చర్చకు స్పందిస్తూ, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గతంలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, వైకాపా పాలనలో సినీ పరిశ్రమను ఎప్పుడూ అవమానించలేదని స్పష్టం చేశారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి తనను, ఇతరులను సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించడానికి హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వైకాపా సర్కారు సినీ ప్రముఖులను ఎలా అవమానించిందనే దానిపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో ఈ సమస్య ప్రారంభమైంది. హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ చర్చను కొనసాగించి చిరంజీవిపై కొన్ని కఠినమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది అభిమానులలో, రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాలలో త్వరగా చర్చకు దారితీసింది.