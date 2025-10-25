Virat Kohli: 74 పరుగులతో కింగ్ కోహ్లీ అదుర్స్.. కుమార సంగక్కర రికార్డ్ బ్రేక్
క్రికెట్లో తాను గొప్ప ఆటగాళ్లలో ఒకడని విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి నిరూపించాడు. సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో అతను అజేయంగా 74 పరుగులు చేయడం ద్వారా భారత్ విజయం సాధించడమే కాకుండా, కుమార సంగక్కరను అధిగమించి వన్డే చరిత్రలో రెండవ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
ఈ మ్యాచ్కు ముందు, కోహ్లీ 14,200 పరుగుల కంటే తక్కువ పరుగులతో ఆల్ టైమ్ వన్డే పరుగుల జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని తాజా ఇన్నింగ్స్ 380 మ్యాచ్ల్లో సంగక్కర 14,234 పరుగులను అధిగమించింది. 452 వన్డేల్లో 18,436 పరుగులతో రికార్డును కలిగి ఉన్న సచిన్ టెండూల్కర్ తర్వాత కోహ్లీ ఇప్పుడు రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు.
విరాట్ కోహ్లీ సంగక్కర కంటే దాదాపు 90 తక్కువ మ్యాచ్లలో 293 వన్డేల్లో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని జరుపుకుంటారు ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ను 2-1తో గెలుచుకున్నప్పటికీ, ఈ మ్యాచ్లో కోహ్లీ తన సత్తా ఏంటో చూపెట్టాడు.
కోహ్లీ వన్డే భవిష్యత్తుపై వారాల తరబడి చర్చల తర్వాత, ఈ ఇన్నింగ్స్ అభిమానుల్లో ఊరటనిచ్చింది. అంతేగాకుండా కోహ్లీపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.