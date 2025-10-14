Liquor scam: మిధున్ రెడ్డి నివాసాల్లో సోదాలు నిర్వహించిన సిట్
మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) మంగళవారం లోక్సభలో వైకాపా పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ పెద్దిరెడ్డి మిధున్ రెడ్డి నివాసాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. హైదరాబాద్, తిరుపతి, బెంగళూరులోని రాజంపేట ఎంపీ ఇళ్లలో సిట్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.
హైదరాబాద్లో, ప్రశాసన్ నగర్, యూసుఫ్గూడలోని గాయత్రి హిల్స్లోని వైకాపా ఎంపీ ఇళ్లలో సిట్ సోదాలు నిర్వహించింది. కొండాపూర్ ప్రాంతంలోని ఆయన కార్యాలయంలో కూడా సిట్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.
వైకాపా పాలనలో జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రూ.3,200 కోట్ల మద్యం కుంభకోణంలో మిధున్ రెడ్డి నిందితుల్లో ఒకరు. జూలై 19న అరెస్టయిన రాజంపేట ఎంపీ సెప్టెంబర్ 30న బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. విడుదలైన తర్వాత, మిధున్ రెడ్డి జైలులో తనను ఉగ్రవాదిలా చూసుకున్నారని ఆరోపించారు.
వైకాపా నాయకులపై కల్పిత కేసులు నమోదు చేయడం ద్వారా సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కల్పిత రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడల్లా ఇలాంటి వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తుందని ఆయన అన్నారు. తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసి ప్రత్యర్థులను భయపెట్టడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అవివేకమైన చర్య అని ఆయన పేర్కొన్నారు.