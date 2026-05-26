మద్యం సేవించి ఇంటికొచ్చి గొడవ... భర్తను చున్నీతో చంపేసిన భార్య .. ఎక్కడ?
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. కట్టుకున్న భర్తను భార్య చంపేసింది. భర్త మద్యం సేవించి ఇంటికొచ్చి గొడవపడ్డాడు. దీంతో చున్నీని భర్త మెడకు చుట్టి బిగించడంతో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆపై ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, భీమిలి మండలం, తగరపు వలస పరిధిలోని వలందపేట గ్రామానికి చెందిన తాపీమేస్త్రి బోర సూరిబాబు అలియాస్ తాత (28)కి శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన నాగమణి (26)తో ఎనిమిదేళ్ల కిందట వివాహమైంది.
ఆమె స్థానికంగా ఉన్న ఓ న్యూడిల్స్ దుకాణంలో పని చేస్తోంది. భార్యపై అనుమానం, తాగేసి ఇంటికి రావడంతో వీరిద్దరి మధ్య పలుమార్లు గొడవలు జరిగేవి. పెళ్లయి ఎనిమిదేళ్లయినా వీరికి సంతానం లేదు. ఈ క్రమంలో ఏడాది కిందట పుట్టింటికి వెళ్లిపోయిన ఆమె ఇటీవల పెద్దల రాజీతో భర్త వద్దకు వచ్చింది.
ఆదివారం సాయంత్రం బాగా తాగివచ్చిన భర్తతో గొడవపడి ఆవేశంలో చున్నీతో గొంతు బిగించి ఊపిరి తీసింది. అనంతరం ఏదో తాగేసి పడిపోయి లేవడం లేదంటూ ఇరుగుపొరుగు వారిని నమ్మించింది. ఆపై సంగివలసలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
అయితే, ఇది ఆత్మహత్య కాదు భార్యే చంపేసిందని మృతుడి కుటుంబీకులు భీమిలి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేయగా నేరం అంగీకరించడంతో నిందితురాలిని నగరంలోని హోమ్కు తరలించారు. భీమిలి ప్రభుత్వాసుపత్రిలో మృతదేహానికి పంచనామా చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు.
టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్లో శృతి హాసన్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్లో పెద్ది వేడుక జరిగింది
సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ రాజకీయ ఆశయాలకు సంబంధించి కొంతకాలంగా ఊహాగానాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ఈ నటి ఏమాత్రం తొందరపడటం లేదని తాజా సమాచారం. సినీ పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉప ఎన్నికలు లేదా 2028 పార్లమెంటు ఎన్నికలతో సహా, సమీప భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఏ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయకూడదని త్రిష నిర్ణయించుకున్నారు.
అనన్య పాండేకు ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్ కొత్తేమీ కాదు. ఆమె నటనపై విమర్శల నుండి, ఆమె హావభావాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న మీమ్స్ వరకు, ఈ నటి తన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో తరచుగా ఎగతాళిని ఎదుర్కొంటోంది. విజయ్ దేవరకొండ సరసన నటించిన లైగర్ చిత్రంలో ఆమె నటన గతంలో తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది, చాలామంది ఆమె నటన శైలిని ఎగతాళి చేశారు. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఆమె నటన క్రమంగా మెరుగుపడుతోందని ప్రేక్షకులు భావించడంతో ట్రోలింగ్ తగ్గింది.
సినీ గీత రచయిత, చేగొండి హరిరామ జోగయ్య బంధువు అయిన అనంత్ శ్రీరామ్ కలెక్టర్, డిప్యూటీ కలెక్టర్, పోలీస్ స్టేషన్, సంబంధిత శాఖాధికారులకు వినతి పత్రం ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి:భీమవరం కలక్టరేట్ కార్యాలయానికి సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ మీడియా అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు చాకచక్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరినీ నొప్పించకుండా ఏ పార్టీని కించపరచకుండా, కోర్టు నిర్ణయానికి శిరసా వహిస్తానని తెలిపారు.