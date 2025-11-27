Nara Lokesh: విద్యార్థులు రాజకీయాల్లోకి రావాలి.. సామాజిక మార్పుకు సహకరించాలి..
విద్యార్థులు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి సామాజిక మార్పుకు ప్రతినిధులుగా వ్యవహరించాలని, అదే సమయంలో వారు తమ హక్కులను పొందడంతో పాటు బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ కోరారు.
బుధవారం రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వెలగపూడిలోని రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో జరిగిన మాక్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో చురుగ్గా యువత భాగస్వామ్యం ప్రాముఖ్యతను లోకేష్ హైలైట్ చేశారు. 2047 నాటికి భారత స్వాతంత్ర్యానికి శతాబ్ది సంవత్సరం నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశాన్ని ప్రారంభించడంలో యువత భాగస్వాములుగా పాల్గొనాలని మంత్రి కోరారు.
తల్లిదండ్రులు తమ బాధ్యతలను శ్రద్ధగా నిర్వర్తించాలని కూడా నారా లోకేష్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
విద్యార్థులను రాజకీయాలకు స్వాగతిస్తూ లోకేష్ తన సొంత ప్రయాణం గురించి ఆలోచించారు. 175 నియోజకవర్గాల్లో 7 లక్షల మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్న మోడల్ అసెంబ్లీ ద్వారా ప్రదర్శించబడిన లివింగ్ క్లాస్రూమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ గురించి ఆయన వివరించారు.