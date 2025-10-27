సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025 (12:07 IST)

ఆస్పత్రి పాలైన శ్రేయాస్ అయ్యర్.. అంతర్గత రక్తస్రావం.. పక్కటెముకలో గాయం

భారత వన్డే జట్టు వైస్ కెప్టెన్, స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఆస్పత్రి పాలయ్యాడు. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డే మ్యాచ్‌లో పక్కటెముక గాయం కారణంగా అంతర్గత రక్తస్రావం కావడంతో  శ్రేయాస్ సిడ్నీలోని ఆసుపత్రిలో చేరాడు. ప్రస్తుతం అతడు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. 
 
ఆసీస్ బ్యాటర్ అలెక్స్ కారీని అవుట్ చేయడానికి బ్యాక్‌వర్డ్ పాయింట్ నుండి వెనుకకు పరిగెత్తుతూ అద్భుతమైన క్యాచ్ తీసుకున్నాడు అయ్యర్. ఈ ప్రక్రియలో అతని ఎడమ పక్కటెముకకు గాయమైనట్లు కనిపించాడు. శనివారం డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు తిరిగి వచ్చిన వెంటనే టీం డాక్టర్, ఫిజియో ఎలాంటి ఛాన్స్ తీసుకోకుండా.. వెంటనే అతన్ని హాస్పిటల్‌కు తీసుకెళ్లారు. 
 
రెండు రోజుల పాటు శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఆస్పత్రిలో వున్నాడు. అయ్యర్‌కు అంతర్గత రక్తస్రావం అయినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. మొదట్లో అయ్యర్ దాదాపు మూడు వారాల పాటు ఆటకు దూరంగా ఉంటారని భావించారు. కానీ గాయం పెద్దది కావడంతో ఇప్పుడు కోలుకునే కాలం ఎక్కువ కావచ్చని తెలుస్తోంది.

Wedding: భాంగ్రా నృత్యం చేస్తూ వధువు మృతి.. పెళ్లికి కొన్ని గంటలకు ముందే...?

Wedding: భాంగ్రా నృత్యం చేస్తూ వధువు మృతి.. పెళ్లికి కొన్ని గంటలకు ముందే...?పెళ్లి రిసెప్షన్‌లలో డ్యాన్స్ చేయడం ప్రస్తుతం ఫ్యాషనైపోయింది. తాజాగా పంజాబ్‌లో వివాహానికి ఒక రోజు ముందు గుండెపోటుతో వధువు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పంజాబ్, ఫరీద్‌కోట్‌లో జరిగిన ఈ విషాద ఘటనకు చెందిన వివరాల్లోకి వెళితే.. బర్గారి గ్రామానికి చెందిన పూజ అనే యువతి పక్క గ్రామస్థుడైన యువకుడిని ప్రేమించింది. అతను కూడా పూజను ఇష్టపడ్డాడు. ఈ విషయం ఇరు కుటుంబాలకు చెప్పడంతో దుబాయ్‌లో పనిచేస్తున్న అతడితో పెళ్లికి రెండు కుటుంబాలు అంగీకరించాయి. అక్టోబర్ 24న వీరిద్దరికి పెళ్లి ఖాయమైంది.

కాలేజీ స్టూడెంట్‌పై యాసిడ్ దాడి.. చేతులు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలు..

కాలేజీ స్టూడెంట్‌పై యాసిడ్ దాడి.. చేతులు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలు..ఢిల్లీలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కాలేజీ విద్యార్థినిపై ఓ దుర్మార్గుడు యాసిడ్ దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో ఆమె చేతులకు కాలిన గాయాలయ్యాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాధితురాలు ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదువుతోంది. ఆదివారం స్పెషల్ క్లాస్ కోసం కాలేజీకి నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా, మోటార్‌సైకిల్‌పై వచ్చిన ముగ్గురు యువకులు ఆమెను అడ్డుకుని.. యాసిడ్‌తో దాడి చేశారు.

First State Butterfly: రాష్ట్ర నీలి సీతాకోకచిలుకగా తిరుమల లిమ్నియాస్..

First State Butterfly: రాష్ట్ర నీలి సీతాకోకచిలుకగా తిరుమల లిమ్నియాస్..ఆంధ్రప్రదేశ్ తన సహజ వారసత్వానికి కొత్త చిహ్నానికి రెక్కలు ఇవ్వనుంది. అద్భుతమైన నీలి సీతాకోకచిలుక (తిరుమల లిమ్నియాస్)ను రాష్ట్ర సీతాకోకచిలుకగా గుర్తింపు కోసం ప్రతిపాదించారు. ఆమోదం పొందితే, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారికంగా నియమించబడిన మొదటి రాష్ట్ర సీతాకోకచిలుక అవుతుంది. భారతదేశంలోని జీవవైవిధ్యానికి చిహ్నాలుగా సీతాకోకచిలుకలను గుర్తించిన కొన్ని ఎంపిక చేసిన రాష్ట్రాలలో మన రాష్ట్రం కూడా ఉంటుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి, పర్యావరణ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది.

తాడుతో భర్త మెడను బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసింది.. ఆపై కర్రతో తలపై కొట్టి చంపేసింది..

తాడుతో భర్త మెడను బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసింది.. ఆపై కర్రతో తలపై కొట్టి చంపేసింది..వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని మీర్ పేటలో ప్రియుడి మోజులో పడి కట్టుకున్న భర్తనే భార్య అతికిరాతకంగా హతమార్చింది. అనంతరం ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయాడని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, చివరకు పోలీసులకు చిక్కింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మీర్‌పేట్‌ పరిధిలోని జిల్లెలగూడ ప్రగతినగర్ కాలనీలో అల్లంపల్లి విజయకుమార్ (42), సంధ్య దంపతులు ముగ్గురు పిల్లలతో నివాసముంటున్నారు. విజయకుమార్ ఆటో నడుపుతుండగా, సంధ్య మీర్‌పేట్ మునిసిపాలిటీలో పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తోంది.

తిరుమలలో భారీ వర్షాలు.. పూర్తిగా నిండిపోయిన పాపవినాశనం, గోగర్భం జలాశయాలు

తిరుమలలో భారీ వర్షాలు.. పూర్తిగా నిండిపోయిన పాపవినాశనం, గోగర్భం జలాశయాలుగత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా పాపవినాశనం, గోగర్భం జలాశయాలు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆదివారం పాపవినాశనం, గోగర్భం జలాశయాల నుండి అదనపు నీటిని విడుదల చేసింది. పాపవినాశనం ఆనకట్ట ఇప్పుడు దాని పూర్తి జలాశయ స్థాయి (ఎఫ్ఆర్ఎల్) 697.14 మీటర్లు, ప్రస్తుత నిల్వ 4,900 లక్షల గ్యాలన్లకు పైగా ఉంది. గోగర్భం ఆనకట్ట 2,894 అడుగుల ఎఫ్ఆర్ఎల్‌కు వ్యతిరేకంగా దాదాపు 2,893.80 అడుగుల వద్ద నిండి ఉంది.

Director Vasishta, : జంతువుల ఆత్మతోనూ కథ తో నెపోలియన్ రిటర్న్స్

Director Vasishta, : జంతువుల ఆత్మతోనూ కథ తో నెపోలియన్ రిటర్న్స్ఆచార్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద ఆనంద్ రవి దర్శకత్వంలో భోగేంద్ర గుప్త నిర్మించిన చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్, గ్లింప్స్‌ను ఆదివారం నాడు లాంఛ్ చేశారు. ఆనంద్ రవి, దివి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి ‘నెపోలియన్ రిటర్న్స్’ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు వశిష్ట, సాయి రాజేష్, వంశీ నందిపాటి, అనిల్ విశ్వంత్ వంటి వారు గెస్టులుగా విచ్చేశారు.

Vishnu: విష్ణు విశాల్... ఆర్యన్ నుంచి లవ్లీ మెలోడీ పరిచయమే సాంగ్

Vishnu: విష్ణు విశాల్... ఆర్యన్ నుంచి లవ్లీ మెలోడీ పరిచయమే సాంగ్ఇప్పుడు మేకర్స్ పరిచయమే సాంగ్ రిలీజ్. జిబ్రాన్ ఈ సాంగ్ ని బ్యూటీఫుల్ లవ్ మెలోడీగా కంపోజ్ చేశారు. సామ్రాట్ అందించిన లిరిక్స్ కట్టిపడేశాయి. జిబ్రాన్, అభి వి, భృత్త వోకల్స్ లవ్లీ ఫీల్ ని యాడ్ చేశాయి. ఈ సాంగ్ లో లీడ్ పెయిర్ జర్నీ హత్తుకునేలా వుంది.

Gopichand: గోపీచంద్, సంకల్ప్ రెడ్డి సినిమా భారీ ఇంటర్వెల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూటింగ్

Gopichand: గోపీచంద్, సంకల్ప్ రెడ్డి సినిమా భారీ ఇంటర్వెల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూటింగ్మాచో స్టార్ గోపీచంద్ ప్రస్తుతం తన ప్రెస్టీజియస్ హిస్టారికల్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ .. గోపీచంద్33లో నటిస్తున్నారు. విజనరీ డైరెక్టర్ సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్‌ బ్యానర్ పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పవన్ కుమార్ సమర్పణలో ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు.

నారా రోహిత్, శిరీష ప్రీ - వెడ్డింగ్ వేడుకలు ప్రారంభం.. పెళ్లి ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?

నారా రోహిత్, శిరీష ప్రీ - వెడ్డింగ్ వేడుకలు ప్రారంభం.. పెళ్లి ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?నటుడు నారా రోహిత్, అతని కాబోయే భార్య శిరీష అక్టోబర్ 30, 2025న దంపతులు కానున్నారు. వారి వివాహానికి ముందు నాలుగు రోజుల వివాహ వేడుకలను ప్రారంభించారు. ఈ వేడుకలు హల్ది వేడుకతో ప్రారంభమయ్యాయి. దీనికి నటుడు శ్రీ విష్ణుతో సహా సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. మూడు సంవత్సరాలకు పైగా సంబంధంలో ఉన్న ఈ జంట, ప్రతినిధి 2 సెట్స్‌లో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు.అక్కడ వారి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ నిజ జీవిత ప్రేమగా వికసించింది. అక్టోబర్ 13, 2024న హైదరాబాద్‌లో జరిగిన వారి నిశ్చితార్థాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఘనంగా నిర్వహించారు.

Devi Sri Prasad: ఈసారైనా దేవీశ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా క్లిక్ అవుతాడా, కీర్తి సురేష్ జంటగా చేస్తుందా...

Devi Sri Prasad: ఈసారైనా దేవీశ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా క్లిక్ అవుతాడా, కీర్తి సురేష్ జంటగా చేస్తుందా...గబ్బర్ సింగ్ సంగీత దర్శకుడు దేవీశ్రీ ప్రసాద్ ఇంతకుముందు కథానాయకుడిగా సినిమా చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. కానీ కొన్ని కారణాలవల్ల అది చివరి నిముషంలో వర్కవుట్ కాలేదు. తాజాగా మరోసారి ఆయన్ను వెండితెరపైకి తీసుకురావాలని దర్శకుడు వేణు యెల్దండి కంకణం కట్టుకున్నాడు. తొలి చిత్రం బలగం తర్వాత నిర్మాత దిల్ రాజు అగ్రిమెంట్ వల్ల ఆ సంస్థలోనే వున్నాడు. తాజాగా యెల్లమ్మ సినిమా చేయబోతున్నాడు నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రకటించాడు కూడా. కానీ హీరోనే ఫైనల్ కాలేదు.
