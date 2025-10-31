మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో సమర్థ 2025, 36-గంటల జాతీయ హ్యాకథాన్

తిరుపతి: కోడ్ క్రియేట్ కాంకర్ స్ఫూర్తితో, మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ లోని ఏఐసిటిఇ ఐడియా ల్యాబ్ సహకారంతో ఐఇఇఇ స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ సమర్థ 2025ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఇది 36 గంటల పాటు సాగిన జాతీయ స్థాయి ఆన్సైట్ హ్యాకథాన్. భారతదేశం నలుమూలల నుండి యువ ఆవిష్కర్తలు, సమస్య పరిష్కర్తలు ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమం సుస్థిర భవిష్యత్తు కోసం స్మార్ట్ సొల్యూషన్స్ అనే ప్రధాన థీమ్ చుట్టూ సాగింది. ముఖ్యంగా, ప్రాచీన భారతీయ సాంకేతికతలకు, ఆధునిక ఏఐ(AI)కి వారధి అనే అంశంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇతర నూతన సాంకేతికతల సహాయంతో... భారతదేశపు శాశ్వతమైన శాస్త్రీయ విజ్ఞానం, సుస్థిర పద్ధతులు ఎలాంటి వినూత్న పరిష్కారాలకు స్ఫూర్తినిస్తాయో అన్వేషించేలా ఈ ఈవెంట్ పాల్గొనేవారిని ప్రోత్సహించింది. MBU తిరుపతి క్యాంపస్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని, ప్రముఖ టెక్నాలజీ ఫోరమ్లు, ప్రొఫెషనల్ సొసైటీల సహకారంతో నిర్వహించారు. టెక్నాలజీ ద్వారా ఆవిష్కరణలు, సహకారం, వాస్తవ-ప్రపంచ సమస్యల పరిష్కారాన్ని ప్రోత్సహించడం దీని లక్ష్యం.
సుస్థిర భవిష్యత్తు కోసం స్మార్ట్ సొల్యూషన్స్ అనే విస్తృత థీమ్లో భాగంగా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆటోమేషన్ అండ్ రోబోటిక్స్, గ్రీన్ టెక్నాలజీ, ప్రివెంటివ్ హెల్త్కేర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, బ్లాక్చెయిన్, ఆగ్మెంటెడ్ & వర్చువల్ రియాలిటీ వంటి విభిన్న రంగాలలో పాల్గొనేవారు పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేశారు.
అగ్ర జట్లను బహుమతులతో సత్కరించారు. విజేతకు రూ. 1.5 లక్షలు, ఫస్ట్ రన్నరప్కు రూ. 1.25 లక్షలు, సెకండ్ రన్నరప్కు రూ. 1 లక్ష చొప్పున నగదు బహుమతులతో పాటు ట్రోఫీలు, సర్టిఫికేట్లు అందించారు. అదనంగా, వివిధ రంగాలలో ప్రతిభ కనబరిచిన ఏడు జట్లకు రూ. 15,000 చొప్పున ప్రోత్సాహక బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ప్రో-ఛాన్సలర్ శ్రీ విష్ణు మంచు మాట్లాడుతూ, సాంప్రదాయిక హ్యాకథాన్లకు భిన్నంగా సమర్థను నిలపాలని ఈ ఏడాది మేము ఆశించాము. భారతదేశపు ప్రాచీన శాస్త్రీయ సూత్రాలు, సుస్థిర పద్ధతులు నేటి ఆవిష్కరణలకు ఎలా మార్గనిర్దేశం చేయగలవో తిరిగి కనుగొనేలా పాల్గొనేవారికి స్ఫూర్తినివ్వాలనుకున్నాము. ఈ ఆలోచనలు ఏఐ(AI)తో జతకలిసినప్పుడు, అవి కేవలం భవిష్యత్తుకు సంబంధించినవిగా మాత్రమే కాకుండా, మన సాంస్కృతిక వారసత్వంలో లోతుగా పాతుకుపోయినవిగా కూడా మారతాయి.
36 గంటల నిరంతర ఆవిష్కరణలతో పాటు, సమర్థ 2025లో మైండ్ గేమ్లు, ఇంటరాక్టివ్ యాక్టివిటీలు కూడా నిర్వహించారు. ఇవి పాల్గొనేవారు పూర్తి సమయం ఉత్సాహంగా, సృజనాత్మకంగా ఉండేలా చేశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మెంటర్షిప్ సెషన్లు, నిపుణుల ప్రసంగాలు, నెట్వర్కింగ్ అవకాశాలు కల్పించారు. ఇవి పాల్గొనేవారు తమ ఆలోచనలకు మెరుగులు దిద్దుకోవడానికి, వాటిని వాస్తవ ప్రపంచంలో అమలు చేయదగిన పరిష్కారాలుగా మార్చడానికి దోహదపడ్డాయి.