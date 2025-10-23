శబరిమల ఆలయం బంగారం కేసు.. టీడీబీ అధికారిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్
శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం కనిపించకుండా పోయిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) గురువారం మాజీ పరిపాలనా అధికారి బి మురారి బాబును అరెస్టు చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
బంగారం తప్పిపోయిన వివాదం నేపథ్యంలో ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) సస్పెండ్ చేసిన బాబును బుధవారం రాత్రి చంగనస్సేరిలోని ఆయన నివాసం నుండి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు. ఆపై విచారణ కోసం తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికి తరలించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
గురువారం ఉదయం బాబు బంధువులు క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఉదయం పది గంటల ప్రాంతంలో, బాబు అరెస్టును సిట్ నమోదు చేసి, అతని బంధువులకు తెలియజేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. తరువాత వారిని బాబును కలవడానికి అనుమతించారు.
గురువారం సాయంత్రం ఇక్కడి పతనంతిట్టలోని జ్యుడీషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ముందు సిట్ బాబును హాజరుపరుస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. వివరణాత్మక విచారణ కోసం బాబును కస్టడీకి ఇవ్వాలని సిట్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది.