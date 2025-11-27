రఘు రామ కృష్ణంరాజు కస్టడీ కేసు.. ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్కు నోటీసులు
టీడీపీ నేత రఘు రామ కృష్ణంరాజు కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేసిన కేసులో గుంటూరు సీసీఎస్ పోలీసుల సిట్ ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్కు నోటీసు జారీ చేసింది. డిసెంబర్ 4న విచారణ కోసం సిట్ ముందు హాజరు కావాలని ఆయనను కోరినట్లు తెలుస్తోంది.
నోటీసు నేరుగా చిత్రహింస ఆరోపణలకు సంబంధించినదని అధికారులు నిర్ధారించారు. వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలనలో ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో రఘు రామ కృష్ణంరాజు ఒకప్పుడు అత్యంత చర్చించబడిన వ్యక్తులలో ఒకరు. ఆయన రాజకీయ మార్పు నిశ్శబ్దంగా ప్రారంభమై, ఆపై బహిరంగ తిరుగుబాటుగా మారింది.
ఇది నెమ్మదిగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పునాదులను కదిలించడం ప్రారంభించింది. వైకాపా అభ్యర్థిగా రఘు రామ కృష్ణంరాజు గెలిచారు. కానీ త్వరలోనే విడిపోయి ప్రభుత్వానికి రెబెల్గా మారారు. ఈ సమయంలో ఆయనపై కేసులు కూడా పేరుకుపోయాయి. ఆయన దేశద్రోహ ఆరోపణలు, అరెస్టులను ఎదుర్కొన్నారు.
కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు, తనను గుర్తుతెలియని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇది తరువాత సైనిక ఆసుపత్రి నివేదికలలో కనిపించింది. వైకాపా నాయకులు ప్రతీకారంగా దీనిని ప్లాన్ చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ ఆరోపణల ప్రకారం, పీవీ సునీల్ కుమార్ నేతృత్వంలోని సీఐడీ అధికారులు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుండి ప్రత్యక్ష ఆదేశాల మేరకు వ్యవహరించారు. ఆయన అరెస్టు తర్వాత, రఘు రామ కృష్ణరాజు తన గాయాలను చూపించే వైద్య రికార్డులతో మెజిస్ట్రేట్లను సంప్రదించారు.
వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ ఫిర్యాదులు పనిచేయలేదు. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కూడా, ఈ కేసుపై నిశ్శబ్దం కొనసాగింది. అయితే ప్రస్తుతం పీవీ సునీల్ కుమార్కు నోటీసులు అందాయి. దీంతో కేసుపై ఇక దర్యాప్తు వేగవంతం అవుతుందని అందరూ భావిస్తున్నారు.
ఇకపోతే రఘు రామ కృష్ణ రాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదాను తిరస్కరించినందుకు జగన్ మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి దూరంగా ఉన్నారని కూడా అందరికీ తెలిసిందే.