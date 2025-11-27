ChatGPT: 16 ఏళ్ల బాలుడి ఆత్మహత్యకు బాధ్యత వహించని ఓపెన్ఏఐ
చాట్జీపీటీని సృష్టించిన ఓపెన్ఏఐ, 16 ఏళ్ల కాలిఫోర్నియా బాలుడి ఆత్మహత్యకు బాధ్యత వహించకుండా నిరాకరించింది. ఈ సంఘటన చాట్బాట్ కంటే దాని వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేయడం వల్ల జరిగిందని పేర్కొంది. ఆడమ్ రైన్ కుటుంబం కంపెనీ, సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మాన్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని ఆరోపిస్తూ దావా వేసిన తర్వాత ఈ స్పందన వచ్చింది. ఏప్రిల్లో తన మరణానికి ముందు ఆ యువకుడు చాట్జీపీటీ నుండి నెలల తరబడి చాట్ జీపీటీ సాయం పొందాడని ఆరోపించింది.
దావా ప్రకారం, రైన్ చాట్జిపిటితో ఆత్మహత్య పద్ధతులను పదే పదే చర్చించాడు. చాట్బాట్ కూడా సూసైడ్ నోట్ను రూపొందించడంలో సహాయపడిందని తెలిసింది. ఇకపోతే.. కాలిఫోర్నియా కోర్టులలో ఇటీవల దాఖలైన అనేక వ్యాజ్యాలలో ఈ కేసు ఒకటి. వాటిలో చాట్ జీపీటీ ఆత్మహత్య కోచ్గా వ్యవహరించిందనే వాదనలు కూడా ఉన్నాయి.
ఆ దాఖలులకు ముందుగా ఓపెన్ ఏఐ స్పందిస్తూ, భావోద్వేగ బాధను తగ్గించడానికి, వినియోగదారులను వాస్తవ ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య మద్దతుకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి దాని వ్యవస్థలకు శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపింది.
ఆగస్టులో, భద్రతా లోపాలను గమనించిన తర్వాత, కంపెనీ పొడిగించిన వినియోగదారు సంభాషణల కోసం బలోపేతం చేసిన రక్షణలను ప్రకటించింది. అయినా ప్రస్తుతం చాట్ జీపీటీతో ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు.