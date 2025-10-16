తమిళనాడులో హిందీ భాషపై నిషేధమా? ఎవరు చెప్పారు? సీఎం స్టాలిన్ వివరణ
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో హిందీ భాషపై నిషేధం విధిస్తూ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఓ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగింది. దీనిపై దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని తేల్చిచెప్పింది. హిందీని నిషేధించే ప్రతిపాదన ఏదీ తమ వద్ద లేదని అధికారికంగా ప్రకటించి, ఈ వివాదానికి ముగింపు పలికింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, తమిళనాడులో హిందీ హోర్డింగులు, బోర్డులు, సినిమాలు, పాటల్లో ఆ భాష వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిషేధించేందుకు డీఎంకే ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోందంటూ బుధవారం జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. రాష్ట్రంలో మరో ఏడు నెలల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనుండటం, నూతన విద్యా విధానంపై కేంద్రంతో ఇప్పటికే వివాదం నడుస్తుండటంతో ఈ వార్తలకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ప్రాంతీయ భాషలపై హిందీని రుద్దుతున్నారనే దానికి ప్రతిస్పందనగానే ఈ చర్య అని డీఎంకే వర్గాలు చెప్పినట్లు వార్తలు రావడంతో చర్చ మరింత ఊపందుకుంది.
ఈ పరిణామం వెనుక రాజకీయ వ్యూహం ఉందని విశ్లేషణలు వెల్లువెత్తాయి. బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్న అన్నాడీఎంకేను ఇరకాటంలో పెట్టేందుకే సీఎం స్టాలిన్ ఈ ఎత్తుగడ వేశారని ప్రచారం జరిగింది. ఒకవేళ బిల్లు అసెంబ్లీకి వస్తే, అన్నాడీఎంకే మద్దతిస్తే బీజేపీతో విభేదాలు వస్తాయి, వ్యతిరేకిస్తే సొంత రాష్ట్రంలో వ్యతిరేకత ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
అయితే, ఈ వార్తలపై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవ్వడంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. బుధవారం రాత్రి ఈ ప్రచారాన్ని తీవ్రంగా ఖండించింది. 'టీఎన్ ఫ్యాక్ట్ చెక్' అనే ప్రభుత్వ అధికారిక సామాజిక ఖాతా ద్వారా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
హిందీ భాష నిషేధానికి సంబంధించిన బిల్లు ప్రతిపాదన ఏదీ తమకు అందలేదని తమిళనాడు శాసనసభ కార్యదర్శి స్పష్టం చేశారని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. దీంతో ఒక్కరోజుగా సాగిన ఉత్కంఠకు తెరపడినట్లయింది.