మొంథా తుఫాను- 72 రైళ్లను రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే.. వివరాలివే

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుఫాను మంగళవారం కాకినాడ సమీపంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నందున, దక్షిణ మధ్య రైల్వే సోమవారం 72 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఒడిశాలోని అనేక ప్రాంతాలను తుఫాను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్నందున, దక్షిణ మధ్య రైల్వే అక్టోబర్ 28- 29 తేదీలలో జరగాల్సిన రైళ్లను రద్దు చేసింది.
మొంథా తుఫాను అక్టోబర్ 28 సాయంత్రం సమయంలో మచిలీపట్నం-కాకినాడ మధ్య తీవ్ర తుఫానుగా మారి భారీ గాలుల వేగంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ 27 నుండి 29 వరకు తీరప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ కాలంలో ప్రయాణికులు అవసరమైతే మాత్రమే ప్రయాణించాలని సూచించారు.
రద్దు చేయబడిన రైళ్లలో విజయవాడ-భీమవరం, నిడదవోలు-భీమవరం, భీమవరం-విజయవాడ, విజయవాడ-రాజమండ్రి, గుంటూరు-విజయవాడ, విజయవాడ-కాకినాడ పోర్ట్, కాకినాడ పోర్ట్-రాజమండ్రి, విజయవాడ-తెనాలి, తెనాలి, రేపల్లె-రేపల్లె-రేపల్లె-రేపల్లె- రేపల్లె-మార్కాపూర్ రోడ్డు, మార్కాపూర్ రోడ్డు-తెనాలి, విజయవాడ-మచిలీపట్నం, మచిలీపట్నం-గుడివాడ, మచిలీపట్నం-విజయవాడ, విజయవాడ-నర్సాపూర్, నర్సాపూర్-రాజమండ్రి, విజయవాడ-ఒంగోలు, భీమవరం-నర్సాపూర్, విజయవాడ-మాచర్ల, నర్సాపూర్- రాజమండ్రి-విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి-భీమవరం, కాకినాడ పోర్టు-విశాఖపట్నం, తిరుపతి -విశాఖపట్నం, విశాఖపట్నం-గుంటూరు, మచిలీపట్నం-విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ -విశాఖపట్నం, మహబూబ్నగర్ -విశాఖపట్నం, చెన్నై సెంట్రల్ -విశాఖపట్నం మరియు సికింద్రాబాద్ -విశాఖపట్నం వున్నాయి. తుఫాను దృష్ట్యా తూర్పు తీర రైల్వే ఇప్పటికే 43 రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఇంతలో, దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సోమవారం విజయవాడను సందర్శించి సంసిద్ధతను సమీక్షించారు. మొంథా తుఫానును ఎదుర్కోవడానికి తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి విజయవాడ డివిజన్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ మోహిత్ సోనాకియా జనరల్ మేనేజర్కు వివరించారు.
ప్రయాణీకులు, సిబ్బంది- రైల్వే ఆస్తుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఆపరేటింగ్, ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, కమర్షియల్, మెడికల్ అన్ని విభాగాల అధిపతులను జనరల్ మేనేజర్ ఆదేశించారు. డివిజనల్ స్థాయిలో ప్రధాన కార్యాలయ స్థాయిలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి.
దుర్బల ప్రదేశాలలో రైలు కార్యకలాపాలు, వంతెన పరిస్థితులు, నీటి మట్టాలను నిశితంగా పర్యవేక్షించడానికి అధికారులు, సూపర్వైజర్లు 24 గంటలూ పనిచేస్తారని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.