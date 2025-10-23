గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 23 అక్టోబరు 2025 (16:21 IST)

Jagan: బాలయ్య మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు.. వైఎస్ జగన్ ఫైర్ (video)

Jagan
Jagan
ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తాడేపల్లిలోని తన నివాసంలో గురువారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. అలాగే నందమూరి బాలకృష్ణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై చేసిన వ్యాఖ్యల చుట్టూ ఉన్న వివాదంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. 
 
అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యల గురించి ఒక విలేకరి అడిగినప్పుడు, జగన్, ఆయన ఏమి మాట్లాడాలి, అసలు ఆయన ఏమి చెప్పారు? అది అర్థరహిత సంభాషణ. బాలకృష్ణ మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తిని ఎవరైనా సభలోకి ఎలా అనుమతించగలరు? స్పీకర్ దానిని అనుమతించడంలో పేలవమైన తీర్పును చూపించారు. అసెంబ్లీలో ఆయన ప్రవర్తన నుండి ఆయన మానసిక స్థితి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆయన తన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తానే ప్రశ్నించుకోవాలి.. అని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.
 
ఇంతలో, అసెంబ్లీలో బాలయ్య చర్చకు స్పందిస్తూ, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గతంలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, వైకాపా పాలనలో సినీ పరిశ్రమను ఎప్పుడూ అవమానించలేదని స్పష్టం చేశారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి తనను, ఇతరులను సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించడానికి హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
వైకాపా సర్కారు సినీ ప్రముఖులను ఎలా అవమానించిందనే దానిపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో ఈ సమస్య ప్రారంభమైంది. హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ చర్చను కొనసాగించి చిరంజీవిపై కొన్ని కఠినమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది అభిమానులలో, రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాలలో త్వరగా చర్చకు దారితీసింది.

డ్యూడ్ రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు : హ్యాట్రిక్ కొట్టిన కోలీవుడ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్

డ్యూడ్ రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు : హ్యాట్రిక్ కొట్టిన కోలీవుడ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్కోలీవుడ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. తాను నటించిన మూడు చిత్రాలు వరుసగా వంద కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్స్ రాబట్టాయి. ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలైన 'డ్యూడ్' చిత్రం కూడా ఏకంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు దాటేసినట్టు చిత్ర నిర్మాతలు గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేసింది. 'బాక్సాఫీసు వద్ద 'డ్యూడ్‌' సెంచరీ కొట్టింది. దీపావళి సీజన్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది' అని పేర్కొంది. ఈ నెల 17న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం 6 రోజుల్లో ఈ కలెక్షన్లు రాబట్టడం గమనార్హం.

Rashmika: రశ్మిక మందన్న.. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ట్రైలర్, థియేట్రికల్ రిలీజ్ సిద్ధమవుతోంది

Rashmika: రశ్మిక మందన్న.. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ట్రైలర్, థియేట్రికల్ రిలీజ్ సిద్ధమవుతోందిఈ రోజు ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నెల 25న ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ట్రైలర్ పై అందరిలో క్యూరియాసిటీ ఏర్పడుతోంది. సరికొత్త ప్రేమ కథగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Raja Saab: రాజా సాబ్ నుంచి ప్రభాస్ బర్త్ డే అప్డేట్

Raja Saab: రాజా సాబ్ నుంచి ప్రభాస్ బర్త్ డే అప్డేట్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ రాజా సాబ్ నుంచి ప్రభాస్ బర్త్ డే అప్డేట్ వచ్చేసింది. కలర్ ఫుల్ పోస్టర్ తో ప్రభాస్ కు బర్త్ డే విశెస్ తెలియజేశారు మేకర్స్. మేళతాళాలతో ప్రభాస్ ను ఊరి ప్రజలు ఆహ్వానిస్తున్న స్టిల్ తో ఈ పోస్టర్ డిజైన్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ లో ప్రత్యేకమైన స్వాగ్, స్టైల్ లో ప్రభాస్ ఆకట్టుకుంటున్నారు. త్వరలో రాజా సాబ్ ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ ఈ సినిమా కోసం క్రేజీ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేశారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి హైదరాబాద్ సివిల్ కోర్టులో ఊరట

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి హైదరాబాద్ సివిల్ కోర్టులో ఊరటమెగాస్టార్ చిరంజీవికి హైదరాబాద్ సివిల్ కోర్టులో ఊరట లభించింది. తన అనుమతి లేకుండా తన పేరు, ఫోటోలను వినియోగించరాదంటూ చిరంజీవి చేసుకున్న విజ్ఞప్తి పట్ల సానుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది. వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం వినియోగంపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది. వ్యక్తిత్వ హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ గతంలో చిరంజీవి ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు తీర్పును చిరంజీవికి అనుకూలంగా ఇచ్చింది.

Upasana: ఉపాసనకు సీమంత వేడుక నిర్వహించిన మెగా కుటుంబం

Upasana: ఉపాసనకు సీమంత వేడుక నిర్వహించిన మెగా కుటుంబంమెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటిలో దీపావళినాడు వేడుక జరిగింది. ఉపాసనకు గంధం పూసి దీపంతో మెగా మహిళలు హారతి పడుతూ పాటులు పాడారు. ఉపాసన సీమంతం వేడుక జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకలో నాగార్జున, అమల, పవన్ కళ్యాణ్ భార్య, నాగబాబు కుటుంబం, ఉపాసన తల్లిదండ్రులు హాజరయ్యారు. ఉపాసన తండ్రి చిరంజీవికి వేంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహాన్ని అందజేశారు.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటా

స్వ డైమండ్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ప్రీతి జింటాహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది. స్వ డైమండ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ గఫూర్ అనాదియన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఆభరణాలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
