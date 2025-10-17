శబరిమల ఆలయం బంగారం మాయం.. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్
కేరళలోని శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం మాయమైన కేసులను దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) శుక్రవారం ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గురువారం పులిమత్లోని అతని నివాసం నుండి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఆపై బెంగళూరుకు చెందిన వ్యాపారవేత్త పొట్టిని తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయంలో విచారించినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. విచారణ తర్వాత, శుక్రవారం అతని అరెస్టును సిట్ నమోదు చేసిందని తెలుస్తోంది.
తరువాత, పొట్టిని వైద్య పరీక్షల కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నాటికి సిట్ అతన్ని పతనంతిట్టకు తరలిస్తుంది. తరువాత అతన్ని పతనంతిట్టలోని రన్నీలోని కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు. వివరణాత్మక విచారణ కోసం పొట్టిని కస్టడీకి ఇవ్వాలని సిట్ కోరుతుంది.
కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాటు చేసిన సిట్ ప్రస్తుతం రెండు కేసులను దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఒకటి ద్వారపాలక విగ్రహాల నుండి బంగారం తప్పిపోయినందుకు సంబంధించినది. మరొకటి శ్రీకోవిల్ తలుపు ఫ్రేముల నుండి బంగారం పోగొట్టుకున్నందుకు సంబంధించినది.