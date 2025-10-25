శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025 (19:42 IST)

Virat Kohli: 74 పరుగులతో కింగ్ కోహ్లీ అదుర్స్.. కుమార సంగక్కర రికార్డ్ బ్రేక్

Rohit Sharma
Rohit Sharma
క్రికెట్‌లో తాను గొప్ప ఆటగాళ్లలో ఒకడని విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి నిరూపించాడు. సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో అతను అజేయంగా 74 పరుగులు చేయడం ద్వారా భారత్ విజయం సాధించడమే కాకుండా, కుమార సంగక్కరను అధిగమించి వన్డే చరిత్రలో రెండవ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 
 
ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు, కోహ్లీ 14,200 పరుగుల కంటే తక్కువ పరుగులతో ఆల్ టైమ్ వన్డే పరుగుల జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని తాజా ఇన్నింగ్స్ 380 మ్యాచ్‌ల్లో సంగక్కర 14,234 పరుగులను అధిగమించింది. 452 వన్డేల్లో 18,436 పరుగులతో రికార్డును కలిగి ఉన్న సచిన్ టెండూల్కర్ తర్వాత కోహ్లీ ఇప్పుడు రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు. 
 
విరాట్ కోహ్లీ సంగక్కర కంటే దాదాపు 90 తక్కువ మ్యాచ్‌లలో 293 వన్డేల్లో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని జరుపుకుంటారు ఆస్ట్రేలియా సిరీస్‌ను 2-1తో గెలుచుకున్నప్పటికీ, ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ తన సత్తా ఏంటో చూపెట్టాడు.
 
కోహ్లీ వన్డే భవిష్యత్తుపై వారాల తరబడి చర్చల తర్వాత, ఈ ఇన్నింగ్స్ అభిమానుల్లో ఊరటనిచ్చింది. అంతేగాకుండా కోహ్లీపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

వివాహేతర సంబంధాలు: పోటీపడుతున్న కాంచీపురం-బెంగళూరు

వివాహేతర సంబంధాలు: పోటీపడుతున్న కాంచీపురం-బెంగళూరువివాహేతర సంబంధాలు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువవుతున్నట్లు పలు సర్వేలు ఉద్ఘాటిస్తున్నాయి. దీనికి కారణం... కార్యాలయాల్లో సుదీర్ఘంగా పనుల్లో నిమగ్నమవడం, తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళనలే కారణమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గ్లీడెన్ వంటి యాప్‌ల సర్వేలు బెంగళూరును వివాహేతర సంబంధాలకు అగ్ర నగరంగా పేర్కొన్నాయి. ఐతే అంతకుముందు జూన్ 2025లో ఆష్లే మాడిసన్ నుండి వచ్చిన డేటా ప్రకారం తమిళనాడులోని ఒక చిన్న పట్టణం అయిన కాంచీపురం వివాహేతర సంబంధాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల జాబితాలలో బెంగళూరు స్థిరంగా ఉన్నత స్థానంలో ఉంది, కానీ తాజా అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం ఈ రెండూ నువ్వానేనా అన్నట్లు వున్నాయట.

Gold: ఆరు బంగారు బిస్కెట్లను అక్కడ దాచి స్మగ్లింగ్ చేసిన మహిళ.. చివరికి?

Gold: ఆరు బంగారు బిస్కెట్లను అక్కడ దాచి స్మగ్లింగ్ చేసిన మహిళ.. చివరికి?భారతదేశంలో బంగారం ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. దీని వలన స్మగ్లింగ్ ప్రయత్నాలు పెరుగుతున్నాయి. పన్నులను తప్పించుకోవడానికి, త్వరగా లాభాలు సంపాదించడానికి చాలా మంది ఇతర దేశాల నుండి బంగారాన్ని దాచిపెట్టి రవాణా చేయడానికి ప్రమాదకర మార్గాలను ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఢిల్లీ ఐజీఐ విమానాశ్రయంలో, కస్టమ్స్ అధికారులు ఇటీవల మయన్మార్ నుండి వచ్చిన ఒక మహిళ తన లోదుస్తులలో బంగారం దాచిపెట్టి పట్టుబడ్డారు. స్క్రీనింగ్ సమయంలో, అధికారులు అనుమానాస్పదంగా ఏదో గమనించి వివరణాత్మక శోధన నిర్వహించారు.

కావేరి బస్సు బైకును ఢీకొట్టలేదు.. అంతకుముందే అంతా జరిగిపోయింది.. కొత్త కోణం వెల్లడి

కావేరి బస్సు బైకును ఢీకొట్టలేదు.. అంతకుముందే అంతా జరిగిపోయింది.. కొత్త కోణం వెల్లడికర్నూలు బస్సు ప్రమాద కేసులో కొత్త కోణాలు బయటపడుతున్నాయి. మొదట వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన బస్సు ఒక బైకర్ మరణానికి కారణమైందని, ఆయనను ఇప్పుడు శివ శంకర్‌గా గుర్తించారని వార్తలు వచ్చాయి. గతంలో వచ్చిన నివేదికలు వేగంగా వస్తున్న బస్సు బైక్‌ను ఢీకొట్టిందని, దీంతో శివ శంకర్ మరణించాడని సూచించాయి. అయితే, తాజాగా ప్రమాదంలో గాయపడిన అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి వాంగ్మూలాలు వేరే కథను వెల్లడిస్తున్నాయి. తాజా వెర్షన్ ప్రకారం, ఇద్దరూ మద్యం తాగి ఉన్నారని, కావేరి బస్సు రాకముందే వారు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారని తెలుస్తోంది

హైదరాబాద్-గుంటూరు ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా, ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు

హైదరాబాద్-గుంటూరు ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా, ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలుతెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస బస్సు ప్రమాదాలు జరగటం కలకలం రేకిత్తిస్తోంది. శనివారం నాడు హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరుకు వస్తున్న న్యూగో ట్రావెల్స్ బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా కొట్టింది. ఈ ప్రమాదం హైదరాబాద్ పెద్ద అంబర్ పేట్ ఓఆర్ఆర్ రహదారిపై జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బస్సుల్లో మొత్తం 15 మంది ప్రయాణికులున్నారు. కర్నూలు బస్సు దుర్ఘటన తర్వాత తెలంగాణ రవాణా శాఖ అప్రమత్తమైంది. త్వరితగతిన స్పందించిన అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తిరుగుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులపై తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు.

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలు

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలుఇటీవలే బీఆర్ఎస్ నుంచి వైదొలిగి, తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా చురుగ్గా పనిచేస్తున్న కవిత, శనివారం తన జనం బాట పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. రాబోయే నాలుగు నెలల్లో, ఆమె తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటించి, అట్టడుగు స్థాయిలోని ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వాలని యోచిస్తున్నారు. ఆమె తన రాజకీయ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ, కవిత, ఆమె భర్త అనిల్ తీవ్రమైన భూ కబ్జా ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఉపాసన సీమంతంలో అల్లు అర్జున్ ఎక్కడ? ఎందుకు పక్కనబెట్టారు?

ఉపాసన సీమంతంలో అల్లు అర్జున్ ఎక్కడ? ఎందుకు పక్కనబెట్టారు?టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన త్వరలోనే కవల పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఉపాసన ఈ శుభవార్తను వీడియో ద్వారా ప్రకటించారు. ఈ వీడియోలో మొత్తం కుటుంబం బేబీ షవర్ జరుపుకుంటోంది. అందరూ ఆనందంతో మునిగిపోయారు. ఈ సందర్భంగా ఈ బేబీ షవర్‌లో అల్లు అర్జున్ లేకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజాగా చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. స్నేహ రెడ్డి, పిల్లలు ఈ కార్యక్రమానికి ముందుగా హాజరైనట్లు సమాచారం. తరువాత అల్లు అర్జున్ కూడా వెళ్లి 30 నిమిషాలకు పైగా గడిపారు.

దేవ్ పారు నుంచి కాలభైరవ పాడిన నా ప్రాణమంత సాంగ్ లాంచ్

దేవ్ పారు నుంచి కాలభైరవ పాడిన నా ప్రాణమంత సాంగ్ లాంచ్ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ కృష్ణ చైతన్య మాట్లాడుతూ.. కాలభైరవతో కలిసి పనిచేశాను. ఈ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. సినిమా గొప్ప విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారు. దేవ్ పారు మూవీ ఒక ఫ్రెష్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ అని యూత్‌ను ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పారు. సినిమాకు అందరూ రిలేట్ అవుతారని చెప్పారు. పాట కూడా చాలా బాగుంది. ఆడియెన్స్ సపోర్ట్ తో సినిమా పెద్ద విజయం సాధిస్తుందని చెప్పారు.

Arnold Schwarzenegger: వేటలో చిక్కుకున్న వేటగాడు కథతో ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్

Arnold Schwarzenegger: వేటలో చిక్కుకున్న వేటగాడు కథతో ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ చరిత్రలో అత్యంత భయానకమైన పాత్రలలో ఒకటైన ప్రెడేటర్ దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తూనే ఉంది. 1987లో మొదటిసారి తెరపై కనిపించిన ఈ యౌట్జా జీవి, అప్పటి నుంచి అడవుల్లో, నగరాల్లో, ఆపై ఇతర గ్రహాల్లో తన వేట సాగిస్తూ పరిణామం చెందుతూ వచ్చింది.

Sharva: బైకర్ కోసం శర్వా జా-డ్రాపింగ్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్

Sharva: బైకర్ కోసం శర్వా జా-డ్రాపింగ్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్కథానాయకుడు శర్వా తన 36వ మూవీ బైకర్ తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. స్పోర్ట్స్ & ఫ్యామిలీ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అభిలాష్ కంకర దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, ప్రతిష్టాత్మకమైన యూవీ క్రియేషన్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. దీపావళి సందర్భంగా విడుదలైన టైటిల్ & ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తో సినిమా మీద భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.

Sudheer Babu: సుధీర్ బాబు.. జటాధర నుంచి జో లాలి జో సాంగ్ రిలీజ్

Sudheer Babu: సుధీర్ బాబు.. జటాధర నుంచి జో లాలి జో సాంగ్ రిలీజ్సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.
